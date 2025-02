Tesla continue de repousser les limites de l’innovation automobile avec le déploiement de sa dernière mise à jour logicielle, la version 2025.2.6, qui a commencé à atteindre les véhicules en février 2025. Fidèle à sa réputation, le constructeur américain apporte une série de nouveautés et d’améliorations qui enrichissent l’expérience des conducteurs, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité de ses voitures électriques. Voici un aperçu des principales fonctionnalités introduites dans cette mise à jour, disponible pour les modèles Model 3, Model Y, Model S, Model X et Cybertruck.

Préconditionnement pour les Chargeurs Rapides Tiers

L’une des avancées les plus marquantes de cette mise à jour est l’extension du préconditionnement de la batterie aux chargeurs rapides tiers. Jusqu’à récemment, cette fonctionnalité, qui prépare la batterie pour une charge optimale, était principalement limitée aux Superchargeurs Tesla ou à certains chargeurs spécifiques. Désormais, en définissant une borne rapide tierce comme destination dans le système de navigation, le véhicule ajuste automatiquement la température de la batterie en chemin. Cette optimisation réduit les temps de charge et améliore les performances, offrant une plus grande flexibilité aux conducteurs qui ne dépendent pas exclusivement du réseau Tesla.

Sécurité Renforcée : Alerte de Circulation Transversale Arrière

La sécurité reste une priorité pour Tesla, et cette mise à jour introduit une alerte sonore pour la circulation transversale arrière. Disponible sur les véhicules équipés des capteurs nécessaires, cette fonctionnalité émet un signal acoustique pour avertir le conducteur des obstacles ou des véhicules approchant par l’arrière lors des manœuvres, comme en sortant d’une place de stationnement. Cette amélioration, très attendue par les utilisateurs, renforce la tranquillité d’esprit dans les environnements urbains denses.

Ouverture Mains Libres pour les Utilisateurs Android

Bonne nouvelle pour les détenteurs de smartphones Android : la mise à jour 2025.2.6 étend la fonctionnalité d’ouverture mains libres du coffre et du frunk (coffre avant), jusque-là réservée aux utilisateurs d’iPhone. Grâce à la technologie Ultra Wideband (UWB), disponible sur certains modèles récents (Model Y 2025, Model 3 Highland, Model S/X à partir de 2021, et Cybertruck), ainsi que sur des téléphones Android compatibles (comme le Pixel 6+ ou le Samsung S21+), il suffit de s’approcher du véhicule avec la clé téléphonique pour que le coffre s’ouvre automatiquement. Une commodité appréciable lorsqu’on a les mains pleines !

Informations Météo et Divertissement Amélioré

Tesla enrichit également l’expérience à bord avec des informations météorologiques désormais affichées non seulement pour la destination finale, mais aussi pour chaque étape du trajet. Les conducteurs peuvent ainsi mieux anticiper les conditions sur la route. Côté divertissement, le jeu The Battle of Polytopia bénéficie d’une mise à jour avec un nouveau skin Aquarion « The Forgotten », de nouvelles langues et des ajustements d’équilibre, parfait pour passer le temps pendant une recharge.

Profils de Remorque et Mode Service

Pour les propriétaires utilisant leur Tesla avec une remorque, la mise à jour introduit les Trailer Profiles. Cette fonctionnalité permet de sauvegarder les données et préférences liées à une remorque (poids, dimensions, réglages auxiliaires), améliorant l’estimation de la consommation d’énergie pendant le trajet. Par ailleurs, des améliorations ont été apportées au Service Mode Plus, bien que les détails spécifiques restent encore flous, laissant présager des optimisations pour les techniciens et les utilisateurs avancés.

Petits Plus Pratiques

Quelques ajouts subtils mais utiles font leur apparition : une notification aux Superchargeurs informe désormais des éventuelles bornes hors service, et une recommandation de pression des pneus est intégrée à l’interface. Ces détails témoignent de l’attention portée par Tesla à l’expérience utilisateur au quotidien.

Une Déploiement Progressif

Comme toujours avec Tesla, le déploiement de la mise à jour 2025.2.6 se fait par vagues. À la date du 24 février 2025, une partie de la flotte a déjà reçu cette version, mais patience est de mise pour les autres propriétaires. Pour en profiter, il suffit de connecter le véhicule à un réseau Wi-Fi et de vérifier la disponibilité dans l’onglet « Logiciel » de l’écran tactile ou via l’application Tesla (version 4.41.0 ou ultérieure requise pour certaines fonctionnalités).

Conclusion

Avec la mise à jour 2025.2.6, Tesla démontre une fois de plus son engagement à améliorer ses véhicules en continu, sans attendre les nouveaux millésimes. Entre des avancées technologiques pratiques, des renforcements de la sécurité et des touches de divertissement, cette mise à jour illustre la vision d’une voiture qui évolue avec son époque. Si vous faites partie des heureux bénéficiaires, n’hésitez pas à explorer ces nouveautés et à partager vos impressions avec la communauté Tesla !