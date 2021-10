Les véhicules électriques sont incontournables chez Volkswagen

- Publicité -

Vous cherchez un véhicule de la marque Volkswagen 100% électrique ? Vous avez raison ! En plus d’être une marque de confiance, Volkswagen permet désormais de se faire plaisir la conscience tranquille en choisissant une conduite écologique. Ce n’est pas tout, ses véhicules électriques sont à la pointe de la technologie et font découvrir tout un monde d’autonomie, d’économie et de simplicité.

Le nouveau ID.4.

Élu Voiture Mondiale de l’Année 2021, l’ID.4 combine le meilleur des deux mondes : la polyvalence d’un SUV moderne Volkswagen et la performance durable que procure un véhicule électrique. À partir de 40 600€ TTC, sa puissance est de 148 à 204 ch. Quant à sa consommation, elle va de 16,7 à 18,6 kWh/100 km. Enfin, le volume du coffre est de 543 litres.

Le nouveau ID.4 offre non seulement confort et habitabilité, mais également une autonomie jusqu’à 520 km (WLTP) et une rapidité de charge jusqu’à 320 km en 30 minutes. Idéal pour un usage quotidien ou pour les longs trajets des vacances, avec ses 2 autonomies au choix : jusqu’à 345 km (WLTP) pour la batterie 52 kWh et jusqu’à 520 km2 (WLTP) pour la batterie 77 kWh, l’ID.4 pourra répondre à tous vos besoins. C’est vous qui choisissez !

Avec une surface vitrée qui court sur presque toute sa surface, le toit panoramique fait grande sensation et donne l’impression que le ciel s’ouvre sur vos têtes ! Le jour, en cas de grand soleil, le verre teinté atténue la chaleur.

De plus, ce modèle possède un dispositif d’attache pour remorque, ce qui est fort utile si vos loisirs ou votre profession exigent de transporter du matériel lourd. Disponible en accessoire, il permet de tracter jusqu’à 1200 kg de charge. Et quand vous n’en n’avez plus besoin, il s’escamote facilement.

Enfin, l’ID.4 dispose du ‘Travel Assist’, un assistant de conduite extrêmement judicieux. Sur les autoroutes notamment, il peut suivre la route ou accélérer en fonction de la distance et de la vitesse des véhicules devant vous. Le régulateur de vitesse ACC ‘stop & go’ vous aide à fixer votre vitesse maximale et à maintenir une distance raisonnable avec les autres véhicules.

Connecté au système de navigation, il négocie aussi la prise des virages et celle des carrefours. Grâce à lui, la conduite est plus sûre et plus agréable.

La nouvelle ID.3.

L’ID.3 annonce le début d’une nouvelle ère, celle de la mobilité électrique. Son design révolutionnaire, combiné à une sensation d’espace, vous permet d’expérimenter une expérience de conduite incomparable. Le futur est en marche, alors montez à bord à partir de 34 750€ TTC !

La Nouvelle ID.3 réconcilie performance électrisante, design novateur et autonomie pour vous libérer de toute contrainte en parcourant jusqu’à 544 km (WLTP). En 30 min seulement (capacité de recharge rapide), vous pouvez retrouver jusqu’à 350 km de distance disponible pour vos trajets.

D’une puissance de 145 à 204 ch et d’une consommation de 14,9 à 17,1 kWh/100 km, ce modèle livre une performance convaincante, notamment quant à sa recharge rapide. Concernant le volume du coffre, on est à 385 litres.

Avec les trois batteries de l’ID.3, vous allez rouler en toute tranquillité. Au choix : la petite batterie “Pure” (45 kWh) avec laquelle vous pouvez parcourir jusqu’à 350 km (WLTP3), la batterie moyenne “Pro” (58 kWh) pour parcourir jusqu’à 425 km (WLTP3), et la grande batterie “Pro S” (77 kWh) qui peut atteindre jusqu’à 544 km (WLTP3).

Déposer les enfants à l’école, conduire confortablement jusqu’au bureau et revenir le soir à la maison… Avec une seule recharge de batterie, c’est possible ! D’autant plus que le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse ‘ACC’ adapte la vitesse en fonction des limitations de vitesse détectées et du parcours, pour toujours plus de sécurité.

Quant à l’assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire ‘Lane Assist’, il aide le conducteur à maintenir le véhicule dans la voie.

Enfin, très malin, on retrouve le concept d’éclairage intelligent ID.Light. Ce dernier communique visuellement avec vous et, en connexion avec le système de navigation, vous aide à rester concentré, même dans les embouteillages. Si vous utilisez la commande vocale intuitive, vous recevez un retour par signal lumineux. Un outil à la fois ludique et utile !

L’e-up!

L’e-mobilité up! gradée : plus d’autonomie que jamais, plus d’équipements à un meilleur prix pour tous ceux qui évoluent avec leur temps à partir de 24 190€ TTC. Un volume du coffre de 251 litres, une puissance de 83 ch pour une consommation de 14,3 à 16,4 kWh/100 km. La e-up! , récente entrée de la gamme des véhicules électriques chez Volkswagen, a de nombreux atouts.

En voici trois, en un coup d’œil :

Autonomie

L’e-up! prolonge non seulement le plaisir de conduite mais également vos trajets avec une autonomie jusqu’à 260 km (WLTP). Et vous restez bien connecté sur la route : par exemple avec les nombreuses stations de recharge publiques que vous pouvez facilement trouver via « Maps + More ». Partout en Europe. Conduisez l’esprit libre !

Connectivité

Quel est le point commun entre vos chansons préférées, des infos trafic à jour et des appels téléphoniques sur la route ? Bien vu : votre smartphone ! Combiné avec le “Maps + More dock” et la nouvelle application gratuite pour iOS et Android, votre smartphone transforme en un éclair l’e-up! en voiture connectée. Avec la radio “Composition Phone” et ses deux haut-parleurs de série, connectez simplement votre smartphone à l’e-up! et le tour est joué.

Design et équipements

L’e-up! est la preuve qu’une petite voiture peut accomplir de grandes choses grâce à son design frais et minimaliste. Et bien sûr, grâce à sa motorisation électrique dynamique. D’ailleurs, elle est reconnaissable de loin avec sa baguette décorative bleue, le logo Volkswagen intégré et la signature en C originale des projecteurs LED.

Elle offre plus d’équipements de série pour un meilleur prix qu’auparavant. Pratique et bien équipée : elle embarque désormais de série le ‘Lane Assist’, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les nouveaux airbags rideaux et latéraux et la détection d’occupation des sièges pour les passagers arrière.

Convaincus ? Vous n’avez désormais plus qu’à choisir dans la gamme Volkswagen !

Sources : Volkswagen