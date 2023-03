Guide bornes de recharge et installateurs sur Besançon

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Besançon. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Besançon ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Besançon.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Besançon

Réseau publique Adresse Tarifs Freshmile 15 Rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon 0,028 € / minute Driveco Hyundai – 4 Bd Président John Fitzgerald Kennedy, 25000 Besançon 0,143 € / minute Parking marché Beaux Arts 11 Avenue Elisée Cusenier, 25000 Besançon Gratuit Parking de la mairie rue de l’Orme de Chamars, 25000 Besançon Gratuit Syded 1 Boulevard Alexandre Fleming, 25000 Besançon 0,006 € / minute

Qui est Driveco ?

Driveco est une entreprise qui se positionne comme étant « l’avenir électrique ». Avec une expérience de 10 ans, Driveco accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions durables et innovantes. Que ce soit pour des projets liés à la mobilité électrique ou à l’infrastructure de recharge, Driveco dispose d’une expertise reconnue dans le domaine.En tant que pionnier de la mobilité électrique, Driveco se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique. Leur mission est de rendre la mobilité électrique accessible à tous, en offrant des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.

Avec leur expérience et leur savoir-faire, Driveco est un partenaire de choix pour tous les projets liés à l’énergie durable et à la mobilité électrique.

Qui est Syded ?

Le SYDED (Syndicat Départemental d’Énergie du Doubs) est un syndicat intercommunal de coopération créé en 1947 pour répondre aux besoins énergétiques de ses membres. Il est responsable de la gestion et de la distribution d’électricité, de gaz et d’autres sources d’énergie dans le département du Doubs.Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique et de la mobilité électrique, le SYDED a décidé d’installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides dans le département du Doubs. Cela permet aux résidents et aux visiteurs du département de disposer d’infrastructures de recharge pour leurs véhicules électriques.Le SYDED travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales et les entreprises pour identifier les emplacements stratégiques pour les bornes de recharge et pour assurer leur installation et leur maintenance.

Cette initiative contribue à encourager l’adoption de véhicules électriques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le département du Doubs.

Les meilleurs installateurs de bornes sur Besançon

Installateurs locaux Adresse Bornançon 17, rue du tunnel, 25 000 Besançon Electricité Besançon 11, Rue du Barlot 25000 Besançon Electricité chabert 3 Rue de l’Esplanade Nord, 25220 Thise Eko-plug 27, rue de Châtillon, 25480 Ecole-Valentin Memoni 7 rue de Châtenois, 25200 Bethoncourt

Bornançon

Bornançon est une entreprise bisontine spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Elle a été développée par l’artisan Gauthier Électricité, et son objectif est de fournir des infrastructures de recharge de niveau 1 et 2 les plus adaptées pour les besoins des clients. Bornançon intervient dans plusieurs villes de la région Franche-Comté, notamment à Besançon, Dole, Pontarlier, Vesoul, Lons-le-Saunier et Belfort. L’entreprise propose des solutions personnalisées pour chaque client, en fonction de leurs besoins et de la configuration de leur domicile ou de leur entreprise. Les services de Bornançon vont de la conception à l’installation des bornes de recharge, en passant par la maintenance et le dépannage.

Grâce à son expertise en électricité et à son expérience dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, l’entreprise est en mesure de fournir des solutions fiables et efficaces à ses clients.

Électricité Besançon

Electricité Besançon est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité et plus particulièrement dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle est située à Besançon et intervient dans les villes environnantes telles que Saint-Vit, Ecole-Valentin ou encore Miserey-Salines. Les électriciens de l’entreprise sont qualifiés Installateurs Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques (IRVE), ce qui garantit leur savoir-faire en matière d’installation de bornes de recharge et le respect des normes de sécurité électrique.

Ils proposent des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et se déplacent chez vous pour effectuer l’installation de votre borne de recharge.

Electricité Chabert

Electricité Chabert est une entreprise d’électricité basée à Thise, une commune située dans le département du Doubs en Bourgogne-Franche-Comté. Elle propose des services d’installation, de rénovation et de maintenance électrique pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales. Electricité Chabert met son expertise au service de ses clients pour réaliser des installations électriques sûres et performantes, en respectant les normes en vigueur.

Les travaux sont effectués par des électriciens qualifiés et expérimentés pour garantir la qualité du service.

Eko-plug

Eko-plug est une entreprise spécialisée dans la fourniture, la pose et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle accompagne les propriétaires de véhicules électriques dans le choix et l’installation de bornes de recharge adaptées à leurs besoins et à leur budget. Les techniciens d’Eko-plug sont tous certifiés IRVE, ce qui garantit un service sérieux et fiable.

Cette entreprise est donc un partenaire de confiance pour les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent s’équiper d’une borne de recharge efficace et sécurisée.

Memoni

Memoni est une entreprise spécialisée dans l’installation et la pose de bornes IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques), de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur. Elle intervient aux alentours de Besançon et Vesoul pour vous accompagner dans la mise en place de ces équipements écologiques et économiques.

Les professionnels de Memoni sont qualifiés et expérimentés pour vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins et à votre budget.