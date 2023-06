Metalliance : Un siècle de progrès et d’innovation sous l’aile du Groupe Gaussin

Cette année, Metalliance, société du groupe Gaussin, célèbre une étape majeure de son histoire : son 100e anniversaire. Au cours du siècle écoulé, Metalliance a gagné une réputation d’excellence dans le domaine de l’ingénierie mécanique et électrique.

Pionnier en Technologie de Fabrication

Metalliance est reconnu pour ses machines de haute précision qui fonctionnent au plasma et non au laser. Cette approche technologique leur permet de produire des pièces avec une capacité de soudage allant jusqu’à 10 mètres de long. En plus de cela, l’entreprise fabrique des essieux, qui sont essentiels dans diverses industries, des travaux publics aux parcs d’attractions.

L’entreprise utilise une technologie innovante pour obtenir des vibrations par deux moyens: des platines électromagnétiques et un moteur à balourd. Cette méthode garantit un travail de précision pour leurs pièces.

Un Engagement envers l’Écologie et l’Innovation

En partenariat avec Gaussin, Metalliance a développé le Tracteur Gaussin à hydrogène électrique, essentiellement destiné aux plateformes logistiques. En plus, une machine spéciale a été conçue pour le village olympique de 2024 afin de filtrer les particules fines de l’air, témoignant de leur engagement envers l’écologie et l’innovation.

Clients Prestigieux et Expansions Futures

Les clients de Metalliance sont diversifiés et prestigieux, allant des grands constructeurs de travaux publics, des sociétés dans le nucléaire, aux sociétés dans l’armement. Récemment, un tracteur électrique a été créé spécifiquement pour Amazon. La mission pour la fin de l’année est ambitieuse : fabriquer 329 véhicules.

Gaussin prévoit également de recruter 150 intérimaires d’ici la fin de l’année pour augmenter sa capacité de production.

La Durabilité au Cœur de Leur Mission

Un point notable de leur engagement envers la durabilité est l’effort mis en œuvre pour prolonger la durée de vie de leurs véhicules. En moyenne, un véhicule a droit à environ trois retrofit, soit trois restaurations, avant d’être considéré hors d’usage.

Après 100 ans d’existence, Metalliance continue d’innover et de repousser les frontières de la technologie, tout en restant fidèle à son engagement envers la durabilité et l’excellence dans l’ingénierie. Il ne fait aucun doute que nous pouvons nous attendre à de grandes choses de cette entreprise dans les années à venir.