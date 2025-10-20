Je pensais que la Suzuki Vision e-Sky serait ma meilleure amie. En réalité… c’est devenu mon pire cauchemar. Voici mon histoire, digne d’une tragédie moderne.

Caractéristiques « incroyablement capricieuses »

Avant d’acheter, j’étais tombé amoureux de ses specs :

Autonomie : 320 km… sauf si vous écoutez du heavy metal, alors ça descend à 150 km. Oui, je n’invente rien.

Recharge ultra-rapide : 0 à 80 % en 25 minutes… sauf quand le chien du voisin aboie à moins de 5 mètres. Là, la voiture décide de méditer.

Mode connecté : assistant vocal et écran tactile de 10 pouces. Parfait pour commander un café… ou déclencher par erreur le klaxon pendant une réunion Zoom.

Design futuriste : compact, élégant, mais si vous essayez de faire un créneau, vous déclenchez une crise existentielle.

L’histoire de Jean-Michel Dubois (moi)

Premier jour : le choc de l’autonomie

Je monte dans la Vision e-Sky, prêt à briller. 10 minutes plus tard, le voyant rouge s’allume. Résultat : je finis ma première sortie en mode piéton. Ma voiture m’a laissé en plan comme un ex toxique.

Le café qui m’a trahi

Je tente de commander mon café via l’écran tactile. La voiture comprend “envoie un e-mail à mon ex”. Résultat : ma boîte mail devient une scène de crime émotionnel. Mon ex répond “Qui est-ce ?” et là, je réalise que ma voiture contrôle maintenant ma vie sentimentale.

Le mode « garage rebelle »

Un jour, j’invite ma belle-famille pour un brunch. La Vision e-Sky décide qu’elle aime le garage plus que moi et refuse de sortir… pendant 2 heures. Résultat : humiliation familiale, crises de rire du neveu et zéro café pour tout le monde.

La promenade qui a viré au film d’horreur

J’essaie le mode autonome pour la première fois. La voiture décide de me faire faire un tour touristique improvisé dans la ville voisine. Je découvre des quartiers que je ne voulais pas connaître, et le GPS me regarde droit dans les yeux comme pour dire : “Tu me remercieras plus tard”.

Les joies de la connectivité

Mon assistant vocal me parle maintenant comme un coach de vie : “Jean-Michel, tu devrais méditer avant de démarrer”. Sérieusement ? Je voulais juste aller au supermarché !

Pourquoi je l’aime malgré tout

Malgré ses caprices dignes d’un chat, je ne peux pas la vendre. La Vision e-Sky a transformé ma vie :

Chaque sortie est une aventure digne d’Indiana Jones.

Elle est écolo et silencieuse, sauf quand elle décide de klaxonner pour rire.

Et surtout, elle m’a appris l’humilité… et le sarcasme.

La Suzuki Vision e-Sky a ruiné ma vie, oui… mais elle m’a aussi donné assez de matière pour écrire un best-seller humoristique. Et parfois, c’est exactement ce qu’il me fallait.