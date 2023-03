Guide bornes de recharge et installateurs à Bordeaux

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Bordeaux. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Bordeaux ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Bordeaux.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à bordeaux

Réseau publique Adresse Tarifs Freshmile ecole nationale de la magistrature 31 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux 0,034 € / minute Parking indigo belcier 137 Rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux 0,033 € / minute Freshmile Mairie de Bordeaux annexe 5 Rue Robert Lateulade, 33000 Bordeaux 0,07 et 0,2 € / minute Parking Pay Berland 17 Place Pey Berland, 33000 Bordeaux Gratuit Parking indigo rue des maraichers 16 Rue des Maraîchers,33000 Bordeaux 0,033 / minute

Qui est Freshmile ?

Depuis 2010, Freshmile s’est établi en tant que spécialiste de la recharge des véhicules électriques. En tant qu’opérateur de recharge, l’entreprise propose des solutions de mobilité pour les automobilistes et des services de gestion de bornes de recharge. La mission de Freshmile est de faciliter et de rendre agréable la recharge pour tous les utilisateurs.

Qui sont les parkings Indigo ?

Indigo propose des services de recherche et de réservation de places de stationnement pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Avec Indigo, il est facile de trouver et de réserver une place de stationnement adaptée à vos besoins. De plus, l’entreprise propose des offres d’abonnement parking sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Les meilleurs installateurs de borne à Bordeaux

Installateurs locaux Adresse BLAX 7 Bd Antoine Gautier, 33000 Bordeaux RAYOU ET FILS 21 Rue du Cap Roux, 33700 Mérignac SIPA LINK 83-131 boulevard Godard, 33 110 Le Bouscat DSDE 15 Rue Antoine Carles, 33400 Talence COFFINIAL 1536 Rte de Lavaur, 82710 Bressols

BLAX

Si vous envisagez de mettre en place des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides, BLAX est là pour répondre à vos besoins. Cette entreprise vous offre une solution complète, en vous accompagnant dans toutes les étapes de l’installation et de la gestion de bornes de recharge. Située au cœur de Bordeaux, BLAX est spécialisée dans tous les projets relatifs à la mobilité électrique, et intervient sur toutes sortes de projets, quelle que soit leur envergure. Forte de son expérience et de son expertise, BLAX s’engage à vous offrir des prestations de qualité, pour vous aider à déployer les infrastructures de recharge dont vous avez besoin.

RAYOU ET FILS

RAYOU & FILS est votre installateur de référence, certifié et expérimenté. Cette entreprise spécialisée dans les installations électriques pour les véhicules électriques et hybrides est là pour vous accompagner dans toutes vos demandes d’aide au financement ADVENIR. Elle se charge également de l’installation de tous les équipements nécessaires, tels que les fourreaux, les chemins de câbles, les tableaux généraux basse tension, les bornes de recharge et bien plus encore. Grâce à son savoir-faire et à son expertise, AYOU & FILS s’engage à vous offrir des prestations de qualité pour garantir la sécurité et la fiabilité de vos installations. Que ce soit pour une installation dans un environnement privé ou professionnel, AYOU & FILS saura répondre à tous vos besoins.

SIPA LINK

Sipa Link, le leader des bornes de recharge à Bordeaux, est là pour vous offrir un accompagnement personnalisé et de qualité pour mener à bien votre projet. Forte de son expertise en matière de bornes de recharge, cette entreprise vous propose des solutions innovantes et efficaces pour recharger votre véhicule en toute simplicité.

De la commande à l’installation de l’équipement, les experts de Sipa Link vous guident et vous conseillent pour que la recharge de votre voiture soit la plus simple possible. Ils prennent en charge toutes les étapes de votre projet, notamment le diagnostic électrique, le choix de la borne de recharge et de ses accessoires, l’intervention d’un installateur certifié IRVE, la gestion de l’application mobile,Ainsi, Sipa Link reste à vos côtés pour vous offrir une solution clé en main et répondre à tous vos besoins en matière de bornes de recharge.

DSDE

DSDE est une entreprise de renom qui est spécialisée dans les travaux d’électricité liés à l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle est également connue pour sa capacité à concevoir des solutions d’éclairage sur mesure. Avec une expertise avérée dans ces domaines, DSDE s’engage à fournir des prestations de qualité supérieure et à satisfaire les besoins de ses clients. L’équipe de DSDE est composée de professionnels expérimentés qui sont à l’écoute des clients et qui travaillent en étroite collaboration avec eux pour s’assurer que leurs projets sont menés à bien. Que ce soit pour une installation de bornes de recharge ou pour une solution d’éclairage personnalisée, DSDE est l’entreprise qu’il vous faut.

Coffignal

Coffignal est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Qu’il s’agisse de votre domicile, de votre entreprise ou de votre copropriété, cet installateur de bornes de recharge pour voitures électriques se déplace dans la ville de Bordeaux ainsi que dans d’autres régions de France pour installer une ou plusieurs bornes de recharge pour votre voiture électrique. Grâce à une équipe d’experts compétents et expérimentés, Coffignal s’engage à offrir un service de qualité supérieure en matière d’installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Quelle que soit la nature de votre projet, cette entreprise met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous garantir une satisfaction totale.