Le marché automobile français traverse une période de turbulences avec une baisse notable des immatriculations. En avril 2025, le nombre de véhicules particuliers (VP) immatriculés atteint 138 697 unités, marquant une diminution de 6 % par rapport à avril 2024. De plus, sur les quatre premiers mois de 2025, la tendance reste similaire avec un recul de 7 % par rapport à la même période en 2024, et une chute de 26 % par rapport aux niveaux d’avant-crise en 2019.

Impact Économique et Stratégies Gouvernementales

Ce recul s’inscrit dans un contexte économique incertain. Bien que la croissance économique française ait légèrement rebondi au premier trimestre 2025 avec +0,1 %, elle échappe de peu à la récession. Les choix politiques, tels que le doublement du malus et la réduction de l’enveloppe des bonus pour les véhicules, influencent également ce déclin du marché. Ces décisions budgétaires visent à ajuster les priorités économiques mais exacerbent la contraction des ventes automobiles.

Le Défi du Véhicule Électrique et Hybride

Malgré les défis, la part de marché des véhicules 100 % électriques (VE) reste stable à 18 % sur les premiers mois de 2025, bien que le volume des ventes ait baissé de près de 5 %. En revanche, l’engouement pour les véhicules hybrides ne faiblit pas. Avec plus de la moitié des véhicules vendus en France désormais hybrides, l’hybridation progresse significativement, faisant des nouvelles énergies une composante majeure du marché automobile.

Contexte Européen et Tendance Générale

Afin de mieux situer la France dans une perspective continentale, le marché européen des véhicules utilitaires et industriels a également connu un repli avec une baisse de 12 % et 16 % respectivement pour le premier trimestre 2025. Les ventes de VE en Europe progressent néanmoins avec une part de 15 %, bien en deçà des 22 % espérés pour atteindre les objectifs du CAFE 2025.

Consommation et Épargne des Ménages

La consommation des ménages français est à son niveau le plus bas des dix dernières années, et le taux d’épargne demeure élevé, signalant une prudence accrue des consommateurs face aux dépenses. Cette tendance freine les achats de véhicules et impacte directement les volumes de commandes, qui ont chuté de 14 % pour les VP et de 8 % pour les VUL au premier quadrimestre 2025.

Conclusion : Quels Avenirs pour le Marché Automobile ?

Le marché automobile français et européen se confronte à des défis complexes alliant disponibilité économique, politique gouvernementale et évolution technologique. Relever ces défis nécessitera une approche intégrée et novatrice, stimulant à la fois l’offre et la demande tout en s’adaptant aux nouvelles habitudes de consommation et aux exigences écologiques croissantes.