Bon Plan Accessoire Tesla : Le Capuchon de Protection DC pour le Port de Charge !

Le port de charge de votre Tesla est l’un des composants les plus cruciaux et les plus exposés aux éléments (pluie, poussière, sel). Bien que le véhicule soit conçu pour résister, une protection supplémentaire contre l’humidité, la saleté et la corrosion est toujours un gage de longévité.

Ce Capuchon de Protection en Caoutchouc (DC Connector) est un accessoire simple, peu coûteux et très efficace qui permet de sceller la partie du port de charge lorsque vous n’utilisez pas la Supercharge rapide (DC).

⭐ L’Offre Durabilité : Capuchon de Protection Connecteur DC

Produit Capuchon de Protection Connecteur DC Compatibilité Tesla Model S / 3 / X / Y Fonction Protection contre l’humidité, la saleté et la corrosion Matériau Caoutchouc robuste (élastique) Note Client (Amazon) 4,2/5 étoiles (sur 553 avis) Prix Actuel 12,94 €

Pourquoi ce Capuchon est un accessoire intelligent ?

Pour les propriétaires qui utilisent souvent les Superchargeurs ou qui vivent dans des régions pluvieuses ou enneigées, cet accessoire est essentiel pour la maintenance préventive.

1. Protection Contre les Éléments

Le capuchon recouvre et scelle l’intérieur du port de charge, protégeant spécifiquement les broches de recharge rapide (DC) qui sont exposées lorsque le clapet est fermé. Cela empêche l’accumulation de :

Poussière et saletés dans le mécanisme.

dans le mécanisme. Humidité et sel qui peuvent entraîner la corrosion des contacts.

2. Matériau Robuste et Ajustement Parfait

Fabriqué en caoutchouc robuste et élastique, le capuchon s’insère parfaitement dans le port de charge sans forcer, garantissant une étanchéité efficace. Sa durabilité assure qu’il résistera aux manipulations répétées et aux variations de température.

3. Maintenance Préventive à Faible Coût

Pour moins de 15 €, vous investissez dans la durabilité d’un composant de charge coûteux. C’est une mesure de précaution simple, mais recommandée pour tous les modèles, en particulier ceux qui restent souvent stationnés en extérieur.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Tranquillité

Avec une note solide de 4,2/5 étoiles et un prix plancher de 12,94 €, cet accessoire est un achat facile et justifié pour tous les propriétaires de Tesla.

Assurez la longévité de votre port de charge

