KIA EV6: Une princesse électrique?

J’ai eu l’occasion de m’asseoir et d’examiner la nouvelle Kia EV6. Voici mes impressions :

Extérieur

Côté design, c’est assez long. Elle est aussi étroite. C’est long et étroit. Elle a l’air lourde. ce véhicule me rappelle le Jaguar F-Pace. Elle est également beaucoup plus basse que ce à quoi je m’attendais. Je pense qu’elle est commercialisée comme un SUV ou quelque chose comme ça, mais elle ressemble vraiment plus à un break. La meilleure partie de l’EV6 est son arrière. Elle est fantastique. Il y a du faux métal avec des estampilles. Vraiment très classe.

Intérieur

Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont « ordinaire » et « bon marché ». La console centrale est intéressante, mais le plastique dont elle est faite est bon marché. Même chose pour le sélecteur de vitesse. De plus, elle semblait si ordinaire, comme une Nissan ou une Toyota. Il n’y avait aucun sentiment d’occasion. Rien n’indique qu’elle est haut de gamme, branchée ou même électrique. D’un autre côté, elle semblait bien assemblée. Je n’ai pas eu l’impression qu’il y aurait des grincements et des cliquetis après quelques milliers de kilomètres. De plus, l’écran est plutôt joli, il fonctionne bien et il est rapide.

Conclusion

Je suis un grand fan de Voitures électriques et j’avais l’intention d’acheter une EV6 ou une Ioniq, mais je voulais d’abord les voir en vrai. Après ce que j’ai vu aujourd’hui, je ne pense pas que je prendrais l’EV6, j’espère plus de la Ioniq.