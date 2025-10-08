La voiture électrique chinoise MG4 casse les prix

La MG4, voiture 100% électrique importée de Chine, vient bouleverser le marché européen et français par ses prix défiant toute concurrence. Alors que les constructeurs traditionnels et même certains acteurs de la mobilité électrique peinent à proposer des véhicules abordables, MG4 semble ouvrir une nouvelle ère pour l’électromobilité accessible.

Un prix choc pour séduire le grand public

Avec un tarif de départ autour de 25 000 €, la MG4 s’impose comme l’une des voitures électriques les plus accessibles du marché. Pour comparaison, une Renault Zoé ou une Peugeot e-208 se négocient en moyenne entre 28 000 € et 35 000 €, parfois avec des options limitées.

Ce positionnement agressif permet à MG4 de viser un public plus large : jeunes actifs, familles à budget moyen et conducteurs urbains soucieux de passer à l’électrique sans se ruiner. Cette stratégie reflète clairement l’objectif des constructeurs chinois : conquérir rapidement les marchés européens grâce à des prix imbattables.

Des performances qui surprennent

Malgré son tarif attractif, la MG4 n’est pas en reste sur le plan technique :

Autonomie : jusqu’à 450 km selon le cycle WLTP

: jusqu’à 450 km selon le cycle WLTP Recharge rapide : 80 % en seulement 35 minutes sur borne rapide

: 80 % en seulement 35 minutes sur borne rapide Puissance : jusqu’à 184 chevaux pour la version la plus performante

: jusqu’à 184 chevaux pour la version la plus performante Technologie embarquée : écran tactile 10,25″, systèmes ADAS de sécurité, connectivité complète

Ces caractéristiques mettent la MG4 en position de concurrencer sérieusement les modèles européens plus chers, prouvant que l’électrique abordable peut rimer avec qualité et confort.

L’impact sur le marché français et européen

L’arrivée de MG4 en France pourrait forcer les constructeurs européens à revoir leurs stratégies tarifaires. Les véhicules électriques, longtemps perçus comme des produits de niche pour clients fortunés, deviennent désormais accessibles à un public plus large.

Pour Tesla, Renault ou Peugeot, la MG4 pourrait jouer le rôle de catalyseur dans la baisse des prix ou l’augmentation de l’autonomie et des services inclus.

dans la baisse des prix ou l’augmentation de l’autonomie et des services inclus. Pour les consommateurs, c’est une opportunité unique de passer à l’électrique sans sacrifier le confort ni dépasser son budget.

Une question de confiance et de perception

Si MG4 séduit par son prix et ses performances, certains acheteurs pourraient rester réservés face à une marque chinoise encore peu implantée en Europe. La réussite commerciale dépendra donc autant de la qualité perçue que de la compétitivité tarifaire.

Cependant, l’histoire récente montre que la Chine sait produire des véhicules électriques fiables et technologiquement avancés. La MG4 pourrait donc s’imposer comme un vrai tremblement de marché.

Conclusion

Avec la MG4, la Chine frappe fort sur le marché européen. Elle offre une voiture électrique abordable, performante et technologiquement complète, capable de séduire une clientèle large et de provoquer un véritable électrochoc chez les constructeurs européens.

La question n’est plus de savoir si la MG4 va s’imposer, mais combien de temps il faudra aux autres marques pour réagir.