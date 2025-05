Situé à deux pas de la place de la République, au 41 rue du Faubourg du Temple dans le 10e arrondissement de Paris, Jinchan Yokocho est bien plus qu’un restaurant japonais. C’est une véritable plongée dans l’ambiance vibrante des yokocho, ces ruelles nippones des années 70-80, où se mêlent saveurs authentiques, décor rétro et convivialité. Ce projet, inauguré le 15 novembre 2024, est le fruit de la passion et de la détermination du couple franco-japonais Miyo Takara-Cacace et Alban Cacace. Pour Tesla Mag, nous vous emmenons à la découverte de ce lieu unique, en mettant en lumière le parcours remarquable d’Alban, un entrepreneur visionnaire qui a su créer un pont culinaire entre la France et le Japon.

Une ambiance immersive qui transporte à Tokyo

Crédits photo Juliette LE BRET

Dès l’entrée, Jinchan Yokocho frappe par son décor signé Takano Architecture. Affiches publicitaires vintage, lampions colorés (chōchin), murs en bois foncé, fresques de street-art et une cuisine ouverte rouge et noir évoquent avec une précision saisissante l’atmosphère des ruelles tokyoïtes. Une peinture du mont Fuji et des souvenirs personnels de Miyo, comme des affiches chinées au Japon, ajoutent une touche d’authenticité. Avec 60 couverts, l’espace recrée l’intimité des izakayas, ces bistrots japonais où l’on partage tapas et saké dans une ambiance festive. La playlist folklorique et le service rapide, orchestré par une équipe multiculturelle sous la houlette du dynamique Kevin Julien, renforcent cette immersion totale.

Une carte qui célèbre la cuisine japonaise populaire

Crédits photo Juliette LE BRET

Loin des clichés des sushis, Jinchan Yokocho met à l’honneur la cuisine japonaise du quotidien, généreuse et réconfortante. Le curry japonais, plus doux que son cousin indien grâce aux épices de Kyoto, est la star de la carte. Parmi les incontournables, le Mont d’Or curry don, une création audacieuse mêlant curry et fromage français fondant, illustre le talent du couple pour fusionner les cultures. Les classiques comme le karaage (poulet frit), les donburi, les gyozas ou les nouilles udon côtoient des desserts typiques : dorayaki fourré à la crème et aux haricots rouges, glace au sésame noir ou cheesecake au yuzu. Les boissons, comme la Yuzunnade (citronnade au yuzu maison) ou les bières artisanales de la brasserie primée Isekado, complètent l’expérience. Tout est fait maison, avec des ingrédients sourcés localement (tofu bio d’Espagne, shiitakés parisiens) ou importés via Jinchan Foods, la société d’importation du couple, garantissant fraîcheur et traçabilité.

Le parcours d’Alban Cacace : de la finance à la gastronomie japonaise

L’histoire de Jinchan Yokocho est indissociable du parcours d’Alban Cacace, un entrepreneur dont la reconversion illustre une quête de sens et de passion. Initialement cadre dans la finance, Alban rencontre Miyo à Paris avant de s’installer avec elle à Yokohama, au Japon, pendant trois ans. Ce séjour marque un tournant : immergé dans la culture japonaise, le couple rêve de partager en France l’authenticité des izakayas et des yokocho, loin des stéréotypes. De retour à Paris, ils lancent en 2019 Jinchan Shokudo, leur premier restaurant près du marché d’Aligre (12e arrondissement), qui devient rapidement une référence pour sa cuisine populaire et son ambiance festive. Labellisé Ecotable pour son engagement écoresponsable, Shokudo pose les bases de leur vision : des plats faits maison, un sourcing rigoureux et une accessibilité pour tous.

En 2021, au sortir de la crise sanitaire, Alban et Miyo repensent Shokudo avec l’aide de Takano Architecture, renforçant son identité rétro. Forts de ce succès, ils fondent en 2023 Jinchan Foods, une société d’importation basée à Rungis, qui leur permet de maîtriser 95 % de leurs approvisionnements en produits japonais (riz Koshihikari de Niigata, thé de Shizuoka, wasabi sans additifs) tout en limitant l’empreinte carbone grâce à des importations par bateau. Cette démarche écoresponsable, combinée à des partenariats avec des producteurs français (œufs bio de Normandie, poulet halal de Bretagne), fait de Jinchan Yokocho une adresse à la fois gourmande et engagée.

Une aventure entrepreneuriale et culturelle

Le parcours d’Alban témoigne d’une capacité à transformer une passion en un projet viable et innovant. Avec Miyo, il a su conjuguer rigueur entrepreneuriale et amour de la culture japonaise. Jinchan Yokocho n’est pas seulement un restaurant, c’est une expérience qui célèbre la convivialité, l’authenticité et le respect des traditions. Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 (15h le week-end) et de 19h à 22h30, sans réservation, l’établissement attire déjà les amateurs de cuisine japonaise et les curieux en quête de dépaysement. Les avis sur Tripadvisor, avec une note de 5/5 basée sur quelques retours enthousiastes, soulignent la qualité des plats et l’ambiance unique.

Crédits photo Juliette LE BRET

Adresse : Jinchan Yokocho, 41 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris

Horaires : 12h-14h30 (15h le week-end), 19h-22h30, tous les jours

Téléphone : 01 44 52 00 28

Site : Consultez Uber Eats ou Tripadvisor pour le menu et les avis.