Vingt ans après avoir fait chanter la France, Le Roi Soleil est de retour sur scène. Emmanuel Moire y reprend le rôle de Louis XIV, dans une version entièrement repensée par Kamel Ouali. Le spectacle se joue au Dôme de Paris jusqu’au 18 octobre, puis du 19 décembre au 17 janvier 2027, avant une tournée dans 21 villes.

Une version repensée pour les vingt ans

La première version, créée en 2005 au Palais des Sports, l’actuel Dôme de Paris, a réuni environ 1,6 million de spectateurs sur plus de 380 représentations. Elle a vendu plus d’un million d’albums et près de 800 000 DVD, et reçu deux NRJ Music Awards du groupe francophone de l’année, en 2006 et en 2007.

Pour cet anniversaire, le producteur Dove Attia et le metteur en scène Kamel Ouali ont tout repris : nouveau décor signé Alain Lagarde, costumes inédits de David Belugou, mise en scène et chorégraphies revues, dialogues retravaillés par Dove Attia et François Chouquet. Les musiciens jouent en direct. Présentée par ACM et Décibels Productions, cette nouvelle version a déjà vendu plus de 750 000 billets, selon la production.

Dans son édito, Dove Attia raconte que Kamel Ouali et lui rêvaient de ce retour à une seule condition : qu’Emmanuel Moire accepte de redevenir Louis XIV. Il a accepté.

Emmanuel Moire retrouve le rôle de Louis XIV, vingt ans après. Photo : Pixeline.

Une nouvelle troupe autour d’Emmanuel Moire

Autour de lui, Louis Delort joue le frère du roi, Lou incarne Marie Mancini, Margaux Heller Madame de Montespan et Clara Poulet Madame de Maintenon. Yoann Casanova est le duc de Beaufort et Vanina Pietri Isabelle, la fille du peuple. Parmi les comédiens, Régis Romele joue Molière et Mazarin, Claude Perron Anne d’Autriche et Cédric Chupin Colbert.

Sur scène, 40 artistes, plus de 200 costumes et 110 perruques. Le spectacle compte une trentaine de chansons, chantées ou instrumentales, dont celles que toute une génération connaît par cœur : « Être à la hauteur », « Pour arriver à moi », « Où ça mène », « Tant qu’on rêve encore ».

Les rôles principaux du spectacle. Photo : Cédric Passinay.

Deux chansons inédites

L’album culte ressort dans une nouvelle édition, avec deux titres inédits : « Qui nous sommes », écrite par Dove Attia et Emmanuel Moire et chantée par Vanina Pietri, Flo Malley et Emmanuel Moire, et « Il est à moi », interprétée par Margaux Heller. La troupe reprend aussi « Tant qu’on rêve encore » dans une nouvelle version.

Pour réécouter les chansons avant d’y aller, l’album Le Roi Soleil – Le Retour est disponible en vinyle sur Amazonlien réservéSe connecter pour débloquer l’offre.

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Une scène du spectacle, chorégraphiée par Kamel Ouali. Photo : Flora Métayer.

Au Dôme de Paris – Palais des Sports, 34 boulevard Victor, dans le 15e arrondissement : du 12 septembre au 18 octobre 2026, puis du 19 décembre 2026 au 17 janvier 2027. Les billets sont en vente sur le site officiel du spectacle.

Dates en 2027 Ville et salle 6 et 7 février Caen, Zénith 13 et 14 février Orléans, Zénith 20 et 21 février Amiens, Zénith 27 février Strasbourg, Zénith 6 mars Tours, Parc des Expos (Grand Hall) 13 et 14 mars Rouen, Zénith 20 mars Bruxelles, Forest National 27 mars Albertville, Halle Olympique 3 avril Toulon, Zénith 10 avril Bordeaux, Arkéa Arena 17 avril Limoges, Zénith 24 et 25 avril Angers, Arena Loire 29 et 30 avril Dijon, Zénith 15 mai Montpellier, Sud de France Arena 22 mai Lyon, LDLC Arena Du 26 au 30 mai Lille, Zénith Du 3 au 6 juin Nantes, Zénith 12 juin Toulouse, Zénith 19 juin Aix-en-Provence, Arena du Pays d’Aix 26 juin Genève, Arena 3 et 4 juillet Reims, Arena Dates communiquées par la production. D’autres sont annoncées à venir.

Y aller en voiture électrique

Le parking Saemes Porte de Versailles, au 40 ter boulevard Victor, se trouve juste devant le Dôme. Il est ouvert 24 h/24 et se réserve à l’avance (5 € l’heure, 15 € les trois heures, tarifs au 1er janvier 2026). Son exploitant y a programmé plus de 250 points de charge, et Google Maps signale une borne Saemes accessible 24 h/24 côté Paris Expo, au pavillon 4.

Pour une recharge rapide avant ou après le spectacle, les Superchargeurs Tesla les plus proches sont ceux de Paris-Bercy (48 bis boulevard de Bercy, 12e) et de Vélizy-Villacoublay (2 avenue de l’Europe). Sans voiture, le métro 12 et les tramways T2 et T3a desservent la station Porte de Versailles, à quelques minutes à pied.

Tesla Mag assistera à la représentation du mardi 29 septembre, à l’invitation de la production. Nous vous raconterons.

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