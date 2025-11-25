« J’ai essayé d’avertir », déclare Elon Musk à propos du FSD Tesla

Elon Musk a récemment exprimé son étonnement face à l’inaction des constructeurs automobiles traditionnels en ce qui concerne l’implémentation de la technologie FSD (Full Self-Driving) de Tesla. Bien que Tesla ait ouvert ses portes à la possibilité de licencier sa technologie avancée, la réaction des fabricants automobiles établis est restée tiède, pour ne pas dire inexistante.

L’offre de Tesla : Une occasion manquée ?

Dans une récente déclaration sur Twitter, Elon Musk a souligné qu’il avait « essayé d’avertir » les constructeurs et avait même proposé de licencier le FSD de Tesla. Cette offre généreuse n’a pourtant pas trouvé preneur. Selon Musk, les discussions avec certains de ces fabricants ont été retissées de conditions irréalistes pour Tesla, rendant ainsi les accords pratiquement impossibles.

Des discussions sans lendemain

Lorsque les fabricants traditionnels se sont manifestés, les discussions se sont souvent concentrées sur la mise en œuvre de petits programmes dans un horizon de cinq ans, un délai qu’Elon Musk juge inutile face à l’évolution rapide du marché automobile.

I’ve tried to warn them and even offered to license Tesla FSD, but they don’t want it! Crazy …



When legacy auto does occasionally reach out, they tepidly discuss implementing FSD for a tiny program in 5 years with unworkable requirements for Tesla, so pointless. 🤷‍♂️



🦕 🦕 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2025

Cette frilosité à embrasser la technologie FSD surprend de nombreux observateurs, notamment parce que Tesla est à la pointe de l’innovation dans le domaine des véhicules autonomes. Le refus d’implémenter cette technologie pourrait priver ces entreprises d’un avantage concurrentiel essentiel dans une industrie en constante évolution.

Un pari risqué pour les constructeurs traditionnels

Face à l’urgence de l’adaptation technologique, les entreprises doivent repenser leurs stratégies pour ne pas se faire distancer. En refusant de prendre part au développement de technologies de conduite autonome, les fabricants historiques risquent de perdre leur position sur un marché de plus en plus compétitif.

Certains analystes estiment que l’approche conservatrice des grandes marques pourrait leur coûter cher. Le choix de ne pas profiter de la recherche avancée de Tesla pour développer leurs propres systèmes pourrait très bien jouer en faveur des nouveaux entrants sur le marché, ainsi que des entreprises déjà engagées dans le domaine de la conduite autonome.

La vision de l’avenir

À l’heure actuelle, Tesla continue de rechercher de nouvelles solutions et d’améliorer ses technologies. L’entreprise prévoit d’avancer dans le développement de systèmes encore plus performants, capables non seulement de répondre aux besoins actuels mais aussi d’anticiper les attentes futures des utilisateurs.

L’avenir des véhicules autonomes ne dépend pas seulement des innovations technologiques, mais aussi de la capacité des entreprises à les intégrer efficacement. Le défi qui se pose aux constructeurs traditionnels est donc double : non seulement rattraper leur retard dans la recherche, mais aussi développer une vision stratégique pour appliquer ces innovations à grande échelle.