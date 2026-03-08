« J’ai revendu ma Tesla Model Y sous la pression sociale anti-Musk. Je le regrette chaque matin. »

Je vais vous raconter quelque chose que je n’ai dit à personne dans ma vie réelle, parce que c’est trop ridicule à admettre à voix haute : j’ai revendu une voiture qui me convenait parfaitement à cause de ce que mes amis pensaient d’Elon Musk. Et depuis, je regrette ce choix presque tous les jours. Pas à cause de la voiture elle-même — à cause de ce que cette décision dit sur moi, sur la pression sociale, et sur la façon dont on laisse les opinions des autres orienter des choix qui ne les concernent pas.

Pourquoi j’avais acheté

J’ai commandé ma Model Y Grande Autonomie en mars 2023. À l’époque, c’était simple : je cherchais une voiture électrique fiable, avec un réseau de recharge pratique, et un écosystème logiciel solide. La Model Y cochait toutes ces cases. Le réseau Superchargeur était — et reste — sans équivalent en France pour les longs trajets. Les mises à jour OTA amélioraient réellement la voiture dans le temps. L’autonomie réelle en usage mixte dépassait quatre cent cinquante kilomètres sans effort de planification particulier.

J’ai conduit cette voiture pendant dix-neuf mois. C’était, objectivement, la meilleure voiture que j’aie possédée. Confortable, silencieuse, technologiquement aboutie, économique à l’usage. Je n’avais aucune raison fonctionnelle de la revendre.

Ce qui a changé

À partir du début 2024, le climat autour de Tesla a changé dans mon entourage. Elon Musk était devenu une figure politique clivante — ses prises de position sur X, ses sorties médiatiques de plus en plus provocatrices, son engagement dans des controverses politiques américaines et européennes. Et dans mon cercle — journalistes, militants, universitaires — posséder une Tesla était progressivement devenu une déclaration politique involontaire.

Les remarques ont commencé doucement. « Tu soutiens encore Musk ? » dit à la blague mais pas vraiment. « C’est bizarre de continuer à financer ça avec tout ce qui se passe. » Pas agressif. Juste présent, répété, insistant. Une collègue m’a dit directement que ça la dérangeait de monter dans ma voiture — ce qu’elle n’avait jamais dit pour les voitures de marques aux pratiques sociales pourtant loin d’être exemplaires.

J’ai commencé à me justifier. Puis à ressentir le besoin de me justifier. Puis à anticiper les conversations et à éviter le sujet. Et à un moment — je ne me rappelle plus exactement quand le basculement s’est produit — j’ai commencé à penser à revendre.

La revente — et l’argument que je me suis fabriqué

Je me suis raconté une histoire pour rationaliser la décision. « La valeur résiduelle est encore bonne, c’est le bon moment. » « Je veux essayer autre chose. » « Le marché évolue, il y a de nouvelles options intéressantes. » Ces arguments n’étaient pas faux — mais ils n’étaient pas les vrais.

Le vrai : je voulais ne plus avoir à expliquer ma voiture. Je voulais que cette source de friction sociale disparaisse. Et j’ai revendu une voiture qui me convenait parfaitement pour acheter la paix dans mes dîners.

J’ai vendu en décembre 2024. Bonne valeur résiduelle — c’est vrai, là-dessus je n’avais pas tort. J’ai acheté une Polestar 2 dans la foulée. Voiture très bien, pas de regret sur le produit en lui-même.

Ce que j’ai perdu — concrètement

En dix-neuf mois, j’avais fait sept trajets Paris-Bordeaux avec la Model Y. La recharge se gérait naturellement, presque sans y penser — une pause de vingt-cinq minutes à Poitiers et j’arrivais avec de la marge. Le réseau Superchargeur est dense sur cet axe, les bornes fonctionnent, la navigation calculait l’arrêt automatiquement.

Depuis la Polestar, ce même trajet est devenu une question de planification. Le réseau Ionity est bon, mais pas au niveau du réseau Tesla sur mes axes habituels. J’ai eu une borne en panne. J’ai eu un arrêt de quarante-cinq minutes au lieu de vingt-cinq. Ce n’est pas dramatique. Mais c’est la différence entre une chose transparente et une chose qu’on gère.

J’ai aussi perdu les mises à jour OTA qui amélioraient réellement le comportement du véhicule. La Polestar reçoit des mises à jour — mais moins fréquemment, et les changements sont moins substantiels sur mon usage quotidien.

Ce que cette histoire dit sur nous

Je ne dis pas que les critiques d’Elon Musk sont infondées. Beaucoup d’entre elles sont légitimes. Ce qu’il a fait avec X, ses positions politiques, son comportement public — ce sont des sujets sur lesquels des gens raisonnables ont des raisons raisonnables d’être en désaccord ou en colère.

Mais il y a une confusion que j’ai faite, et que beaucoup de gens autour de moi font : confondre l’évaluation d’un produit avec l’approbation morale du PDG qui l’a fondé. Ma Model Y n’était pas un bulletin de vote pour Elon Musk. C’était une voiture. Conçue par des milliers d’ingénieurs, fabriquée par des ouvriers, achetée avec mon argent pour répondre à mes besoins de transport.

En la revendant sous pression sociale, je n’ai pas fait un geste politique. J’ai juste rendu ma vie quotidienne légèrement moins pratique pour acheter la paix dans des conversations que j’aurais probablement pu clore avec plus de confiance en moi.

Où j’en suis maintenant

Je ne retournerai peut-être pas vers Tesla prochainement — la Polestar est une bonne voiture, et la décision de changer à nouveau n’a pas de sens économiquement à court terme. Mais si demain mon usage change, si je fais davantage de longs trajets, si j’ai besoin de l’écosystème de recharge le plus fiable du marché : je racherai une Tesla sans hésiter. Et cette fois, sans me justifier.

Ce que j’ai appris : un achat automobile à cinquante mille euros ne devrait pas être orienté par ce que vos amis pensent du patron de la marque. C’est une leçon évidente. Je l’ai payée concrètement.

Une dernière chose

Il y a une ironie dans cette histoire que je n’avais pas vue au moment où elle se déroulait. Les personnes qui m’avaient le plus poussé à revendre ma Tesla sont, pour la plupart, des gens qui consomment des produits de marques dont les pratiques sociales, environnementales ou politiques sont tout aussi discutables — voire davantage. Amazon, Apple, des vêtements fabriqués dans des conditions opaques, des billets d’avion achetés sans second regard.

Je ne les en blâme pas. La cohérence totale dans la consommation est impossible dans le monde actuel. Mais j’aurais dû appliquer le même standard à mes propres décisions. Ce que j’ai fait à la place, c’est céder sélectivement à une pression sur un objet visible et signalant, sans que ça change quoi que ce soit à l’impact réel de mon empreinte de consommation. Et j’ai rendu mes trajets professionnels moins pratiques pour rien.