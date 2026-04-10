J’ai calculé ce que m’a coûté l’entretien de mon Audi A4 vs ma Tesla. Le résultat est indécent.

Ce n’est pas une hypothèse. Ce ne sont pas des chiffres d’un constructeur ou d’un cabinet de conseil payé pour vous convaincre d’acheter électrique. Ce sont mes factures. Cinq ans avec une Audi A4 2.0 TDI, trois ans maintenant avec une Tesla Model Y. J’ai sorti les relevés, additionné, et regardé le résultat sans arrondir.

Voici ce que j’ai trouvé.

Audi A4 2.0 TDI — entretien sur 5 ans et 80 000 km

Je ne parlais pas d’une vieille voiture mal entretenue. Une Audi A4 2.0 TDI achetée neuve, entretenue scrupuleusement chez un concessionnaire agréé, avec toutes les révisions dans les délais recommandés. Le genre de propriétaire que les garages adorent.

Voici le décompte réel :

Poste Coût Vidanges × 10 (huile + filtres, tous les 8 000 km) 1 200 € Courroie de distribution (remplacement à 60 000 km) 980 € Filtres air, habitacle, gasoil × 5 ans 340 € Plaquettes de frein × 2 (avant + arrière) 580 € FAP — nettoyage × 2 460 € Bougies de préchauffage 280 € Embrayage (remplacé à 75 000 km) 1 400 € Divers — imprévus réels sur 5 ans 820 € Total 6 060 €

1 212 € par an. 101 € par mois. Rien que pour garder la voiture en état de marche.

Et encore : cette estimation n’inclut pas les réparations liées aux pannes non planifiées au-delà du budget « divers », ni le coût du carburant — qui sur 80 000 km à 6,5 L/100 km avec du gasoil à 1,70 €/L représente environ 8 800 € supplémentaires.

Tesla Model Y — entretien sur 5 ans et 80 000 km

Même exercice. Mêmes 80 000 km. Même durée de 5 ans.

Poste Coût Fluide de frein (remplacement tous les 4 ans recommandé, × 2 pour sécurité) 150 € Pneus — 1 jeu complet (20 pouces, pneus premium) 720 € Lave-glace 40 € Filtre habitacle HEPA × 2 (tous les 2 ans) 120 € Divers — imprévus réels 80 € Total 1 110 € sur 5 ans

222 € par an. 18,50 € par mois.

La différence : 4 950 € sur 5 ans

Presque 5 000 euros restés dans ma poche. En une décennie, c’est 10 000 €. Sur la durée de vie totale d’un véhicule à 200 000 km, c’est l’équivalent d’un deuxième véhicule.

Ce n’est pas de l’écologie. C’est de la mécanique simple : moins de pièces mobiles = moins d’usure = moins de pannes = moins de factures.

Un moteur thermique contient environ 2 000 pièces mobiles. Un moteur électrique en contient 20. La courroie de distribution d’une Audi, les bougies de préchauffage, le FAP, la pompe à injection, le double volant amortisseur — tout ça n’existe pas dans une Tesla. Pas parce que Tesla est meilleur ingénieur que les constructeurs allemands. Parce que l’électrique est structurellement plus simple.

Ce que les concessionnaires ne vous disent pas

La comparaison entretien-entretien n’est que la surface visible. Il y a trois autres postes où l’électrique creuse l’écart, et qu’on oublie systématiquement dans les comparatifs.

1. Le freinage régénératif préserve vos disques

Sur une Tesla, la décélération est principalement gérée par le moteur électrique qui récupère de l’énergie — le freinage mécanique n’intervient quasiment qu’en cas d’arrêt brusque. Résultat : les freins sont peu sollicités grâce à la récupération d’énergie à la décélération, allongeant considérablement la durée de vie des plaquettes. Sur mon Audi, j’ai changé deux fois les plaquettes en 5 ans. Sur ma Model Y, je n’en suis pas encore là après 50 000 km. Certains propriétaires témoignent de 150 000 km sans changement de plaquettes.

2. Pas de révision obligatoire pour la garantie

Contrairement aux marques classiques, Tesla ne vous oblige pas à une révision annuelle pour maintenir la garantie. Cela change fondamentalement la relation au garage. Vous n’êtes plus otage d’un planning de révisions — vous intervenez quand c’est nécessaire, pas quand le constructeur vous envoie un rappel.

3. Les mises à jour OTA remplacent certaines interventions

Une partie des problèmes logiciels et de calibration qui nécessitaient une intervention physique chez un concessionnaire traditionnel sont aujourd’hui résolus à distance par Tesla. Tesla propose des mises à jour à distance améliorant les performances et la sécurité du véhicule. Ce que votre Audi réglait en main-d’œuvre à l’atelier, Tesla le corrige pendant que vous dormez.

La partie honnête : ce qui coûte plus cher sur une Tesla

Je ne ferais pas un bon journaliste si je cachais les points où la Tesla perd.

Les pneus. La Tesla Model Y est lourde — environ 2 000 kg. Elle est puissante. Les pneus s’usent plus vite qu’on ne l’anticipe, surtout en conduite sportive, et les tailles sont spécifiques. Les pneus sont la part la plus importante des dépenses d’usures. Comptez au minimum 550 € par changement total. Sur les 20 pouces de la Model Y, comptez plutôt 700 à 900 €.

L’assurance. Contrairement à la croyance populaire voulant que les véhicules électriques soient moins chers à assurer, la Tesla Model Y fait figure d’exception. La puissance fiscale classe la voiture dans la catégorie « Sportive » ou « Haut de gamme » pour les assureurs. Le coût des réparations — la carrosserie utilise de grandes pièces en aluminium moulé — peut être complexe et coûteux en cas de choc. Budget assurance : comptez 100 à 150 € de plus par an qu’une berline diesel équivalente.

Les réparations carrosserie. En cas d’accident, les pièces en aluminium moulé issues des Gigapresses Tesla nécessitent des garages agréés spécialisés. Ce n’est pas partout en France, et ce n’est pas donné.

Ces trois postes peuvent représenter 300 à 600 € supplémentaires par an. L’écart avec le thermique reste massif — mais il faut être honnête.

Le vrai calcul sur 5 ans

Voici le tableau complet en intégrant tous les postes :

Poste Audi A4 TDI Tesla Model Y Entretien mécanique 6 060 € 1 110 € Énergie (80 000 km) ~8 800 € (gasoil) ~2 400 € (recharge domicile) Assurance (delta) — +750 € (sur-coût estimé) Total 5 ans ~14 860 € ~4 260 €

Différence totale : 10 600 € sur 5 ans. 2 120 € par an.

Ce calcul ne tient pas compte de la dépréciation — sujet à part entière — ni des imprévus. Mais il illustre l’ordre de grandeur.

Ce que ça change concrètement

5 000 € d’économie d’entretien sur 5 ans, c’est :

Le financement d’une Tesla d’occasion pour votre adolescent dans 5 ans

Deux voyages en famille en Europe

La totalité des frais de recharge sur 3 ans supplémentaires

Le passage à la Grande Autonomie à l’achat suivant sans effort

Ce n’est pas un argument idéologique. C’est de l’arithmétique.

La question que tout le monde pose

« Mais le prix d’achat d’une Tesla est plus élevé. »

C’est vrai. Une Tesla Model Y propulsion part à 43 990 € en 2026 — une Audi A4 TDI bien équipée est à 38 000 à 42 000 €. L’écart est réel, de l’ordre de 3 000 à 6 000 € selon les versions.

Mais sur 5 ans, l’écart d’entretien et d’énergie dépasse largement cet écart à l’achat. Et ce, sans compter les aides à l’achat disponibles sur la Tesla — bonus écologique éventuel, CEE, prime à la conversion — qui n’existent plus sur les véhicules thermiques.

Le calcul est fait. Les chiffres sont là. Ce qui se passe ensuite vous appartient.

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