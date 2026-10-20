Le Château de Chantegrive est un domaine des Graves, à Podensac, au sud de Bordeaux, planté en 1966 par Henri et Françoise Lévêque. Sa Cuvée Caroline est un Graves blanc élevé neuf mois en barrique. Le domaine a confié à la rédaction de Tesla Mag une bouteille du millésime 2024 pour notre guide de Noël. Voici ce qu’il faut savoir avant de la servir au réveillon.

Photo Tesla Mag.

Qui est le Château de Chantegrive ?

L’histoire commence par une partie de chasse. Henri Lévêque, courtier en vins à Bordeaux, venait chasser dans les bois d’acacias de Podensac. La grive musicienne qu’il y croisait a donné son nom et son emblème à la propriété. En 1966, avec sa femme Françoise, il plante ses premières vignes sur ce terroir des Graves. « Tout était à construire », écrit aujourd’hui le domaine.

La propriété compte près de 60 hectares de vignes en production, à 70 % en cépages rouges et 30 % en blancs. Elle est membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux et conseillée par l’œnologue Hubert de Boüard, propriétaire du Château Angélus. Elle est certifiée Haute Valeur Environnementale de niveau 4 et ISO 14001.

Photo Château de Chantegrive.

D’après la fiche technique du domaine, la Caroline 2024 assemble 50 % de sémillon, 45 % de sauvignon blanc et 5 % de sauvignon gris. Les vignes ont en moyenne 26 ans. Les sémillons poussent sur des graves, des galets roulés et des sables fins ; les sauvignons sur des graves posées sur un sous-sol argilo-calcaire.

Étape Ce que dit le domaine Vendanges À la main, en cagettes, avec tri manuel : du 28 août au 6 septembre pour les sauvignons, du 7 au 10 septembre pour les sémillons Pressurage Pneumatique, sous azote, avec sélection des jus Fermentation En barriques, entre 18 °C et 22 °C Élevage 9 mois sur lies fines, en barriques de chêne français dont 50 % neuves, avec bâtonnages réguliers Degré 13 % Fiche technique Château de Chantegrive Caroline, Graves blanc 2024.

Le chai de la Cuvée Caroline. Photo Château de Chantegrive.

2024, un millésime difficile

Le domaine ne cache pas que l’année a été rude : un peu de gel en avril après un débourrement précoce, puis des pluies de printemps répétées. Le beau temps est revenu fin juillet, et la maturation lente qui a suivi a donné, selon Chantegrive, des blancs complexes et minéraux. Le domaine décrit une Caroline ronde, avec une touche vanillée due au sémillon et à la barrique, et des arômes de pêche blanche et de fleurs d’acacia.

Avec quoi servir la Caroline au réveillon ?

Un blanc élevé en barrique accompagne bien les poissons : une daurade ou un bar au four, un saumon, ou les entrées du réveillon. C’est ce que nous avons fait dans notre menu de réveillon, où la Caroline ouvre le repas avec l’apéritif. Pour le service, comptez une bouteille sortie du réfrigérateur un peu avant de passer à table.

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Questions fréquentes

Où se trouve le Château de Chantegrive ?

À Podensac, en Gironde, dans l’appellation Graves, au sud de Bordeaux.

Quels cépages dans la Cuvée Caroline 2024 ?

50 % de sémillon, 45 % de sauvignon blanc et 5 % de sauvignon gris, selon la fiche technique du domaine.

Peut-on visiter le domaine ?

Oui : le domaine propose une visite commentée de ses installations, suivie d’une dégustation de ses cuvées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le Château de Chantegrive nous a offert cette bouteille pour notre guide de Noël. Le domaine n’a pas relu cet article et ne nous verse aucune rémunération. En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Faits tirés du texte de présentation et de la fiche technique transmis par le domaine en octobre 2026.

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