« L’essence est à 2 euros. Voici ce que ça change — et ne change pas — pour moi qui roule en Tesla »

Ce matin en allant au travail, j’ai dépassé une station Total sur la nationale. Le panneau de prix était à 2,04 € le litre de gazole. Mon collègue qui me suivait dans sa Volkswagen Tiguan diesel m’a envoyé un message en arrivant au bureau : « T’as vu ? 2 euros le diesel. Je vais finir par acheter une Tesla. »

Ça fait trois ans que je roule en Tesla Model 3 Grande Autonomie. Trois ans que des gens me parlent du prix de l’essence avec une intonation qui oscille entre l’envie et l’accusation. Et depuis que les tensions au Moyen-Orient ont fait flamber le baril en quelques jours début mars, les messages se sont multipliés. Alors je vais répondre à la question que tout le monde me pose : oui, je dépense moins en énergie. Mais voici les vrais chiffres, dans le contexte d’aujourd’hui, sans simplification.

Ce que mon collègue dépense chaque mois

Thomas, le Tiguan. Il fait 1 400 kilomètres par mois — trajets domicile-travail, week-ends, courses. Consommation réelle de son SUV diesel : 7,2 litres aux 100. Avec le gazole à 2,04 € ce matin, son plein de 65 litres lui coûte 132,60 euros. Il fait environ deux pleins par mois.

Budget carburant mensuel de Thomas : environ 265 euros.

Et ce n’est pas le pire scénario. Il y a un mois, le diesel était à 1,72 €. Aujourd’hui il est à 2,04 €. Si les analystes qui parlent d’un retour possible du baril vers 100 ou 130 dollars ont raison — et l’évolution géopolitique autour du détroit d’Ormuz ne plaide pas pour une détente rapide — Thomas pourrait se retrouver à 300, voire 330 euros de carburant par mois cet été. Avec exactement le même véhicule, le même trajet, la même vie.

C’est ça la violence silencieuse du thermique : votre budget peut augmenter de 25 % en deux semaines sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre comportement.

Ce que je dépense chaque mois

Je fais à peu près les mêmes kilomètres que Thomas — 1 300 à 1 500 par mois selon les périodes. Je charge à 80 % chez moi grâce à ma wallbox, en heures creuses sur mon contrat EDF. Le reste — environ 15 % de mes recharges — se passe au Superchargeur, principalement lors de trajets plus longs.

Recharge à domicile : ma consommation réelle sur la Model 3 Grande Autonomie tourne autour de 17 kWh aux 100 km en usage mixte. Pour 1 200 km chargés chez moi, j’utilise environ 204 kWh. Mon tarif heures creuses est à 0,1328 € le kWh depuis janvier 2026.

Coût recharge à domicile : 27,09 € par mois.

Recharge Superchargeur : pour les 200 à 300 km restants, je passe en Superchargeur. En mars 2026, le tarif Superchargeur sur mes stations habituelles est à 0,41 €/kWh. Pour environ 50 kWh rechargés, ça fait 20,50 €.

Total énergie mensuel : environ 47 euros.

L’écart avec Thomas : 218 euros par mois. Soit 2 616 euros par an d’économie sur le seul poste énergie.

Ce que le contexte de mars 2026 change — concrètement

Ce qui se passe en ce moment avec les prix du carburant n’est pas une anomalie passagère. C’est une démonstration de quelque chose de structurel que les propriétaires de thermiques vivent depuis des années : leur budget transport est une variable qu’ils ne contrôlent pas.

Ce matin, le baril de Brent flirte avec 82 dollars après avoir bondi de plus de 16 % en six jours selon les données de marché. Si les tensions autour du détroit d’Ormuz s’intensifient, les analystes évoquent un scénario à 100 ou 130 dollars le baril — ce qui projetterait le SP95 et le gazole au-dessus de 2 euros pour le premier et encore plus haut pour le second. Pour Thomas, ça signifie une facture mensuelle qui peut atteindre 350 euros sans prévenir.

Pour moi, ce choc pétrolier ne change rien. Mon tarif heure creuse n’a pas bougé ce mois-ci. Mon tarif Superchargeur a augmenté de 3 centimes par kWh depuis janvier — une hausse de 7 %, liée en partie à la répercussion des coûts d’énergie sur le réseau. Pour une recharge mensuelle de 50 kWh au Superchargeur, ça représente 1,50 euro de plus. C’est tout.

La stabilité du coût d’usage est peut-être l’avantage de l’électrique le moins bien compris. Ce n’est pas seulement que c’est moins cher — c’est que c’est prévisible. Je peux planifier mon budget transport sur douze mois avec une relative confiance. Thomas ne peut pas.

Ce que les chiffres ne disent pas

Je vais être honnête, parce que c’est le principe de cette série. L’avantage sur l’énergie est réel et significatif — 2 600 euros par an dans mon cas. Mais il y a des postes où la Tesla perd du terrain.

L’assurance : ma tous risques Tesla coûte 2 140 euros par an. Le Tiguan de Thomas est assuré pour 1 480 euros. Écart : 660 euros par an en faveur de Thomas.

Les pneus : la Tesla est lourde, le couple instantané sollicite les pneumatiques. Je change mes pneus tous les 35 000 km environ. Thomas tous les 45 000 km. Sur un an, l’écart représente environ 120 euros en ma défaveur.

Le crédit : j’ai acheté la Tesla 45 990 euros. Le Tiguan comparable de Thomas coûtait 38 000 euros. À financement équivalent sur 48 mois, l’écart de mensualité représentait 165 euros de plus par mois pendant quatre ans — soit 7 920 euros de différence totale au financement.

Si je fais la somme honnête sur quatre ans de possession :

Poste Tesla (4 ans) Tiguan (4 ans) Énergie 2 256 € 10 680 €* Assurance 8 560 € 5 920 € Entretien 1 200 € 4 400 € Pneus 1 600 € 1 200 € Total usage 13 616 € 22 200 €

*Calculé sur la moyenne 2022-2026, avant la flambée actuelle — le vrai chiffre 2026 sera plus élevé.

L’avantage Tesla sur les coûts d’usage sur quatre ans : environ 8 500 euros. C’est substantiel, mais c’est à mettre en regard de l’écart de prix d’achat initial.

Pourquoi le message de Thomas ce matin m’a quand même fait réfléchir

Je n’ai pas répondu à Thomas que la Tesla était une évidence financière. Parce que pour lui, la question n’est pas seulement celle du carburant.

Thomas repart en vacances cet été avec deux enfants et un coffre plein jusqu’en Bretagne. Il a un budget d’achat de 35 000 euros maximum. Il n’a pas de garage, juste une place de parking en surface devant son immeuble sans possibilité d’installer une borne. Et il change de voiture tous les sept ans.

Dans sa situation, la Tesla devient moins évidente. Sans recharge à domicile, son économie sur l’énergie est divisée par deux à trois. Avec un budget d’achat de 35 000 euros, ses options Tesla sont limitées. Avec sept ans de possession, la valeur résiduelle Tesla est bonne mais pas encore aussi documentée que celle des thermiques.

Je lui ai dit la vérité : si tu peux recharger chez toi et si tu peux mettre 38 000 euros minimum, l’électrique change la donne. Si tu ne coches pas ces deux cases, l’argument financier pur est moins solide qu’il n’y paraît dans les manchettes.

Il m’a dit qu’il allait regarder si son syndic accepterait l’installation d’une borne. Ce soir-là, le gazole était à 2,04 euros le litre. Pour lui, c’était peut-être le déclic qu’il attendait.