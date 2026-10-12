Barilla lance dans sa gamme Collezione des feuilles de lasagne « Rapide » : plus fines que des lasagnes classiques, elles cuisent en une dizaine de minutes, selon la marque. Le paquet pèse 400 g.

Photo Tesla Mag

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Ce que dit la marque

Dans le mot qui accompagnait le coffret, Barilla présente des lasagnes cuites en seulement 10 minutes, deux fois plus vite que des lasagnes classiques, grâce à des feuilles plus fines. Le communiqué de presse du 24 août 2026 en dit un peu plus : les feuilles se posent sèches, sans précuisson, et le plat peut cuire au four traditionnel, au micro-ondes ou à l’Air Fryer.

Pour Giulia Becuzzi, directrice marketing pâtes Europe de l’Ouest chez Barilla, l’idée est de ne plus avoir à « choisir entre goût et praticité » : la même gourmandise que les lasagnes de la marque, avec un temps de préparation réduit de moitié.

Une nouveauté de la gamme Collezione

Collezione est la gamme de Barilla consacrée aux formes de pâtes dites spéciales, celles des recettes régionales italiennes, à côté des spaghetti et des penne de tous les jours. Les Lasagne Rapide y entrent à côté des lasagnes aux œufs, la version classique de la gamme. Le paquet de 400 g contient des feuilles de semoule de blé dur, sans œufs. Sur son site, Barilla donne une cuisson de 10 minutes au four (200 à 220 °C), au micro-ondes (700 W) ou à l’Air Fryer. Les lasagnes aux œufs de la même gamme, en paquet de 500 g, demandent 20 minutes au four.

La recette de Barilla, en quatre étapes

Le communiqué donne une recette de lasagnes à la bolognaise, pensée pour l’Air Fryer. Pour un plat, il faut 5 feuilles de Lasagne Rapide, 450 g de béchamel (75 g de farine et 75 g de beurre pour un litre de lait), 300 g de sauce bolognaise, 100 g de Parmigiano Reggiano râpé et un peu de beurre.

Beurrer le plat, étaler une fine couche de béchamel et un peu de bolognaise, puis poser les feuilles sèches. Napper les feuilles de béchamel, en couvrant bien toute la surface, ajouter la bolognaise et saupoudrer de parmesan. Recommencer l’enchaînement béchamel, bolognaise, parmesan et feuilles quatre fois, en appuyant légèrement à chaque couche. Finir par des feuilles bien nappées de béchamel, avec un peu de bolognaise et de parmesan. Cuire 10 minutes à 180 °C à l’Air Fryer, puis laisser reposer 10 minutes avant de servir, le temps que les pâtes finissent de s’hydrater.

Les conseils de la marque

Bien napper chaque couche de béchamel : ce sont elles qui hydratent les feuilles, posées sèches.

Appuyer légèrement entre les couches, pour des parts qui se tiennent à la découpe.

Laisser reposer avant de servir, pour des parts plus nettes.

À l’Air Fryer, prendre un plat adapté à ce mode de cuisson.

Barilla, une affaire de famille depuis 1877

Barilla est née d’une boulangerie ouverte à Parme en 1877 par Pietro Barilla. L’entreprise est restée familiale et n’est pas cotée en Bourse : elle est présidée aujourd’hui par ses arrière-petits-fils, Guido, Luca et Paolo Barilla. Le groupe est présent en France depuis plus de cinquante ans, et possède aussi les marques Harrys, Wasa, Mulino Bianco et Pan di Stelle.

Pourquoi les Lasagne Rapide sont dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. Barilla nous a envoyé un coffret « Comme en famille », avec un paquet de Lasagne Rapide et un mot manuscrit. Nous l’avons gardé pour une raison simple : à Noël, le cadeau qui compte le plus est souvent le temps passé à table, et un plat familial prêt en dix minutes de cuisson en libère un peu.

Ce n’est pas un cadeau à emballer sous le sapin. C’est une idée pour le repas du réveillon, celui du lendemain, ou le dîner improvisé quand la famille arrive plus tôt que prévu. Les lasagnes ont un autre avantage pendant les fêtes : elles se préparent à l’avance, se partagent au centre de la table et plaisent aux enfants comme aux grands-parents.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup passent les fêtes loin de chez eux, chez des parents ou dans une location, avec une cuisine qu’ils ne connaissent pas : un four capricieux, parfois seulement un micro-ondes ou une friteuse à air. Un paquet de pâtes qui cuit indifféremment dans les trois, sans précuisson, règle la question. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Pour ceux qui reçoivent beaucoup pendant les fêtes et veulent un plat familial sans y passer l’après-midi. Et pour les étudiants ou les petites cuisines équipées d’une friteuse à air, qui n’ont pas toujours de vrai four.

Les lasagnes Collezione Rapide ne sont pas encore vendues sur Amazon. En attendant, les lasagnes aux œufs de la même gamme Collezione y sont disponibles.

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Questions fréquentes

Faut-il précuire les feuilles de Lasagne Rapide ?

Non. Selon Barilla, les feuilles se posent sèches dans le plat. Ce sont les couches de béchamel et de sauce, bien nappées, qui les hydratent pendant la cuisson et le repos.

Combien de temps cuisent les Lasagne Rapide ?

Barilla annonce 10 minutes, deux fois moins qu’avec des lasagnes classiques. Sur son site, la marque donne 10 minutes au four entre 200 et 220 °C, au micro-ondes à 700 W ou à l’Air Fryer. La recette de son communiqué ajoute 10 minutes de repos avant de servir.

Peut-on faire des lasagnes à l’Air Fryer ?

Oui, avec ces feuilles. La recette publiée par Barilla est d’ailleurs pensée pour l’Air Fryer : 10 minutes à 180 °C, dans un plat adapté à ce mode de cuisson.

Quelle différence avec les lasagnes aux œufs Barilla ?

Les Lasagne Rapide sont faites de semoule de blé dur, sans œufs, en feuilles plus fines, et pèsent 400 g. Les lasagnes aux œufs de la gamme Collezione pèsent 500 g et demandent 20 minutes au four.

Combien de feuilles faut-il pour un plat ?

La recette de Barilla utilise 5 feuilles, avec 450 g de béchamel, 300 g de sauce bolognaise et 100 g de Parmigiano Reggiano râpé.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Barilla nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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