Lorsque nous évoquons les voitures électrique, le prix est l’excuse numéro un. Aujourd’hui, ce n’est plus vrai ! Il est possible d’obtenir des rabais substantiels sur les voitures électriques et le marché du véhicule d’occasion est en plein boom.

Il est vrai que depuis sa création, la voiture électrique n’a jamais réellement suscité un véritable engouement chez les consommateurs. Trop chères, peu pratique du fait de leur autonomie limitée ou pas assez puissante : Les critiques à leur égard sont souvent vives et nombreuses et peu de clients osent encore aujourd’hui, malgré les nombreuses innovations en la matière, franchir le pas et se laisser convaincre par une voiture électrique. Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreuses adresses où les véhicules électriques sont proposés à des prix défiant toute concurrence.

Une gamme électrique étendue

Il y a quelques années encore, les voitures électriques n’étaient pas si nombreuses sur le marché, mais pour susciter toujours plus la curiosité des clients, les marques ont fait le choix de proposer toujours plus de modèles pour tous les goûts. C’est donc tout naturellement que les mandataires auto ce sont lancés sur ce marché, vous pourrez retrouver tous les styles de voitures électriques.

De l’Audi A6 Hybrid en passant par la Toyota Yaris HSD ou la Volvo V60 Hybrid, le client dispose d’un choix exceptionnel et les possibilités sont nombreuses. Alors, êtes-vous prêt à vous laisser tenter par la nouvelle Citroën C Zero, la DS5 Hybrid ou encore par la Honda Insight ou même encore par la sublime Mercedes Classe E Hybrid ? Le mandataire Peugeot n’est pas en reste en proposant la 3008 Hybrid, la 508 Hybrid ou encore la Ion. Malheureusement pour Tesla, la marque n’est pas encore présente chez les mandataires, mais cela pourrait changer dans les mois à venir.

Quelques exemples de prix chez les mandataires auto, source : Mandataire Auto Neuve.

Audi A6 Hybrid : 39 990 €, – 32%

Citroën C Zero : 23 353 €, -21% (Elite Auto)

Citroën DS5 Hybrid : 32 800 €, -20% (AutoConfiance, Auto-IES)

Honda Insight Hybrid: 18 938 €, -24% (VPN Autos)

Honda Jazz Hybrid : 15 590 €, -25%

Kia Optima Hybrid : 26 296 €, -23% (Aramis Auto)

Mercedes Classe E Hybrid : 51 350 €, -14%

Peugeot 3008 Hybrid : 27 161 €, -25% (Elite Auto)

Peugeot 508 Hybrid : 29 486 €, -26% (Elite Auto)

Peugeot ion : 27 201 €, -8% (AutoConfiance, Elite Auto)

Nissan Leaf : 22 216 €, -10% (Elite Auto)

Renault Fluence ZE : 24 538 €, -6% (Elite Auto)

Renault Twizy : 6 990 €, -5%

Toyota Auris : 19 084 €, -27%

Toyota Prius : 23 396 €, -24%

Toyota Yaris HSD : 14 900 €, -20%

Volvo V60 Hybrid : 55 600 €

Le fonctionnement des voitures électriques

Du fait de leur succès limité, les voitures électriques ne profitent pas vraiment aujourd’hui d’une couverture médiatique à la hauteur de leurs performances. Pourtant, les véhicules électriques se veulent avant tout performants, mais surtout écologiques. Alimentées par une batterie d’accumulateurs ou encore par une pile à combustible ou par un moteur thermique à générateur, les voitures électriques souffrent aujourd’hui du fait que les bornes de recharge permettant à leur batterie de faire le plein d’énergie sont encore beaucoup trop rares. De ce fait, les voitures électriques trouvent encore aujourd’hui essentiellement leurs clients au cœur des grandes agglomérations ou des équipements adéquats existent.

Pourtant l’intérêt de disposer d’une voiture électrique est grand puisque ces modèles ultras écologiques n’émettent aucun hydrocarbure, ni particule, ni fumée. Pendant les phases de ralenti, le véhicule ne consomme pas et ses batteries se rechargent pendant les phases de décélération de quoi permettre aux conducteurs les plus pressés d’adopter une conduite plus sereine. Par ailleurs, le véhicule électrique ne nécessitera pas d’opérations d’entretiens courantes comme la vidange et son moteur sera plus silencieux que jamais. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule vous permettant de profiter de tous ces avantages au quotidien, les gammes de produits sont nombreuses et variées.

