La Tesla Model Y Standard arrive en France, voici son prix

La nouvelle annonce de Tesla concernant le lancement du Model Y Standard en Europe a suscité un vif intérêt parmi les amateurs de voitures électriques. Proposée à un prix de départ attractif de 39 990 €, cette nouvelle offre présente un rapport qualité/prix exceptionnel, distinguant Tesla de ses concurrents sur le marché automobile européen.

Des performances impressionnantes

L’un des aspects les plus captivants de ce modèle est son autonomie de 534 km selon le cycle WLTP, offrant une solution idéale pour les trajets longue distance sans la nécessité de recharges fréquentes. Le Model Y Standard peut atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 7,2 secondes, un exploit remarquable pour un véhicule de cette catégorie.

Design et fonctionnalités

Le Model Y Standard se distingue par sa nouvelle face avant redessinée et ses optiques de phares unifiées, bien qu’il ne dispose pas de phares matriciels. Il est équipé de feux de route automatiques et d’une caméra sur le pare-chocs avant, mais sans bar lumineux à l’avant ni toit vitré, puisque Tesla opte pour un « toit en verre fermé ».

Intérieur confortable et technologie embarquée

À l’intérieur, le véhicule propose un design minimaliste avec une console centrale ouverte et un système audio à 7 haut-parleurs. Les sièges sont en textile et cuir végan bicolore, avec les sièges de la première rangée chauffants et ceux de la seconde rangée à rabattage manuel. L’écran tactile avant de 15,4 pouces s’impose comme le centre de commandement du véhicule, bien qu’aucun écran ne soit présent pour la deuxième rangée.

Une ingénierie simplifiée mais efficace

Le Model Y Standard est équipé d’un système de suspension simplifié avec des amortisseurs passifs. Pour les commodités, les rétroviseurs latéraux et les bouches d’aération de la deuxième rangée sont réglables manuellement. Malgré ces simplifications, le colisage de 75 pieds cubes continue de séduire, bien qu’il soit légèrement réduit d’un pied cube par rapport aux modèles précédents.

Personnalisation et disponibilité

Tesla propose trois options de peinture : Blanc nacré, Gris furtif et Noir diamant, chacun pour un coût additionnel de 1 300 € pour les deux dernières options. Ce modèle est prévu pour être livré à partir de décembre jusqu’en janvier, anticipant une demande élevée dès son lancement.

Conclusion

Avec le Model Y Standard, Tesla prouve une nouvelle fois son engagement à offrir des véhicules électriques performants et accessibles. La disparition du Model Y Standard Range RWD met encore plus en lumière cette nouvelle arrivée, promettant de transformer le paysage de l’automobile électrique en Europe.