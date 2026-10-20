Vingt-quatre cases, vingt-quatre chocolats, et un village belge dessiné sur la boîte : Leonidas sort ses calendriers de l’Avent 2026 dans ses boutiques le 2 novembre. Nous avons reçu le modèle adulte à la rédaction. Ce qu’il contient, ce qu’il coûte et à qui l’offrir.

Le calendrier de l’Avent Leonidas reçu à la rédaction. Photo Tesla Mag.

Un chocolat différent derrière chaque case

Le principe ne change pas : une case par jour, du 1er au 24 décembre. Leonidas y glisse un chocolat choisi dans sa gamme, en variant les registres : chocolat blanc, au lait ou noir, praliné ou crème au beurre. Le chocolatier belge, fondé en 1913, présente ce calendrier comme une façon de faire découvrir sa maison en vingt-quatre bouchées.

La boîte pèse 370 g. Leonidas rappelle dans son communiqué qu’il travaille un chocolat 100 % pur beurre de cacao, sans huile de palme, issu de cacao durable.

Un village belge sur la boîte

Le décor est la vraie nouveauté de l’année. La boîte dessine un village de Noël aux façades typiquement belges, où des lutins préparent des chocolats. Au fil des maisons et des personnages, l’illustration raconte l’histoire de la marque. Sur notre exemplaire, une boutique Leonidas en brique rouge occupe le centre, gardée par deux soldats de bois, entre sapins et rennes ; un ruban doré ferme la boîte sur le côté. Elle se pose sur une table de salon sans faire emballage de supermarché.

Une version pour les enfants

Leonidas reconduit aussi son calendrier de l’Avent pour enfants, de même poids. Les cases cachent un assortiment pensé pour les plus jeunes et quelques surprises : des boules en chocolat et une sucette chocolatée. Nous n’avons pas reçu ce modèle.

Prix et disponibilité

Calendrier de l’Avent , 370 g : 23,90 € (prix de vente conseillé).

, 370 g : 23,90 € (prix de vente conseillé). Calendrier pour enfants , 370 g : 23,50 € (prix de vente conseillé).

, 370 g : 23,50 € (prix de vente conseillé). En vente dans les boutiques Leonidas à partir du 2 novembre 2026. La marque vend aussi en ligne, sur la boutique officielle Leonidas ; le 19 octobre, les calendriers n’y étaient pas encore proposés.

Leonidas revendique plus de 1 200 points de vente dans 40 pays.

L’avis de la rédaction

Design. Un vrai dessin, riche en détails, plutôt qu’un logo sur fond rouge : la boîte se garde après le 24.

Utilité. Un calendrier s’offre fin novembre, pas le 24 décembre. Sous 25 €, c’est un cadeau facile à faire à un collègue, un voisin, ou à glisser dans un panier gourmand.

Questions fréquentes

Quand sort le calendrier de l’Avent Leonidas 2026 ?

Le 2 novembre 2026, dans les boutiques Leonidas. La marque a aussi une boutique en ligne.

Combien coûte le calendrier de l’Avent Leonidas ?

23,90 € pour le modèle classique et 23,50 € pour le modèle enfants, selon les prix de vente conseillés par Leonidas.

Que contient-il ?

24 chocolats de la gamme Leonidas, blancs, au lait ou noirs, pralinés ou à la crème au beurre, pour 370 g au total.

Le calendrier Leonidas figure dans notre guide de Noël, univers Table des fêtes. Retrouvez aussi nos avis sur les 30 cadeaux reçus et l’ensemble du guide de Noël de Tesla Mag.

Leonidas nous a confié ce calendrier pour notre guide de Noël, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Faits et prix tirés de l’alerte presse Leonidas du 30 septembre 2026.