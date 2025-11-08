Comment personnaliser le Son de Verrouillage de Votre Tesla ? Guide Complet et Limitations

Tesla ne cesse d’ajouter des touches de personnalisation à ses véhicules. Parmi elles, la possibilité de modifier le son émis lors du verrouillage de votre voiture, autrefois réduit à un simple bip monotone ou, pire, un klaxon standard. Cette fonctionnalité permet désormais de donner un peu de personnalité à votre Tesla, en choisissant parmi des sons prédéfinis ou en ajoutant votre propre son personnalisé.

Voici tout ce que vous devez savoir pour créer et installer un son de verrouillage personnalisé sur votre Tesla.

Exigences pour le Véhicule

Pour utiliser un son de verrouillage personnalisé, votre Tesla doit être équipée du système d’alerte piéton (PWS) externe, apparu sur les véhicules vers septembre 2019. Cependant, la disponibilité exacte peut varier selon le modèle et la région.

Certains véhicules produits pendant la période de transition peuvent ne pas avoir le haut-parleur PWS installé, mais disposent de la connectique nécessaire. Dans ce cas, un rétrofit via le service Tesla est possible.

est possible. Un moyen simple de vérifier : si votre Tesla émet un son à basse vitesse, elle dispose du haut-parleur PWS.

Trouver des Sons Personnalisés

Une page dédiée aux sons personnalisés pour Tesla regroupe les sons les plus populaires : bruitages de jeux vidéo rétro, extraits de dessins animés célèbres, et autres clips iconiques. Ces fichiers sont optimisés pour les véhicules Tesla et respectent toutes les exigences techniques.

Étapes :

Télécharger le fichier souhaité. Renommer le fichier en LockChime.wav. Placer le fichier à la racine d’une clé USB.

Quelques règles sont à respecter pour que votre son soit reconnu par la Tesla :

Le fichier doit être au format .wav

Il doit être inférieur à 1 Mo

Le fichier doit porter le nom LockChime.wav

Il doit se trouver dans le répertoire racine de la clé USB, et non dans un sous-dossier

La clé USB utilisée pour les vidéos Dashcam et Sentry Mode se situe généralement dans la boîte à gants. Pour ajouter le son : retirez la clé, branchez-la à votre ordinateur, ajoutez le fichier et réinsérez la clé dans la voiture.

Limitations Actuelles

Un seul son personnalisé à la fois : Tesla ne permet pas de stocker plusieurs sons et de les choisir via l’écran tactile.

: Tesla ne permet pas de stocker plusieurs sons et de les choisir via l’écran tactile. Pour utiliser plusieurs sons, renommez simplement le fichier que vous souhaitez activer en LockChime.wav sur la clé USB.

Choisir le Son de Verrouillage

Le son personnalisé se configure via la fonctionnalité Boombox de Tesla :

Ouvrir Toybox (dans le menu « Toutes les apps » – icône à trois points). Taper sur Boombox. Activer Lock Sound. Choisir USB dans la liste des sons pour utiliser votre fichier personnalisé.

Personnaliser le Klaxon

La fonctionnalité Boombox permet également de changer le son du klaxon. Cependant :

Le klaxon personnalisé ne fonctionne que lorsque le véhicule est en Park .

. En conduite, le klaxon revient au son standard, conformément aux régulations NHTSA.

FAQ – Son de Verrouillage Tesla

1. Tous les modèles Tesla peuvent-ils utiliser un son personnalisé ?

Non, seul les véhicules équipés du haut-parleur PWS externe (apparaissant depuis septembre 2019) peuvent l’utiliser. Certains véhicules peuvent nécessiter un rétrofit via Tesla Service.

2. Quel format de fichier est accepté ?

Seuls les fichiers .wav sont compatibles, avec une taille maximale de 1 Mo et le nom LockChime.wav.

3. Puis-je avoir plusieurs sons personnalisés en même temps ?

Non. Tesla permet d’utiliser un seul son personnalisé à la fois. Pour changer, renommez le fichier que vous souhaitez activer en LockChime.wav.

4. Où placer le fichier sur la clé USB ?

Le fichier doit être dans le répertoire racine de la clé, pas dans un sous-dossier.

5. Puis-je changer le son du klaxon de la même façon ?

Oui, via Boombox, mais le klaxon personnalisé n’est audible qu’en mode Park.