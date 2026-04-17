Sept ans. C’est le temps que j’ai passé dans un Volkswagen Tiguan 2.0 TDI. Une belle voiture, fiable, confortable, qui a traversé deux déménagements, trois roadtrips en Espagne et des milliers de kilomètres sur l’A6. Je n’en étais pas mécontent. Mais en janvier dernier, j’ai pris livraison d’une Tesla Model Y Grande Autonomie. Et six semaines après, j’ai réalisé que je n’avais plus rien à regretter.

Voici ce que j’aurais voulu qu’on me dise avant — par quelqu’un qui a vécu les deux, sans biais commercial, sans discours militant.

Ce que j’ai quitté — et ce que ça valait vraiment

Le Tiguan TDI 150 ch était une bonne voiture. Soyons précis sur les chiffres, parce que la nostalgie rend parfois les choses meilleures qu’elles n’étaient.

Consommation réelle : 6,6 L/100 km en usage mixte selon les moyennes constatées sur ce moteur. Avec le diesel à 2,03 € le litre en mars 2026, ça donnait sur mes 18 000 km annuels un budget carburant de 2 404 €/an, soit 200 €/mois.

Entretien annuel : vidange (189 €), filtre à carburant (95 €), filtre à particules nettoyé à 130 000 km (340 €), plaquettes de frein à 80 000 km (380 €). Moyenne lissée : environ 680 €/an.

Assurance tous risques : 1 420 €/an pour mon profil.

Total coût d’usage annuel Tiguan : environ 4 500 €, soit 375 €/mois.

Je ne dis pas que c’est inacceptable. Je dis que c’est la réalité que j’avais intégrée comme normale — comme on intègre le bruit du moteur au démarrage froid, ou l’odeur du diesel aux stations-service.

Ce que j’ai découvert dans les premières semaines en Tesla

Le silence. Je l’avais lu partout. Je ne savais pas que ça changerait autant ma façon de conduire. Le silence de la Tesla n’est pas seulement une absence de bruit moteur — c’est une présence. On entend la route, le vent, la musique comme si on les écoutait pour la première fois. J’arrive à mes rendez-vous moins fatigué. Ce n’est pas anecdotique.

Le couple instantané. La Model Y Grande Autonomie délivre 393 ch et son couple maximal est disponible dès 0 tr/mn. La première fois que j’ai appuyé sur l’accélérateur en sortie de péage, j’ai eu un sourire que je n’avais pas eu au volant du Tiguan depuis… sept ans.

La recharge. C’est le point sur lequel tout le monde se trompe avant d’acheter. Je m’attendais à une contrainte. J’ai trouvé une libération. Je branche la voiture en rentrant, comme je branche mon téléphone. Le lendemain matin, elle est à 80 %. Je ne suis plus jamais entré dans une station-service.

La comparaison financière réelle sur 4 ans

Poste Tiguan TDI 150 (4 ans) Tesla Model Y GA (4 ans) Carburant / énergie 9 616 € 2 112 € Entretien 2 720 € 720 € Assurance 5 680 € 7 200 € Pneus 1 200 € 1 440 € Total usage 19 216 € 11 472 €

Économie sur l’usage en 4 ans : 7 744 € en faveur de la Tesla.

Le Tiguan TDI Life était à 45 400 € neuf en 2026. La Model Y Grande Autonomie est à 48 990 €. L’écart à l’achat de 3 590 € est absorbé par les économies d’usage dès la deuxième année. Sur quatre ans, le bilan total avantage la Tesla de plus de 4 000 €.

Et ce calcul ne prend pas en compte la hausse probable du carburant. Avec le diesel qui flirte avec 2,10 € aujourd’hui, le Tiguan coûterait davantage encore.

Les trois questions que tout le monde me pose

« Et si tu tombes en panne de batterie ? » En six semaines, jamais. Parce que la Tesla m’affiche l’autonomie restante en permanence, propose des arrêts Superchargeur sur les longs trajets, et m’envoie une notification si je risque de manquer de charge. Pour tomber en panne, il faut activement ignorer cinq alertes successives. Le Tiguan, lui, avait une jauge à carburant qui tombait dans les parkings.

« Les longs trajets, c’est pas galère ? » Paris-Bordeaux avec un arrêt Superchargeur de 22 minutes à Poitiers. La recharge est planifiée automatiquement, la batterie est préchauffée avant l’arrivée, je repars à 80 %. Avec le Tiguan, je m’arrêtais de toute façon pour me dégourdir les jambes. Je mettais le même temps.

« Et la revente ? » La Model Y est le véhicule électrique le plus revendu de France — le marché de l’occasion est liquide, les prix sont soutenus. Le Tiguan diesel subit la double peine : dépréciation et décote liée aux ZFE qui excluent progressivement les véhicules les plus anciens des centres-villes. Sur la valeur résiduelle, l’électrique gagne également.

Ce que je n’avais pas anticipé

La fierté discrète. Je ne suis pas quelqu’un qui exhibe ses achats. Mais depuis que j’ai la Tesla, les conversations s’engagent différemment. Les collègues qui demandent, les voisins curieux, le garagiste qui voulait comprendre comment ça marche. Ce n’est pas de la vanité — c’est le fait de posséder un objet qui fascine encore, deux ans après son introduction massive sur le marché.

Et la mise à jour de novembre qui a amélioré la gestion de la suspension. La voiture que j’ai aujourd’hui est légèrement meilleure que celle que j’ai achetée. Mon Tiguan, lui, était exactement le même le dernier jour que le premier.