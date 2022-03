Partez à la découverte du restaurant Le Panoramique en électrique

Dans cet article, nous allons vous présenter la cuisine audacieuse proposée par Le Panoramique. La vue et les lieux sont splendides, aptes à la contemplation et à la dégustation ! Le chef vous emmène en voyage…

DÉCOUVREZ LA TABLE DU RESTAURANT LE PANORAMIQUE PERCHÉE EN NORMANDIE !

Sur les hauteurs de la Normandie dans le Cotentin, à 123 m d’altitude, le restaurant Le Panoramique vous accueille pour profiter d’un repas gastronomique avec comme toile de fond une magnifique vue sur l’ile de Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue, les plages du Débarquement et toute la campagne du Val de Saire.

Découvrez la carte et les menus qui évoluent à chaque saison avec des produits de notre terroir Normand:

Mise en bouche + Entrée + Plat + Dessert

Mise en bouche + Entrée + 2ème entrée + Plat + Fromage + Dessert

Mise en bouche + Entrée + 2ème entrée + Plat + 2ème plat + Fromage + Dessert + 2ème dessert

Le Panoramique, Maître Restaurateur vous garantit que l’ensemble de la carte est faîte maison.

Le portrait du chef

Focus sur sa cuisine et ses inspirations

Votre premier souvenir culinaire ? Ou quel souvenir culinaire vous a le plus marqué dans votre vie ?

« Un souvenir culinaire: une mouclade en famille au feu de bois au milieu des champs d’oliviers. D’une simplicité déconcertante et pourtant tellement bon.

Un souvenir culinaire marquant professionnellement: Mon premier repas dans un restaurant 3 étoiles Michelin La Côte Saint Jacques chez Jean-Michel Lorrain en 2007.

Voir et comprendre l’impact de l’homme sur la terre et notamment sur les légumes et fruits, c’est comprendre l’entièreté de notre métier. »

Une recette qui caractérise bien votre cuisine ?

« Foie gras de canard poché, mousseline de céleri, bouillon truffé. »

Quelle importance à la cuisine locale pour vous ?

« Travailler local c’est ouvrir les yeux. Malgré tout, les clients sont tout de même en attente de certains produits marquant les saisons que nous n’avons pas en local, nous ne sommes pas dans une région des plus ensoleillées, ce qui signifie que tout ne pousse pas ou pousse beaucoup plus tardivement.

Si on prend l’exemple de l’asperge, Sarah en fait pousser à10km d’ici mais je ne les aurais que 3 mois après les asperges du Pertuis. Le local est à privilégier, mais aussi les circuits courts, la pêche durable etc. »

Quelques exemples de plats en photo

Informations pratiques

Horaires Automne & Hiver

Votre restaurant est ouvert

pour le déjeuner de 12 h 00 à 13 h 30* du mercredi au dimanche

et pour le dîner de 19 h 00 à 20 h 30* seulement le vendredi et samedi

*heure limite d’arrivée

Fermeture hebdomadaire : l’établissement est fermé le lundi et le mardi.