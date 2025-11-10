Tesla Model Y, Cybertruck, SpaceX et Elon Musk font l’actu du 10 Novembre

1. Tesla Model Y L Glacier Blue : une nouvelle icône automobile

La Model Y se réinvente avec une version Glacier Blue aux finitions haut de gamme. Ce coloris inédit, déjà en rupture dans plusieurs marchés asiatiques, symbolise la montée en gamme de Tesla et son attention croissante portée au design. Cette version intègre également les dernières améliorations aérodynamiques issues du Cybertruck.

👉 Lire l’article complet

2. Le FSD Supervised v14.1.6 arrive : vers la conduite 100 % autonome

Tesla teste en interne la version FSD Supervised v14.1.6, une étape clé avant la généralisation mondiale de la conduite autonome. Les premiers retours d’ingénieurs montrent une meilleure détection des obstacles et un comportement plus humain au volant.

👉 Lire l’analyse complète

3. Le Cybertruck en star du clip d’Akon

Akon met le Cybertruck à l’honneur dans son dernier clip. Symbole de puissance et d’innovation, le pick-up futuriste devient un véritable objet culturel, au croisement de la musique et de la technologie.

👉 Découvrir le clip

4. La Chine accélère sur les véhicules autonomes de livraison

Des startups chinoises déploient des flottes de robots de livraison autonomes dans plusieurs métropoles. Cette “révolution silencieuse” illustre la transition rapide du pays vers une logistique 100 % automatisée.

👉 En savoir plus

5. SpaceX : une Gigabay à 250 millions de dollars au Texas

Elon Musk annonce un projet colossal : la création d’une Gigabay SpaceX au Texas, dédiée à la production de satellites et de modules Starlink. Cette base, estimée à 250 millions de dollars, pourrait générer des milliers d’emplois dans la région.

👉 Lire le dossier complet

6. Tesla au Maroc : une nouvelle ère industrielle

Tesla prépare son entrée officielle sur le marché marocain, avec des discussions avancées autour d’une usine d’assemblage et d’un réseau de Superchargeurs. Ce projet pourrait faire du Maroc un hub stratégique pour l’Afrique.

👉 Lire l’article complet

7. Starlink sur Apple Watch : la connectivité partout

SpaceX et Apple unissent leurs forces : la connectivité Starlink arrive sur Apple Watch. Objectif : garantir une communication stable, même sans réseau cellulaire classique, notamment pour les zones isolées.

👉 Lire les détails

8. FSD en Chine : feu vert attendu pour 2026

L’autorisation complète du Full Self-Driving (FSD) en Chine serait prévue pour février ou mars 2026. Tesla multiplie les tests pour répondre aux exigences de sécurité et de cybersécurité du gouvernement chinois.

👉 Lire les dernières prévisions

9. Optimus et la nouvelle usine Tesla

Tesla confirme la construction d’une usine dédiée aux robots humanoïdes Optimus. Cette initiative marque le passage de la recherche à la production industrielle et positionne Musk face à la concurrence de Xpeng.

👉 Découvrir le projet

10. Elon Musk évoque “l’économie muskonienne”

Lors d’un entretien exclusif, Elon Musk a parlé de la convergence de ses sociétés : Tesla, SpaceX, xAI et Neuralink. Une vision cohérente où chaque entreprise alimente la suivante dans une boucle d’innovation continue.

👉 Lire l’interview

🧭 En résumé

Tesla et SpaceX poursuivent leur stratégie d’expansion mondiale, du Texas au Maroc, tandis que les innovations logicielles et robotiques préparent le terrain pour une nouvelle ère technologique intégrée.

Chaque annonce renforce l’idée qu’Elon Musk orchestre une transformation globale de l’économie technologique, allant de la mobilité à la conquête spatiale, jusqu’à l’intelligence artificielle.