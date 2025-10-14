J-8 avant la conférence des actionnaires Tesla pour Q3 2025

📅 Rendez-vous le jeudi 23 octobre à 23h30, heure de Paris.

Le monde entier aura les yeux rivés sur la conférence financière la plus attendue du trimestre : celle de Tesla, menée par un Elon Musk plus stratège que jamais.

Mais cette fois, il ne s’agira pas seulement de voitures.

De constructeur automobile à empire d’intelligence artificielle

Depuis plusieurs mois, Tesla ne se définit plus comme une entreprise automobile.

Le message de Musk est clair : Tesla est une entreprise d’intelligence artificielle et de robotique, dont la voiture n’est que la première application.

« Le produit principal de Tesla, ce n’est pas une voiture. C’est un cerveau. » – Elon Musk

Lors de cette conférence, les investisseurs s’attendent à un basculement narratif :

👉 Tesla pourrait réaffirmer son positionnement IA-first, et détailler la monétisation du FSD (Full Self-Driving) et du futur Robotaxi.

👉 Le géant californien pourrait aussi donner des nouvelles du Dojo, son superordinateur dédié à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.

Le marché des véhicules électriques entre ralentissement et résistance

La pression est réelle.

Les ventes de véhicules électriques stagnent sur plusieurs marchés occidentaux, la concurrence chinoise explose, et les marges de Tesla s’érodent après une série de baisses de prix massives.

Pourtant, Musk semble confiant.

La Gigafactory Texas a atteint une cadence record, tandis que la Gigafactory Berlin se positionne comme un modèle d’efficacité énergétique et industrielle.

Le marché attend désormais des chiffres précis sur les livraisons, les marges brutes et les revenus du segment énergie (Tesla Energy, Megapack, Powerwall).

L’énergie, la carte secrète de Tesla

Loin du tumulte des voitures, Tesla avance silencieusement sur un terrain stratégique :

👉 Le stockage d’énergie à grande échelle.

👉 L’intégration solaire dans les foyers.

👉 Et la stabilisation des réseaux électriques via ses solutions Megapack.

Ce segment pourrait devenir le moteur caché des profits à long terme.

Certains analystes parlent déjà d’un « Nouveau Tesla » : une entreprise énergétique, pilotée par l’IA.

Optimus : le robot qui symbolise l’avenir

Mais la grande star attendue du call pourrait bien être Optimus, le robot humanoïde.

Déjà visible dans les usines Tesla, il pourrait être le premier robot industriel intelligent produit à grande échelle.

Elon Musk l’affirme sans détour :

« Optimus pourrait valoir plus que tout le reste de Tesla combiné. »

Ce n’est pas de la science-fiction, c’est un changement civilisationnel.

Et Tesla veut être à la manœuvre.

Géopolitique et régulation : le nouveau jeu d’échecs

Les tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l’Europe redessinent le marché des véhicules électriques.

Tesla, avec ses usines sur trois continents, devra prouver qu’elle peut protéger ses chaînes d’approvisionnement tout en respectant les nouvelles politiques de subventions vertes.

La question clé :

➡️ Comment Tesla va-t-elle maintenir sa rentabilité sans dépendre des incitations gouvernementales ?

Pourquoi ce Tesla Earnings Call est différent

En 2025, le marché n’attend plus seulement des résultats.

Il attend une vision.

Musk devra prouver que Tesla peut :

Dominer l’IA embarquée ,

, Stabiliser son modèle économique ,

, Et préparer l’ère post-voiture, dominée par les robots et les flottes autonomes.

Tesla n’est plus seulement un constructeur.

C’est le laboratoire le plus influent de la civilisation technologique.

Verdict : le futur de Tesla se joue en une nuit

📅 Jeudi 23 octobre à 23h30 (heure de Paris)

