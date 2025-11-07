Témoignage Exclusif : Un investisseur Tesla partage son expérience pendant la conférence annuelle des investisseurs

Exclusif Tesla Mag – Nous avons recueilli le témoignage d’un propriétaire présent à la conférence annuelle Tesla 2025. Entre annonces révolutionnaires, roadtrip en robotaxi à Austin et moments inattendus, il nous raconte son expérience unique au cœur de l’innovation et de la vision futuriste de Tesla.

« Je suis arrivé à la conférence annuelle Tesla 2025 un peu excité, un peu nerveux, comme à chaque fois que l’on sent que quelque chose d’énorme est sur le point d’être annoncé. Dès l’ouverture, la salle était électrisante : actionnaires, propriétaires de Tesla et passionnés de technologie, tous rassemblés pour écouter Elon et son équipe.

Le premier moment fort a été le vote sur son package de rémunération. Voir la salle applaudir, voter massivement en faveur de sa vision, ça m’a donné une vraie claque : on sent que Tesla n’est pas seulement une entreprise, mais une mission portée par un leader qui fixe des ambitions quasi impossibles. Oui, c’est énorme, presque extravagant, mais cela traduit aussi la confiance totale de ceux qui croient dans cette trajectoire.

Puis est venu le CyberCab. Quand ils ont expliqué qu’ils allaient produire un véhicule toutes les 10 secondes… j’avoue, j’ai eu un frisson. Toute ma vision des flottes de robotaxis a changé. Voir ce niveau de précision et de vitesse dans la production, c’est presque de la science-fiction. Et l’intérieur… modulable, confortable, avec l’IA intégrée pour la conduite autonome… c’est plus qu’un véhicule, c’est un espace de vie mobile. Je me suis imaginé en train de voyager dedans, avec mes enfants, pendant que le véhicule gère tout de manière autonome.

Et puis, il y a eu ce moment totalement inattendu mais mémorable : Elon Musk est monté sur scène avec Optimus, le robot humanoïde, et ils se sont mis à danser ensemble devant toute l’assemblée. Voir Elon et ce robot exécuter des mouvements parfaitement synchronisés, presque comme un duo de ballet futuriste, a apporté une dimension humaine et presque poétique à la conférence. C’était drôle, impressionnant, et ça montrait que chez Tesla, la technologie n’est jamais déconnectée de l’expérience et du spectacle.

Justement, pour tester l’expérience, Tesla avait organisé un roadtrip en robotaxi depuis le centre d’Austin jusqu’au site de la conférence. C’était incroyable : le véhicule prenait les virages, ajustait sa vitesse en fonction du trafic et planifiait automatiquement notre itinéraire. Nous avons traversé la ville sans jamais toucher le volant. En revenant, le robotaxi s’est adapté aux heures de pointe et aux zones de construction, nous ramenant au point de départ en toute sécurité et sans stress. Ce petit voyage a rendu concret ce que Tesla présente : une mobilité entièrement autonome, confortable et fiable.

La mise à jour de l’application Tesla m’a aussi bluffé. Une section entière dédiée à la recharge, avec un suivi précis de la consommation et une planification intelligente des trajets… ça parait simple, mais pour un propriétaire, ça change vraiment la vie. On sent que Tesla pense à l’expérience complète, pas seulement à la voiture.

Le Tesla Semi amélioré et le déploiement des robotaxis aux États-Unis m’ont fait réfléchir sur l’ampleur du projet Tesla. On parle d’électrification du transport lourd, de modèles économiques complètement nouveaux… et d’une autonomie adaptée aux routes européennes avec le FSD. Tout est pensé pour créer un écosystème cohérent, où chaque innovation se complète.

Conclusion :

En sortant de la conférence, j’étais euphorique. Tesla ne se contente pas de faire rouler des voitures électriques ; ils redéfinissent la mobilité, l’expérience utilisateur et même l’industrie entière. Posséder une Tesla aujourd’hui, c’est faire partie d’un mouvement plus vaste, presque historique. Entre la danse d’Elon avec Optimus et ce roadtrip en robotaxi à Austin, j’ai eu la confirmation que l’avenir de la mobilité est déjà là, et que Tesla est en train de le rendre tangible, concret et même… divertissant. »