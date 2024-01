La région PACA, grâce à son ensoleillement exceptionnel, représente un terrain idéal pour l’installation de panneaux solaires. Voici les éléments clés pour estimer au mieux votre installation solaire dans cette région.

Détermination des Besoins en Panneaux Solaires

L’estimation du nombre de panneaux nécessaires est la première étape cruciale. Cela dépend de plusieurs paramètres :

Consommation Électrique Annuelle : Basée sur vos factures d’électricité. Prenons l’exemple d’une famille en PACA consommant environ 10 000 kWh par an.

Puissance des panneaux : nous choisirons pour cet exemple, une puissance unitaire de 425 Wc.

Surface et Inclinaison du Toit : Ces facteurs influencent directement la quantité d’énergie que vous pouvez produire.

Pour estimer le nombre de panneaux solaires nécessaires pour une maison en région PACA, considérons l’exemple suivant :

Exemple de Calcul pour une Maison

Consommation Électrique Annuelle : Supposons que cette famille en PACA consomme environ 10000 kWh par an. Cette donnée peut être trouvée sur la facture d’électricité annuelle.

Puissance des Panneaux : Imaginons que la puissance unitaire moyenne des panneaux disponibles soit de 425 Wc (Watt-crête).

Surface et Inclinaison du Toit : Pour cet exemple, supposons que le toit ait une surface adéquate pour l’installation et une inclinaison de 16° et orientée plein Sud.

Calcul du Nombre de Panneaux Nécessaires

1. Détermination de la Puissance Requise :

D’abord, il faut savoir qu’1kWc sur une toiture bien ensoleillée produira au moins 1400 kWh/an en PACA (cette relation peut varier selon l’efficacité des panneaux et l’ensoleillement).

Le but ici ne sera pas de proposer une installation couvrant 100% de la consommation car la durée d’ensoleillement sur une journée ne permet pas de couvrir 24h. Nous tenterons de déterminer la puissance requise pour produire 60% de la consommation et ainsi obtenir 50% d’économie (la totalité de la production ne pourra pas être utilisée en “direct”, une partie sera vendue en “surplus”). – Nous avons donc besoin de produire 10000 kWh*60% = 6000 kWh. La puissance nécessaire est donc 6000/1400 = 4.29 kWc.

2. Nombre de Panneaux à Installer :

Ensuite, divisons cette puissance par la puissance unitaire d’un panneau solaire.

Ainsi, 4290 Wc / 425 Wc = 10.09. Arrondissons à 10 pour avoir un nombre entier de panneaux.

Pour une consommation annuelle de 10000 kWh, cette famille en PACA aurait besoin d’installer environ 10 panneaux solaires de 425 Wc chacun. Cet exemple simplifié ne prend pas en compte d’autres facteurs potentiels, tels que les pertes dues au câblage, l’efficacité réelle des panneaux en fonction de leur emplacement, ou d’autres particularités de l’installation. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel pour une estimation précise adaptée à votre situation spécifique.

Pour estimer le nombre de panneaux solaires nécessaires pour une entreprise moyenne en région PACA, nous adopterons une approche similaire à celle utilisée pour une maison, tout en tenant compte des spécificités liées à l’utilisation commerciale.

Exemple de Calcul pour une Entreprise

Consommation Électrique Annuelle : Supposons que l’entreprise ait une consommation annuelle de 20 000 kWh (ce chiffre est un exemple et variera en fonction de la taille de l’entreprise et de son activité).

Puissance des Panneaux : Nous utilisons la même puissance unitaire moyenne des panneaux de 425 Wc.

Surface et Inclinaison du Toit : Imaginons que l’entreprise dispose d’un espace de toiture suffisant avec une inclinaison et orientation optimales.

Calcul du Nombre de Panneaux Nécessaires

1. Détermination de la Puissance Requise :

Conversion de la consommation annuelle en puissance nécessaire en Watt-crête : \(20 000 kWh *70% (nous prenons ici un coefficient de 70% pour une entreprise qui aurait des horaires de bureau = 14000 kWh\). La puissance nécessaire est donc 14000/1400 = 10 kWc.

2. Nombre de Panneaux à Installer :

Calcul du nombre de panneaux : 10000 Wc / 425 Wc ≈ 23.5. L’entreprise aurait besoin d’environ 24 panneaux solaires de 425 Wc chacun.

Autres Considérations

Pour une entreprise, plusieurs autres facteurs doivent être pris en compte :

Réglementations Locales : Certaines réglementations spécifiques aux entreprises peuvent influencer l’installation des panneaux solaires.

Usage Énergétique : Les entreprises peuvent avoir des besoins énergétiques plus complexes, avec des périodes de consommation de pointe (horaires de bureau ou entreprise de stockage avec chambre froide par exemple).

Options de Financement : Les entreprises peuvent bénéficier de financements ou d’incitations fiscales spécifiques pour les installations de panneaux solaires.

Retour sur Investissement : Il est important de calculer le retour sur investissement, en tenant compte des économies d’énergie et des avantages fiscaux potentiels.

Ce calcul est un exemple simplifié pour une petite entreprise en PACA. Il est conseillé de faire appel à des experts en énergie solaire pour obtenir une évaluation détaillée et personnalisée, qui tiendra compte de tous les aspects spécifiques à votre entreprise.

Amortissement et Rendement des Panneaux

Rendement : Le rendement, qui oscille entre 7 % et 24 %, dépend de la qualité des panneaux et des conditions climatiques.

Amortissement : Il est calculé sur la base du rendement des panneaux et des économies réalisées sur les factures d’électricité.

Orientation et Inclinaison Optimales

Une orientation plein Sud avec une inclinaison de 15° est idéale.

Toutefois, même avec des configurations différentes, une installation peut rester rentable en PACA, grâce à son ensoleillement généreux.

Impact des Températures

Les panneaux solaires perdent en efficacité avec l’augmentation de la température. Un recul de 0,5% du rendement est observé par degré supplémentaire au-delà de 25°C.

Optez pour des panneaux de haute qualité, résistants aux hautes températures.

Durabilité des Panneaux

Les panneaux solaires ont généralement une durée de vie garantie de 25 à 30 ans, mais peuvent durer plus de 40 ans avec un entretien adéquat.

Étapes d’Estimation d’une installation photovoltaïque pour la PACA

1. Évaluez la Superficie de Toiture : Déterminez l’espace disponible pour l’installation.

2. Considérez le Statut de Propriété : Êtes-vous propriétaire ou locataire ?

3. Budget Annuel d’Électricité : Ceci aidera à déterminer la taille de l’installation requise.

4. Taille de votre Logement : Utilisez la surface en mètres carrés pour une estimation plus précise.

Conclusion

La mise en place de panneaux solaires en PACA est un investissement stratégique et écologique. Une évaluation rigoureuse, basée sur votre consommation énergétique et les spécificités de votre habitation, est essentielle pour optimiser votre installation solaire. L’abondance de soleil en PACA vous assure un rendement élevé et une transition énergétique réussie.

