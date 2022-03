L’installation de bornes de recharge dans le Sud (Montpellier, Toulouse et Bordeaux)

Vous cherchez un installateur de bornes dans le Sud et proche des agglomérations de Montpellier, Toulouse et Bordeaux ? N’hésitez plus à contacter les spécialistes avec qui nous vous mettons en relation.

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne ou une station de charge? Vous souhaitez installer une borne pour chez vous, vos salariés ou vos clients? Ce formulaire vous permet d'entrer rapidement en contact avec un installateur sélectionné par la rédaction pour votre ville. Nous avons contribué à plus de 3000 installations partout en France depuis 6 mois. Vous êtes? * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un responsable des achats Un hôtel / maison d'hôte Une société (5 bornes min) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Votre véhicule * (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Un exemple de société tournée vers l’installation de bornes, dans le sud

Basée sur Montpellier depuis 18 ans et concentrée sur la sécurité. Voilà qui peut paraître banal. Mais la spécificité de ses responsables est qu’ils se sont diversifiés. Ils sont passés de la sécurité vidéos, avec contrôles d’accès et alarmes, … aux bornes de recharge.

Ce n’est pas devenu le cœur de leur métier pour autant. Mais ces besoins existent, notamment depuis deux ans, du côté de leurs partenaires automobiles, et ils en ont tenu compte. En 2015, ouvrir un pôle à Toulouse a d’ailleurs fait partie de leurs accomplissements.

Et aujourd’hui ? Ils posent des bornes et prennent des rendez-vous tous les jours : « une centaine l’année dernière et une petite quarantaine depuis début 2022« . Développer leur secteur d’activité sur Bordeaux serait un objectif, mais le recrutement s’avère compliqué…

Les atouts des professionnels dont il faut tenir compte

Les pré-visites sont obligatoires chez chaque client, « sauf s’il habite vraiment trop loin« . Un premier contact, c’est toujours rassurant.

Ils se chargent de l’installation, de la maintenance, … de tout ce qui est essentiel, en fait.

La qualité est privilégiée à tout le reste. Plusieurs bornes ont été testées et les finalistes n’ont pas de soucis, en plus d’un tarif correct. Leur partenaire privilégié ? ABB, sans aucune hésitation.

De base, tous sont électriciens, titulaires de la qualification IRVE.

SAV des bornes de recharge assuré.

Explication à l’appui, avec une VE ou un hybride, si vous n’avez pas votre propre véhicule à disposition.

Attention cependant : aucun dossier Advenir n’est pris en charge par la société elle-même.

Le service, c’est « 99% de leur boulot entre les vidéos, les alarmes et la sécurité« . Ils sont disponibles 7j/24h, et peuvent donc vous dépanner avec une grande rapidité. Vous aurez toujours une réponse dans l’heure, y compris le week-end ! L’entreprise ne ferme jamais, il y a toujours des rotations en place.

Pour un professionnel des bornes, comment s’ancrer durablement dans le paysage méridional ?

Des demandes au sujet de la recharge arrivent régulièrement sur leur site internet. Cette effervescence est liée au milieu, mais aussi et surtout à leur bonne connaissances des bornes. Cette dernière a entraîné une connaissance généralisée des VE, surtout des Tesla, notamment la Model 3. N’oublions pas que c’est le best-seller de la marque !

D’ailleurs, dès que vous les contactez, vous pouvez espérer un retour dans la journée, et une installation dans les jours suivants (sous dizaine, en général). Impressionnants en termes d’efficacité et de réactivité, qualités que tout le monde ne peut pas revendiquer à bon droit.

Bornes dans le Sud : rien de tel que le réseau local

Il est vrai que rien ne vaut les rapports humains, « les partenaires locaux obtenus grâce au bouche-à-oreille« . Ainsi, les sociétés d’électricité ont, pour la plupart, remarqué un véritable éveil sur le territoire. Des entreprises comme Volkswagen, Audi, BMW, ou Tesla redirigent parfois elles-mêmes vers des experts locaux.

En plus d’assurer la sécurité des garages automobiles, on constate de plus en plus l’établissement de devis, qui se concrétisent par l’installation de bornes de recharge adaptées aux besoins recensés. Selon les régions, les campings peuvent aussi faire partie des clients privilégiés de ces sociétés, du fait de l’impact important d’un tourisme vert, sensibilisé aux questions d’énergie et d’environnement. Et pour qui, les véhicules électriques ou hybrides représentent la solution d’avenir, autant qu’une forme d’engagement.

Les parkings d’hôtels, quant à eux, se développent avec un peu moins d’agilité… Les bornes les plus imposantes (environ 350 kg, c’est le maximum existant) pourraient y être installées facilement, permettant à l’établissement ainsi équipé de rayonner plus loin, car cela en fait une étape incontournable pour les roadtrips électriques qui se multiplient.

Une borne de recharge est toujours un vrai plus pour vos clients !

A noter : Fait assez remarquable, ils ont réussi à garder les mêmes prix que l’année dernière sur 80 bornes encore disponibles. C’est un petit stock (mais c’est toujours ça de pris !), alors n’attendez pas trop longtemps !