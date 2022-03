Une nuit à l’hôtel Normandy Barrière Deauville (en Suite!)

Vous voulez passer une nuit de rêve en Normandie ? Profiter d’une escapade en amoureux dans un des plus beaux hôtels de Deauville ? Alors, l’hôtel Normandy est fait pour vous ! Je l’ai testé ce week-end et je suis plus que ravie de ce 5 étoiles, noté 4.5/5 par plus de 2 200 visiteurs. Je pouvais même voir la mer de ma chambre… Ici, je vous le recommande en exclusivité.

Hôtel Normandy : Véritable havre de paix au cœur de Deauville

Un écrin mythique…

Entièrement rénové en 2016, l’Hôtel Le Normandy, hôtel de légende réinvente son art de vivre avec âme et caractère. Pour un séjour chic et contemporain, à deux pas de la mer agrémenté d’un Spa Diane Barrière. J’ai tout de suite adhéré, pas vous ?

Depuis plus d’un siècle, l’Hôtel Le Normandy inspire et attire les plus grands artistes du cinéma. De Kirk Douglas à Claude Lelouch. C’est tellement grisant de séjourner dans un hôtel dans lequel sont passés avant vous des légendes du cinéma…

D’ailleurs, la Suite “Un homme et une femme”, signée Nathalie Ryan, rend hommage au réalisateur et à son chef-d’œuvre de 1966. Vous pouvez la réserver si l’envie de ne faire plus qu’un avec le 7ème art vous prend ! C’est cette même décoratrice qui a revisité la décoration des 272 Chambres et Suites de l’Hôtel Le Normandy. De fait, elle lui a permis de transcender les codes de l’élégance anglo-normande.

…Si proche de Paris !

Gare Saint-Lazare. Deux heures plus tard, Deauville se dévoile. Escale chic à l’Hôtel Le Normandy. Côté ville, boutiques de luxe, côté plage, promenade des Planches. Au cœur de l’action, la belle adresse demeure imperturbable et traverse le temps. C’est ce qui la rend si charmante et contribue à ce qu’on se sente tout de suite chez soi.

De plus, l’Hôtel Le Normandy prend soin de vos enfants. Éveil artistique, sieste et comptines pour les bébés à partir de 3 mois au Babiwi. Aventures et loisirs créatifs pour les plus grands, de 4 ans à 12 ans, au Studio by Petit VIP. J’ai personnellement préféré partir sans les enfants mais si ce n’est pas votre cas, ils ne vont pas s’ennuyer pour autant.

Au contraire, ils seront au moins aussi chouchouter que les grands !

Que faire à Deauville ?

Pour vous, la rédaction Tesla Magazine liste les meilleurs activités :

Profiter du SPA Diane Barrière

Faire un tour au centre de remise en forme

Plonger dans la piscine

Aller faire un tour en vélo

Disputer une partie de golf

Une escapade Romance, en suite s’il-vous-plaît !

Divers séjours et offres sont proposés par l’hôtel Normandy. Mais j’ai tout de suite craqué pour l’escapade Romance… A deux, c’est plus sympathique de découvrir la Normandie et sa ville !

Il s’agit de découvrir en amoureux des lieux uniques à deux pas d’un hôtel avec service sur mesure. Se relaxer au spa ou s’amuser au Casino. Le temps d’une escapade, appréciez tout le charme du mythique Normandy.

A partir de 369€ la nuit, vous pouvez profiter d’une nuit en chambre double Supérieure, de petits-déjeuners servis au restaurant ou en chambre, d’un accueil romantique – les fleurs et la bouteille de champagne montée directement en chambre ne sont pas en option… Un accès offert aux activités de l’hôtel ainsi qu’un club des enfants pour ceux qui n’auraient pas pu se débarrasser des leurs (je plaisante, évidemment).

Le Pass Evasion permet quant à lui d’accéder gratuitement ou avec des conditions privilégiées à tout un ensemble d’activités sportives et de loisirs.

Quelles sont les prestations de l’hôtel Normandy ?

Ici, listées pour vous, toutes les prestations de ce magnifique hôtel 5 étoiles :

Service d’étage

Accueil enfants- Repas et certaines activités sont en supplément

Service Bagage – Gratuit

Blanchisserie – Payant

Accès personne à mobilité réduite

Quels sont les services en suite ?

Voici la liste exhaustive de tout ce dont vous pouvez bénéficiez en suite (chanceux !) :

Coffre fort électronique

Lit bébé sur demande

Accès Internet Wifi – Filaire à la demande

Terrasse privative – Balcon sur demande ou terrasse privative

Literie / couchage- Drap et couverture à la demande

Mini-bar

Boissons chaudes- Bouilloire et machine à café Nespresso

Sèche-cheveux

Plateau de courtoisie

Et je confirme que boire un thé chaud en peignoir sur sa terrasse privative, c’est le must…

Venir à l’hôtel Normandy

Adresse : 38 rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

En voiture (électrique, c’est mieux !)

Depuis Paris : 200 km de Paris par l’autoroute A13

Depuis Le Havre : 45 km du Havre par le pont de Normandie

Depuis Rouen : 95 km de Rouen par l’autoroute A13

Depuis Caen : 60 km de Caen par l’autoroute A13

N’hésitez plus une seconde avant de réserver une nuit ou un séjour dans cet hôtel où l’on vous chouchoute. D’ailleurs, j’ai trouvé leur motto très à-propos : « On s’occupe de tout, surtout de vous ! ».