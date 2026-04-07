J’ai acheté une Tesla d’occasion à 27 000 €. Voici ce que j’aurais dû vérifier avant.

Mars 2026. Le marché de l’électrique d’occasion bat des records. 20 140 véhicules électriques d’occasion ont été immatriculés en France en mars 2026 — un record mensuel absolu. Les prix ont chuté. Les annonces se multiplient. Et moi, comme beaucoup, j’ai craqué. Une Model 3 de 2021, 62 000 km, frein à main électrique, toit vitré, jantes 19 pouces. Vendeur sympa, voiture propre, prix négocié à 27 000 €. J’ai signé le lendemain.

Trois semaines plus tard, j’avais un véhicule qui affichait 290 km d’autonomie à 100 % de charge. Pour un modèle censé en faire 430.

Ce qui suit n’est pas une liste générique pompée sur un forum. C’est ce que j’ai appris à mes dépens — et les 11 vérifications que les gens font (ou croient faire) quand ils achètent une Tesla d’occasion, avec les 3 que j’aurais vraiment dû faire.

Ce que tout le monde vérifie (et qui ne sert pas à grand-chose)

1. Le kilométrage

On regarde tous le compteur. Moi le premier. 62 000 km, ça semblait raisonnable. Sauf que sur une voiture électrique, le kilométrage est un indicateur secondaire. Ce qui compte, c’est comment ces kilomètres ont été parcourus — et comment la batterie a été chargée pendant ce temps. Un véhicule à 40 000 km qui a passé deux ans branché à un Superchargeur rapide tous les jours aura une batterie plus usée qu’un 100 000 km chargé lentement à domicile.

2. L’état de la carrosserie

J’ai fait le tour de la voiture avec le vendeur. Quelques micro-rayures. Rien d’alarmant. Ce que je n’ai pas fait : vérifier l’alignement des panneaux. Sur les Tesla — surtout les modèles 2019-2021 — les écarts de carrosserie et les problèmes d’étanchéité sont connus. Il fallait regarder les jeux de portes, le capot, le coffre. Pas juste les rayures.

3. L’état de l’intérieur

Le cuir blanc immaculé m’avait rassuré. Erreur classique. L’intérieur n’a aucune valeur diagnostique sur une Tesla. Ce sont l’écran, les boutons haptiques et la ventilation qui tombent en panne — pas les sièges.

4. Les pneumatiques

J’ai vérifié l’usure. Ils étaient corrects. Mais je n’ai pas demandé depuis quand ils étaient montés, ni si le type de pneu était adapté aux jantes 19 pouces de ce modèle. Détail ? Peut-être. Mais les pneus Tesla ont une durée de vie souvent plus courte qu’attendu à cause du couple instantané — et un remplacement sur jantes 19 pouces dépasse facilement 800 €.

5. L’autonomie affichée sur le tableau de bord

J’ai regardé l’écran. Il indiquait « charge estimée : 405 km à 100 % ». Sauf que ce chiffre est une estimation logicielle, pas un relevé de capacité réelle. Il peut être décalé, recalibré, ou tout simplement optimiste si la voiture n’a pas fait un cycle complet récemment. C’est rassurant à lire. Ce n’est pas un diagnostic.

6. Le rapport Carfax ou Histovec

J’ai demandé l’historique. Pas d’accidents déclarés, entretiens chez Tesla, bon dossier. Ce que ces rapports ne montrent pas : les habitudes de recharge, les sessions Superchargeur, les événements enregistrés dans les logs internes du véhicule. Un histovec propre n’est pas un bilan de santé.

7. Le test de conduite

J’ai pris la voiture sur 20 minutes. Accélération franche, freinage régénératif, pas de bruit suspect. La Tesla conduisait bien. Évidemment — c’est une Tesla. Le problème, c’est que 20 minutes de conduite ne révèlent pas la dégradation d’une batterie. Pour ça, il aurait fallu partir avec 80 % de charge, rouler 150 km, et observer la courbe de décharge. Personne ne fait ça lors d’un essai particulier.

8. Les options logicielles incluses

J’ai demandé si l’Autopilot était compris. Le vendeur a dit oui. Mais il y a Autopilot de base, Autopilot amélioré, et FSD (Full Self-Driving). Ces options représentent une valeur entre 3 800 € et 7 500 € selon la version. J’aurais dû vérifier exactement ce qui était activé dans le compte Tesla avant de signer — pas après.

9. Le logiciel et la version firmware

J’ai regardé l’écran. Il était tactile, réactif, beau. Je n’ai pas vérifié la version du firmware. Contrairement à une voiture thermique, une Tesla « à jour » en 2026 est une voiture différente d’une Tesla « en retard » sur les mises à jour. Certaines fonctionnalités n’existent pas sans les dernières versions. Vérifier le numéro de build prend 30 secondes dans les paramètres.

10. Le hardware Autopilot embarqué

Il y a HW2.5, HW3, et HW4. Le HW4 est le plus récent, cinq fois plus puissant que le HW3, et recommandé si vous envisagez d’utiliser le FSD. Mon véhicule était en HW3 — ce que j’ai découvert après coup. Pas rédhibitoire, mais ça change la perspective sur les mises à jour futures.

11. Le transfert de compte Tesla

J’ai récupéré les clés. Je me suis connecté à l’appli. Ça marchait. Ce que je n’ai pas vérifié formellement : que le vendeur avait bien dissocié le véhicule de son compte Tesla avant la transaction. Si ce n’est pas fait, l’ancien propriétaire peut techniquement accéder à la localisation du véhicule pendant des semaines. Tesla ne le fait pas automatiquement.

Les 3 vérifications que j’aurais vraiment dû faire

1. Le SOH — et j’entends par là un vrai diagnostic, pas l’estimation de bord

Le State of Health (SoH), c’est le pourcentage de capacité restante de la batterie par rapport à sa capacité d’origine. C’est le chiffre qui compte. Pas le kilométrage. Pas l’autonomie affichée. Le SoH.

Depuis la mise à jour 2025.8.3, Tesla permet d’obtenir cet indicateur directement depuis l’écran central, en allant dans Contrôles > Entretien > État de la batterie. Le test dure environ 18 heures et nécessite d’être branché sur un chargeur d’au minimum 5 kW. Soit vous demandez au vendeur de le lancer 24 heures avant votre visite, soit vous passez par un outil tiers — ScanMyTesla ou TeslaFi si le vendeur vous partage l’accès à ses données.

Une Model 3 de 2020 avec 80 000 km devrait avoir un SoH entre 88 et 93 %. En dessous de 85 % sur un véhicule de moins de 5 ans, c’est une anomalie à investiguer. En dessous de 85 %, vous êtes fondé à refuser — ou à exiger une remise significative sur le prix.

Mon véhicule ? Je l’ai découvert après coup : SoH à 79 %. Ce qui expliquait tout. La batterie avait perdu plus d’un cinquième de sa capacité d’origine. Le vendeur ne l’avait probablement pas vérifié lui-même. Et moi, je ne l’avais pas demandé.

2. L’historique des sessions Superchargeur

L’usure de la batterie dépend de plusieurs facteurs : fréquence des recharges rapides, niveau de charge habituel, conditions climatiques et style de conduite. Un véhicule qui a principalement chargé en Superchargeur DC à haute puissance a soumis ses cellules à un stress thermique répété. C’est l’équivalent de regarder si quelqu’un a toujours roulé en mode sport.

Ces données sont accessibles via TeslaFi si le propriétaire a activé le service — ce qui n’est pas garanti. On peut aussi demander à voir les statistiques de charge dans l’application Tesla du vendeur. Si le ratio Superchargeur vs charge lente est supérieur à 70 %, c’est un signal d’alerte sérieux sur la dégradation future.

J’aurais dû demander. Je ne savais même pas que ça existait.

3. Le passage par un atelier tiers avant signature

Il existe en France des ateliers indépendants spécialisés dans le diagnostic Tesla — pas des concessionnaires Tesla, mais des garages électrique-compétents qui peuvent sortir un rapport complet en une heure. Prix : entre 80 et 150 €. Pour une transaction à 27 000 €, c’est littéralement la vérification la moins chère de l’histoire.

Ce diagnostic aurait détecté le SoH réel, signalé les codes d’erreur enregistrés dans le BCM (contrôleur de batterie), et identifié les éventuelles mises à jour critiques manquantes. À la place, j’ai fait confiance à mes yeux et à un histovec.

Ce que ça m’a coûté (vraiment)

Le véhicule à 27 000 €. Une session chez un atelier spécialisé post-achat pour diagnostic : 120 €. Une négociation manquée que j’aurais pu avoir avec le vendeur si j’avais eu les données en main : probablement 2 500 à 3 500 € de remise sur le prix. Et une autonomie réelle de 290 km là où j’attendais 400 — ce qui, dans mon usage (trajets domicile-travail + un week-end par mois à 250 km), change tout.

Le marché en mars 2026 : la bonne nouvelle et le piège

La forte décote observée entre 2022 et 2025, atteignant jusqu’à 40 % sur certaines Model 3 selon les données AAA Data, crée une véritable fenêtre d’opportunité. Les prix ont baissé. Tesla a même lancé une promotion de 3 500 € sur le neuf valable jusqu’au 31 mars 2026, ce qui tire mécaniquement la valeur des occasions vers le bas — et donc les rend encore plus accessibles.

Mais cette accessibilité est un piège si l’on n’est pas outillé. Plus les prix baissent, plus les vendeurs pressés de se débarrasser de véhicules en mauvais état alimentent le marché. Un bon prix sur une Tesla d’occasion en 2026 peut signifier une opportunité réelle — ou un problème que quelqu’un d’autre a essayé de vous refiler à bon prix.

La différence entre les deux tient à 18 heures de charge, un rapport de SOH et 120 € de diagnostic.

J’aurais préféré le savoir avant.