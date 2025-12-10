Heling enr s’aventure dans le photovoltaïque avec l’acquisition de parcs solaires prometteurs

Heling enr, un acteur déjà reconnu dans le secteur de l’hydroélectricité, élargit son portfolio en entrant avec force sur le marché photovoltaïque. Leur récent rachat de deux parcs solaires développés par BayWa r.e. témoigne de leur volonté de se positionner en leader des énergies renouvelables en France.

Acquisition et potentiel énergétique

Le 10 décembre 2025 marque une date clé pour Heling enr, qui officialise l’acquisition de deux projets solaires en construction dans les régions de l’Aude et du Loir-et-Cher. Ces parcs photovoltaïques, d’une puissance combinée de 44 MWc, sont conçus pour répondre aux besoins énergétiques croissants et symbolisent la transition écologique en cours.

Des projets de revalorisation territoriale

Conversion d’une carrière à Gièvres (Loir-et-Cher)

À Gièvres, Heling enr transforme une ancienne carrière de sable en friche en un parc solaire de 19 hectares, avec une puissance estimée à 21 MWc. Ce projet produit 25 GWh d’électricité verte par an, suffisante pour alimenter 10 000 personnes. Pour maximiser l’intégration écologique, le parc préservera certaines zones humides et adoptera des pratiques d’éco-pâturage.

Agrivoltaïsme à Salsigne-Villardonnel (Aude)

Le site de Salsigne-Villardonnel introduit une dynamique agrivoltaïque novatrice. Doté de 23 MWc, ce projet soutient les activités agricoles en offrant une protection aux prairies grâce à des structures adaptatives qui tolèrent le passage du bétail tout en garantissant 34 GWh d’énergie annuelle, surpassant la consommation locale.

Partenariat stratégique avec BayWa r.e.

La gestion opérationnelle et la maintenance de ces stations solaires resteront sous la supervision de BayWa r.e., expert de la gestion des énergies renouvelables avec plus d’1 GW en France. Ainsi, Heling enr bénéficie d’une garantie de performance et d’un savoir-faire technique éprouvé.

Un financement solide assuré par les banques françaises

Le succès de cette opération repose également sur un montage financier robuste, avec le soutien de trois grandes banques françaises : BPCE Energeco, Banque Populaire Val de France et Banque Populaire Rives de Paris. Ce soutien financier atteste de la confiance en la qualité des actifs Heling enr et de leur stratégie de développement.

Conclusion

Avec cette incursion dans le photovoltaïque, Heling enr démontre son engagement pour un futur plus vert et renforce sa position sur le marché des énergies renouvelables en France. Cette acquisition non seulement dynamise leur croissance mais contribue aussi à la revalorisation écologique des territoires impliqués.