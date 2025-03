Hier, j’ai rechargé ma Tesla Model 3 sur une borne Driveco, et le coût de 35€ m’a donné matière à réflexion. Entre praticité, tarif et rapidité, voici mon retour d’expérience sur cette recharge en station publique, avec quelques comparaisons pour mieux comprendre si ça vaut le coup.

Recharge Tesla chez Driveco : Combien Ça Coûte Vraiment ?

Avec une batterie de 75 kWh presque vide, je me suis arrêté à une borne Driveco près de chez moi. Le tarif affiché ? 0,49€ par kWh, un prix dans la moyenne des réseaux de recharge rapide en France. J’ai récupéré environ 70 kWh pour remettre ma Tesla à niveau, soit un calcul simple : 70 x 0,49 = 34,30€, arrondi à 35€ sur la facture. Pas de frais supplémentaires, mais un contraste net avec ma recharge à domicile, où je dépense entre 10 et 12€ en heures creuses (autour de 0,15€/kWh). Pour les propriétaires de Tesla ou d’autres véhicules électriques, ce écart peut faire réfléchir.

Une Borne Rapide et Efficace

Driveco promet des bornes de recharge rapide, et sur ce point, rien à redire. Avec une puissance de 150 kW, ma Tesla est passée de 10% à 80% en seulement 35 minutes. L’interface est simple, le paiement par carte bancaire fluide, et la station était propre. Pour ceux qui cherchent une recharge rapide Tesla en déplacement, c’est un atout. Mais à 0,49€/kWh, est-ce vraiment compétitif face aux alternatives ?

Driveco vs Superchargeurs Tesla : Quel Tarif Gagne ?

Comparons avec les Superchargeurs Tesla, où le prix varie souvent entre 0,38€ et 0,45€/kWh, selon l’heure et le lieu. Sur une recharge similaire, j’aurais payé entre 26€ et 31€, soit une économie de 4 à 9€. Driveco se positionne comme une alternative, mais sans abonnement ou tarif préférentiel, son prix reste dans le haut du panier. Pour les utilisateurs réguliers, cela peut peser dans la balance.

Pourquoi Choisir Driveco ?

Driveco mise sur une couverture en expansion et des partenariats avec des commerces locaux, un argument pour ceux qui n’ont pas de Superchargeur à proximité. Si vous cherchez une borne de recharge électrique hors réseau Tesla, c’est une option viable. Mais pour moi, cette expérience m’a rappelé une vérité : la recharge publique offre flexibilité, au prix d’un coût bien supérieur à la maison.

Mon Verdict sur la Recharge chez Driveco

À 35€ la session, recharger ma Tesla chez Driveco est pratique, rapide, mais pas économique. Pour les trajets imprévus, c’est une solution. Pour le quotidien ? Je retourne à ma prise domestique ou je guette les recharges gratuites dans certains centres commerciaux. Et vous, combien payez-vous pour votre recharge Tesla ?