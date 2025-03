Quand j’ai acheté ma Tesla, l’un des arguments qui m’a séduit, au-delà de la performance et du design, c’était la promesse d’une recharge économique par rapport à l’essence. Mais après quelques mois à jongler avec les stations de recharge publiques – parfois éloignées, souvent occupées –, j’ai décidé de franchir le pas : installer une borne de recharge à domicile. Coût total de l’opération ? 1800€. Voici mon retour d’expérience, entre les démarches, l’installation et les économies réalisées.

Pourquoi une borne à domicile ?

Au départ, je pensais que les Superchargeurs Tesla et les bornes publiques suffiraient. Mais entre les files d’attente occasionnelles et les tarifs qui variaient selon les heures ou les opérateurs, j’ai vite compris que recharger chez moi serait plus pratique et potentiellement moins cher. En France, le prix de l’électricité domestique est bien plus stable et souvent inférieur aux kWh facturés en station. Avec une borne à domicile, je pouvais aussi profiter des heures creuses pour optimiser mes coûts.

Le choix de la borne et le devis

Après quelques recherches, j’ai opté pour une borne Wallbox de 7,4 kW, compatible avec ma Tesla Model 3. Pourquoi 7,4 kW ? C’était un bon compromis entre vitesse de recharge (environ 40 km d’autonomie par heure) et coût d’installation, sans nécessiter une mise à niveau trop lourde de mon tableau électrique. J’ai contacté un électricien certifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique), obligatoire pour ce type d’installation en France si on veut bénéficier d’aides ou respecter la réglementation.

Le devis incluait :

La borne elle-même : 600€

La main-d’œuvre et le câblage : 900€

Quelques ajustements électriques (disjoncteur différentiel, etc.) : 300€

Total : 1800€. À noter que j’aurais pu réduire ce coût grâce au crédit d’impôt de 300€ ou à des subventions locales, mais je n’ai pas encore finalisé ces démarches – un oubli que je compte corriger !

L’installation : un processus fluide

L’électricien a mis une journée pour tout installer. Mon garage étant à 5 mètres de mon compteur, le câblage n’a pas été trop complexe. Il a fixé la borne au mur, raccordé le tout au tableau électrique et testé la charge avec ma Tesla. Résultat : ça fonctionne parfaitement. La borne est connectée à une application qui me permet de programmer la recharge pendant les heures creuses (de minuit à 8h chez moi), où le kWh coûte environ 0,18€ contre 0,23€ en heures pleines.

Les économies à l’usage

Prenons ma Tesla Model 3 Standard Range Plus, qui a une batterie de 50 kWh. Une recharge complète me coûte environ 9€ en heures creuses (50 x 0,18€). Avec une autonomie d’environ 350 km, cela revient à 2,57€ pour 100 km. À titre de comparaison, une voiture thermique équivalente consomme 6L/100 km ; à 1,70€ le litre, cela fait 10,20€ pour 100 km. Sur un an, avec 15 000 km parcourus, j’économise environ 1 150€ par rapport à l’essence.

Et par rapport aux Superchargeurs Tesla ? Là où je paie environ 0,38€/kWh (soit 19€ pour une charge complète), la borne à domicile me fait économiser 10€ par recharge. Avec une recharge par semaine, c’est 520€ d’économies annuelles.

Amortissement et bilan

À 1800€, ma borne sera amortie en moins de deux ans si je cumule les économies par rapport aux Superchargeurs et à l’essence. Sans compter le confort : plus besoin de chercher une borne libre ou d’attendre sous la pluie. Est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, oui. Mais tout dépend de votre usage : si vous roulez peu ou avez un accès facile à des bornes gratuites, l’investissement sera moins pertinent.

Conclusion

Installer une borne de recharge à domicile pour ma Tesla m’a coûté 1800€, mais c’est un choix que je ne regrette pas. Entre les économies sur le long terme et la simplicité au quotidien, c’est une étape logique pour tout propriétaire de voiture électrique qui veut maîtriser ses coûts. Mon conseil ? Faites vos calculs, vérifiez les aides disponibles et choisissez un installateur de confiance. Pour moi, le courant passe bien !