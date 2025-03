Paris, ville de la gastronomie et de l’élégance, s’adapte aussi aux tendances modernes comme la mobilité électrique. Si vous êtes propriétaire d’une voiture électrique et que vous cherchez des spots parfaits pour bruncher tout en rechargeant votre véhicule, voici trois adresses incontournables dans la capitale. Entre saveurs exquises et commodités écoresponsables, ces lieux combinent le plaisir des papilles avec la praticité d’une borne de recharge à proximité.

1. Café de Flore – Un classique revisité avec recharge élégante

Situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, le Café de Flore est une institution parisienne. Connu pour son ambiance littéraire et son brunch raffiné, il propose des plats emblématiques comme des œufs brouillés au saumon fumé ou des viennoiseries fraîchement sorties du four. Si ce café mythique ne dispose pas de borne de recharge directement sur place, plusieurs stations sont accessibles à quelques minutes à pied, notamment sur le boulevard Saint-Germain et dans les parkings souterrains voisins (comme le Parking Saint-Germain). Branchez votre Tesla ou votre Renault Zoé, et profitez d’un moment hors du temps dans ce décor Art déco.

Pourquoi y aller ? Un brunch chic et une recharge rapide dans un quartier central.

Adresse : 172 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

Borne de recharge la plus proche : Parking Saint-Germain (5 min à pied).

2. Season – Healthy et branché près des Champs-Élysées

Pour les amateurs de brunch healthy et Instagrammable, Season est une adresse prisée près de l’avenue Marceau. Pancakes sans gluten, avocado toast et matcha latte y règnent en maîtres. Situé dans le 8e arrondissement, ce restaurant bénéficie de la proximité de bornes de recharge publiques, comme celles du réseau Belib’ ou des stations Tesla Supercharger à quelques kilomètres (Porte Maillot). Vous pouvez ainsi savourer votre brunch en toute sérénité pendant que votre voiture fait le plein d’énergie.

Pourquoi y aller ? Une cuisine saine et moderne avec des options de recharge pratiques dans un quartier chic.

Adresse : 1 Rue de la Chaussée-d’Antin, 75009 Paris (ou autres adresses Season selon disponibilité).

Borne de recharge la plus proche : Station Belib’ Avenue Marceau (10 min à pied).

3. Le Pavillon des Canaux – Évasion bucolique avec recharge au bord de l’eau

Niché le long du canal de l’Ourcq dans le 19e arrondissement, le Pavillon des Canaux offre une expérience unique dans une ancienne maison éclusière transformée en café cosy. Le brunch y est généreux : œufs pochés, granola maison et pâtisseries artisanales. À proximité, des bornes de recharge sont disponibles dans le quartier de la Villette ou via des stations publiques comme celles de la rue de Crimée. C’est l’endroit idéal pour une pause gourmande et écologique loin de l’agitation du centre-ville.

Pourquoi y aller ? Un cadre atypique et reposant, parfait pour une escapade en voiture électrique.

Adresse : 39 Quai de la Loire, 75019 Paris

Borne de recharge la plus proche : Station Belib’ Rue de Crimée (5-10 min à pied).

Conseils pour bruncher en voiture électrique à Paris

Planifiez votre trajet : Utilisez des applications comme ChargeMap ou PlugShare pour localiser les bornes disponibles en temps réel.

Utilisez des applications comme ChargeMap ou PlugShare pour localiser les bornes disponibles en temps réel. Réservez votre table : Ces adresses sont populaires, surtout le week-end.

Ces adresses sont populaires, surtout le week-end. Prévoyez du temps : Une recharge rapide (30-60 min) s’accorde parfaitement avec un brunch détendu.

Paris allie désormais plaisir culinaire et mobilité durable. Alors, prenez le volant de votre voiture électrique et partez à la découverte de ces trois pépites gourmandes !