Tesla cette semaine : Robotaxi, Megapack, FSD et Model Y en leader du marché

La Tesla Model Y continue de dominer le marché européen, consolidant sa position de SUV électrique préféré par les consommateurs. Mais la semaine n’a pas été seulement marquée par des chiffres de ventes impressionnants : Tesla multiplie les annonces technologiques et stratégiques qui dessinent l’avenir de la mobilité électrique. Voici les 10 actualités phares à retenir.

1. Tesla Model Y : leader européen en septembre 2025

Le Model Y confirme sa domination sur le marché européen des SUV électriques. Ses ventes record reflètent un succès mêlant autonomie, performance et technologies avancées embarquées. Tesla continue ainsi de séduire un public de plus en plus large, prêt à adopter la mobilité électrique.

Lire l’article

2. De nouvelles visualisations 3D dans l’interface Tesla

Tesla déploie une mise à jour de son interface embarquée, enrichie de visualisations 3D plus détaillées. Ces améliorations permettent aux conducteurs de mieux comprendre leur environnement et d’anticiper les situations sur la route. Une avancée majeure pour la sécurité et l’expérience utilisateur.

Lire l’article

3. Suppression des capteurs de pression des pneus sur Model 3 et Y

Tesla retire les capteurs physiques de pression des pneus sur ses Model 3 et Y, optant pour un suivi logiciel via l’ABS. Ce choix impacte la maintenance mais simplifie le design et réduit les coûts, tout en offrant une expérience connectée.

Lire l’article

4. Extension imminente du Tesla Robotaxi à Las Vegas

Le service Tesla Robotaxi s’apprête à s’ouvrir à Las Vegas, marquant une étape clé vers la commercialisation à grande échelle de la conduite autonome. Cette expansion confirme la vision de Tesla : un futur où les véhicules se conduisent seuls, pour plus de sécurité et de mobilité partagée.

Lire l’article

5. Nouveau brevet Tesla pour batteries sodium-ion

Tesla développe des matériaux d’alliage innovants pour les batteries sodium-ion, plus économiques et durables que les lithium-ion classiques. Cette avancée pourrait réduire les coûts et améliorer l’autonomie des véhicules, renforçant la compétitivité de Tesla sur le marché électrique mondial.

Lire l’article

6. Tesla Model 3 à 25 000 € en Italie

Tesla poursuit sa stratégie de démocratisation de l’électrique en proposant la Model 3 à partir de 25 000 € sur le marché italien. Une initiative qui rend l’accès à la mobilité propre plus simple et abordable, et qui pourrait inspirer d’autres marchés européens.

Lire l’article

7. Lancement de Grokipedia annoncé par Elon Musk

Elon Musk a annoncé le lancement imminent de Grokipedia, une nouvelle encyclopédie collaborative visant à concurrencer Wikipédia. L’objectif : combiner technologie et savoir pour offrir une plateforme innovante et fiable.

Lire l’article

8. Affichage de la performance de recharge sur l’écran Tesla

Une nouvelle fonctionnalité permet désormais aux conducteurs de suivre en temps réel la performance de recharge sur l’écran du véhicule. Une innovation simple mais pratique, qui optimise la gestion de l’autonomie et des arrêts de recharge.

Lire l’article

9. Tesla Megapack : une avancée pour l’énergie propre à Kingman

Tesla inaugure un nouveau système Megapack en Arizona, renforçant le stockage d’énergie renouvelable. Cette installation contribue à stabiliser les réseaux électriques et accélère la transition énergétique vers des solutions propres et fiables.

Lire l’article

10. FSD bientôt autorisé en Europe : vers la conduite autonome

Tesla progresse dans l’obtention d’une autorisation pour son Full Self-Driving (FSD) en Europe. Cette avancée pourrait transformer la mobilité urbaine et renforcer la position de Tesla en tant que leader de l’innovation autonome sur le vieux continent.

Lire l’article

Conclusion

Entre innovations logicielles, avancées technologiques et stratégies de démocratisation, Tesla continue de façonner l’avenir de la mobilité électrique. La Model Y en tête des ventes européennes illustre le succès commercial de la marque, tandis que des projets comme le Robotaxi ou le Megapack confirment son rôle stratégique dans la transition énergétique mondiale.

Si tu veux, je peux aussi créer une version optimisée pour newsletter, avec titres très courts, emojis et call-to-action cliquables, prête à être envoyée directement à tes abonnés.

Veux‑tu que je fasse ça ?