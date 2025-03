Hier, j’ai décidé de faire un arrêt rapide pour recharger ma voiture électrique sur une borne Engie-Vianeo, une des nombreuses stations qui jalonnent désormais les routes françaises. Avec la transition énergétique en plein essor et les prix des carburants traditionnels qui oscillent, je me suis dit que l’électrique était une option économique et écologique. Mais cette petite expérience m’a donné matière à réflexion, surtout avec un tarif de 0,60€ par kilowattheure.

Une recharge à 7€ : le détail

Arrivé à la borne, j’ai branché mon véhicule – une Renault Zoé, pour ceux que ça intéresse – et lancé la recharge. L’interface était simple, et après quelques minutes, j’avais récupéré environ 11,67 kWh d’énergie, soit un peu plus de la moitié de ce que j’espérais initialement. Le coût affiché ? 7€. À 0,60€/kWh, cela signifie que j’ai payé exactement pour cette quantité d’électricité (11,67 kWh x 0,60€ = 7€). C’est suffisant pour parcourir environ 60 à 70 kilomètres supplémentaires, selon ma conduite.

Comparé à un plein d’essence, ça reste compétitif – 7€ pour 60-70 km équivaut grosso modo à un litre d’essence à 1,70€, mais avec une voiture thermique, j’aurais à peine fait 15 km avec ça. Cependant, à domicile, ces mêmes 11,67 kWh m’auraient coûté environ 1,75€ en heures creuses (à 0,15€/kWh). À 0,60€/kWh, la borne Engie-Vianeo est donc quatre fois plus chère que ma prise domestique. C’est le prix de la rapidité et de l’accessibilité.

Engie-Vianeo : un réseau en expansion

Engie-Vianeo, la branche mobilité électrique d’Engie, déploie ses bornes un peu partout en France, souvent en partenariat avec des aires d’autoroute ou des centres commerciaux. L’objectif est clair : faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques et encourager l’adoption de cette technologie. La borne que j’ai utilisée était bien entretenue, et le paiement via une application mobile s’est fait sans accroc. Un bon point pour l’expérience utilisateur.

Mais à 0,60€/kWh, on est dans la tranche haute des tarifs publics. Sur d’autres réseaux, comme Ionity ou Tesla Superchargeurs, les prix peuvent grimper encore plus pour les non-abonnés, mais des formules permettent souvent de réduire la facture. Avec Engie-Vianeo, ce tarif de 0,60€/kWh semble fixe, du moins pour cette borne, ce qui peut surprendre pour une recharge standard.

Le vrai coût de l’électrique

Cette recharge à 7€ pour 11,67 kWh m’a poussé à réfléchir au coût réel de la mobilité électrique. À 0,60€/kWh, l’avantage économique de l’électrique s’amenuise face aux carburants fossiles, surtout si on compare aux recharges domestiques. Pour un trajet de 100 km, il me faudrait environ 20 kWh, soit 12€ sur cette borne – contre 3€ à la maison. Ajoutez l’usure de la batterie et les éventuelles réparations, et l’électrique devient un choix à calculer au cas par cas. Sans oublier les disparités régionales : en ville, les bornes pullulent, mais en campagne, c’est parfois le désert.

Conclusion : un choix qui dépend du contexte

Payer 7€ pour 11,67 kWh à 0,60€/kWh sur une borne Engie-Vianeo, c’était une solution pratique pour un besoin immédiat. Mais à ce tarif, l’électrique perd un peu de son éclat économique, surtout pour les gros rouleurs. Recharger à domicile ou trouver des bornes moins chères reste clairement plus avantageux. L’électrique, c’est l’avenir, sans doute – mais à 0,60€/kWh, il faut espérer que les infrastructures publiques deviennent plus compétitives. En attendant, je vais peut-être planifier mes arrêts un peu plus stratégiquement !