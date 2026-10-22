Six mois d’autonomie, une position par seconde en suivi en direct, une carte SIM intégrée valable dans plus de 40 pays : le Tracker GPS Pro Max est le nouveau haut de gamme d’Invoxia. Il est arrivé à la rédaction de Tesla Mag. Ce qu’il fait, ce qu’il coûte vraiment avec son abonnement, et pour qui il a du sens sur une voiture électrique.

Le Tracker GPS Pro Max reçu à la rédaction. Photo Tesla Mag.

Un traceur antivol pour la voiture, la moto et le reste

Invoxia, fabricant français de traceurs, présente le Pro Max comme le plus puissant de sa gamme. C’est un petit boîtier noir de 113 × 39 × 19 mm pour 70 g, à glisser dans une voiture, une moto, un utilitaire, une caravane, un vélo ou une valise. La boîte l’annonce sans détour : « GPS anti-vol pour voitures, motos, et bien plus ».

Il se localise en combinant le GPS et le repérage des réseaux Wi-Fi voisins, utile en ville, puis transmet sa position par le réseau mobile 4G LTE-M. La carte SIM est intégrée : rien à installer, le boîtier fonctionne dès la sortie de la boîte, en France et dans plus de 40 pays sans frais d’itinérance, selon Invoxia.

Ce qu’il fait depuis l’application

Tout passe par l’application Invoxia GPS, sur iPhone et Android :

Suivi en direct jusqu’à une position par seconde, et une fréquence réglable de 1 seconde à 32 minutes, ou à la demande.

jusqu’à une position par seconde, et une fréquence réglable de 1 seconde à 32 minutes, ou à la demande. Alerte antivol en cas de mouvement suspect quand le véhicule est garé.

en cas de mouvement suspect quand le véhicule est garé. Zones virtuelles : une alerte quand le traceur entre dans une zone ou en sort.

: une alerte quand le traceur entre dans une zone ou en sort. Historique des trajets et partage de la position, ponctuel ou permanent.

et partage de la position, ponctuel ou permanent. En cas de vol , un fichier de suivi à transmettre aux forces de l’ordre, généré depuis l’application.

, un fichier de suivi à transmettre aux forces de l’ordre, généré depuis l’application. Jusqu’à 15 traceurs suivis en même temps.

Autonomie, recharge, étanchéité

La batterie de 2 000 mAh tient jusqu’à six mois par charge selon Invoxia, une durée qui dépend de la fréquence de suivi choisie. Elle se recharge en USB-C. Le boîtier est étanche IP67 : protégé contre la poussière et une immersion temporaire de moins d’un mètre pendant moins de 30 minutes. Par rapport au Tracker GPS Pro, dont il est la version améliorée, il gagne l’étanchéité, l’USB-C à la place du micro-USB et le suivi à la seconde.

Le prix, abonnement compris

Le prix de vente conseillé est de 179 € TTC, avec un an d’abonnement réseau inclus. Ensuite, l’abonnement est proposé à partir de 59,95 € par an, selon la page d’aide d’Invoxia consultée le 20 octobre 2026. Sur trois ans, il faut donc compter environ 299 € au minimum (calcul Tesla Mag). La garantie est d’un an.

Sur une Tesla, a-t-il un intérêt ?

Une Tesla se localise déjà depuis son application. Le Pro Max a un autre rôle : c’est un second traceur, indépendant de la voiture et de son compte, caché où l’on veut, avec sa propre batterie et sa propre carte SIM. Il prend tout son sens pour une moto, un vélo électrique, une remorque ou une caravane, qui n’ont pas d’application, et pour les bagages lors d’un long voyage.

L’avis de la rédaction

Design. Un boîtier noir sobre, de la taille d’une petite batterie externe, facile à cacher.

Utilité. Le cadeau rassurant pour qui gare une moto ou un deux-roues dehors, ou part loin avec ses valises. Il faut le prévoir avec son abonnement, qui devient payant après la première année.

Le Tracker GPS Pro Max figure dans notre guide de Noël, univers Voiture et voyage. Pour voir ce qu’un traceur change le jour d’un vol, relisez notre article le jour où Pierre a retrouvé sa voiture volée grâce au tracker GPS.

Invoxia nous a confié ce traceur pour notre guide de Noël, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Caractéristiques et prix relevés sur le centre d’aide officiel d’Invoxia le 20 octobre 2026.