Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Toulouse. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Novotel 23 Impasse de Maubec, 31300 Toulouse 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW Hôtel Radisson Blu Hotel, Toulouse Airport 2 Rue Dieudonne Costes, Blagnac, 31700 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW Hôtel Hôtel EuroCentre 1 Avenue de Saint-Guillan, 31620 Castelnau d’Estrétefonds 4 x Tesla Supercharger 120.00kW Hôtel Kyriad Montauban 1461 Route Du Nord LIEU-DIT AUSSONNE 82000 Montauban 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Palladia Charging Station 271 Avenue de Grande Bretagne, 31300 Toulouse Type 2·6.9 kW Disponible(s)0/2 Prise murale·6.9 kW Disponible

Hôtel Novotel

Situé à proximité de l’autoroute A620, cet hôtel convivial se trouve à 5 km de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et à 7 km du Capitole de Toulouse.

Les chambres standards disposent du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat ainsi que d’un nécessaire à thé et café. Certaines comprennent un canapé-lit.

Le parking est inclus. L’établissement possède un restaurant français, un bar, une salle de fitness et une piscine extérieure.

Il comprend également un terrain de pétanque, une table de ping-pong et une aire de jeux pour enfants. Un service de navette aéroport est proposé.

Hôtel Radisson Blu Hotel, Toulouse Airport

Situé à moins de 1 km de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, cet hôtel à l’ambiance détendue se trouve à 9 km de la place du Capitole et de la basilique Saint-Sernin de Toulouse.

Empreintes d’une atmosphère décontractée, les chambres lumineuses sont dotées du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, ainsi que d’un nécessaire à thé et café. Celles de catégorie supérieure comprennent une machine Nespresso.

Les studios et les suites à 1 chambre disposent d’un espace de vie. Un service de chambre est proposé 24h/24. La navette aéroport et le parking sont gratuits.

L’établissement possède 2 restaurants, une cour, un bar, un salon, un centre de remise en forme, un spa et des espaces de réception. Le petit-déjeuner buffet est payant

Hôtel Hôtel EuroCentre

Proche de la sortie 10.1 de l’A26, cet hôtel simple se trouve à proximité du parc d’activités Eurocentre et à 25,5 km de Toulouse.

Dotées de parquet en bois dur, les chambres fonctionnelles disposent d’un accès Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat.

Plus modernes, les chambres de catégorie supérieure sont pourvues d’un mobilier standard. L’établissement propose également des chambres familiales.

Le parking hors voirie est gratuit. L’établissement comprend un snack-bar convivial doté d’une télévision à écran plat. Le petit-déjeuner buffet est proposé moyennant supplément.

Hôtel Kyriad Montauban

Situé dans un quartier commerçant à proximité de l’autoroute A20, cet hôtel simple se trouve à 5 km du musée Ingres-Bourdelle, qui présente des expositions d’art, et à 7 km de la cathédrale Notre-Dame de Montauban, datant du XIVe siècle.

Les chambres sobres disposent du Wi-Fi, d’une télévision à écran plat, ainsi que d’un nécessaire à thé et café. Certaines sont pourvues de lits superposés.

L’établissement possède un restaurant-bar convivial doté d’une terrasse, ainsi qu’un centre d’affaires et des salles de réunion. Un parking et un petit-déjeuner buffet sont proposés.

Les animaux de compagnie sont acceptés.

Hôtel Palladia Charging Station

Le Palladia, unique hôtel 4 étoiles indépendant de Toulouse rive gauche, dispose de 90 chambres et suites spacieuses, d’un amphithéâtre de 285 places, de 16 salles de réunion à la lumière du jour, d’un bar-lounge cosy, d’un restaurant gastronomique de 180 places, d’une piscine extérieure et d’un espace salle de fitness dédié au bien-être de ses clients.

Situé entre l’aéroport international de Toulouse-Blagnac et le centre-ville de Toulouse, cet hôtel de luxe est un lieu qui associe une brillante architecture moderne à un style d’un charme résolument contemporain.

Le personnel de l’hôtel, particulièrement attaché à une qualité de service irréprochable, vous accueille toute l’année avec le même savoir-faire.

Le Palladia est le lieu rêvé pour un séjour d’affaires professionnel ou une escapade romantique en Occitanie.