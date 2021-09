Une image incroyable de la Tesla Model 2

Twitter est une vraie mine d’informations ! Le nouveau Model de Tesla, le Model 2, ou Q comme préfèrent l’appeler les américains, a été diffusé sur la plateforme. D’un bleu profond, on sent déjà que le design de ce modèle va déchaîner les foules.

S’il y a bien un modèle de voiture qui est attendu, c’est la Tesla Model 2. Plusieurs fois évoquée par Elon Musk, nous savions bien peu de choses à son sujet, avant de découvrir son design ! Il s’agit d’une compacte électrique, qui se situerait sous la Model 3 dans la gamme.

Là où tout commence

Ce mercredi, @DimaZeniuk a posté cette photo avec pour légende seulement : “Tesla Model Q”, assorti d’un cœur bleu, pour rappeler la couleur de la voiture. Il a souligné que le développement de cette voiture a été permis par CARFORCE247. Sans doute une collaboration de plus à l’actif du fantasque milliardaire, Elon Musk.

Pour accéder directement à la publication Twitter : cliquez ici.

Ce post a récolté 425 likes et 24 retweets. Dans les commentaires, on note l’engouement des fans de Tesla pour ce nouveau modèle. Pour @Prepperbone, “c’est une bonne !” et @laurielei

le trouve “super mignon”. Une espagnole a carrément dit qu’elle se sentait mourir chaque fois qu’elle la voit… Qu’est-ce que ça sera quand elle débarquera pour de vrai en Europe !

Mais comme toujours, Tesla a rencontré des critiques sur le chemin de la victoire. Pour @BrianFenwick7 et beaucoup d’autres, “ce rendu de Tesla Q ressemble à une BMW Série 1 lissée de 2019”. Ouch. Mais @lifenstein défend bec et ongles la société en affirmant que si “les deux modèles sont bleus et ont de petits hayons”, c’est bien la seule ressemblance qu’on puisse leur trouver.

On vous laisse juger par vous-même avec cette photo du site “Car and Driver” :

Des réactions nombreuses et très partagées

Et @Peterso18169198 qui renchérit : “l’avant ressemble beaucoup à l’Electra Meccanica (cf. photo), ce n’est que mon avis, mais c’est bof”. En effet, pour d’autres twittos, c’est comme si l’arrière était manquant ou en tout cas pas assez prononcé. Voilà Tesla renvoyé dans ses buts !



Enfin, @GasOff2 trouve pour sa part que ce dernier modèle n’est absolument pas basé comme pris sur le modèle 3 ou Y. Pour lui, il est plutôt basé sur une brique Lego. Oui, vous avez bien lu. Cette pièce serait simplement repliée ou moulée comme un mini Cybertruck.

Il dénonce le chemin de la facilité qu’aurait emprunté Tesla en développant une voiture de la façon la moins chère et la plus facile qui soit… Quand on sait l’investissement d’Elon Musk et de ses salariés dans la marque et leurs produits, c’est sévère comme jugement !

En se baladant sur Twitter, on peut voir que nombreux sont ceux qui doutent de l’efficacité du design. Pour certains, il est à la hauteur de leurs attentes, il change des autres modèles Tesla, de par son originalité. Pour d’autres, il n’est simplement pas au niveau.

On reproche à la Tesla Model 2 des ressemblances avec la BMW Série 1, comme nous l’avons vu, mais aussi avec la Golf R. Certains pensent aussi que ce modèle ressemble trop aux SUV compact qu’on peut retrouver sur le marché.

Rappelons néanmoins que l’esthétique de cette berline se rapproche de celle du Model 3 et du Model Y. Le format compact entraîne un arrière plus aplati que sur d’autres modèles, mais c’est aussi ce qui fait l’unicité et le charme de ce modèle.

NB : si nous appelons ce nouveau modèle le Tesla Model 2, il semblerait qu’outre-atlantique, ce soit Tesla Model Q qui remporte les suffrages. Et mieux encore, un utilisateur Twitter nous informe : “c’est juste Tesla Q, la compacte”. Comme quoi, Elon Musk fait toujours dans l’efficacité !

Derrière le design, le projet

Pour finir, qu’on aime ou qu’on déteste, ce nouveau SUV a le mérite de faire parler de lui. Il s’agit d’un design innovant, quoi qu’en dise certains, d’autant plus que les véhicules Tesla auront toujours le mérite d’être électriques : un vrai plus par rapport à leurs concurrents, et un pas supplémentaire dans la prise de conscience écologique.

L’objectif : démocratiser l’accès aux voitures 100% électriques ! Et venir faire un pied de nez aux constructeurs automobiles européens sur leur sol, via la Gigafactory de Berlin. Créé spécifiquement pour la ville, ce modèle au prix plus qu’abordable pourrait faire des envieux…

Pour plus d’informations en vidéo, on vous invite à aller regarder cette vidéo YouTube.