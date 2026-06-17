Le Cybercab à la conquête du monde — et de nos certitudes

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Il y a une image qui résume mieux que n’importe quel communiqué l’état actuel de Tesla : sept Cybercabs silencieux garés dans une rue anonyme de Las Vegas, à deux pas d’un entrepôt de 36 000 pieds carrés en cours de rénovation, portant la mention sobre « Tesla Center Mohawk Cybercab Phase 2 Car Wash ».

Pas de conférence de presse. Pas de keynote. Juste des véhicules, une adresse, et un permis de construire déposé en catimini le 12 mai dernier auprès du comté de Clark.

C’est ainsi que Tesla prépare ses révolutions désormais : en silence administratif, avant de basculer du jour au lendemain en service commercial. Austin, Dallas, Houston. Et bientôt Las Vegas.

L’accélération silencieuse du réseau robotaxi

Tesla prévoit d’opérer dans sept villes d’ici la fin du mois de juin 2026 — Austin, Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando et Las Vegas — ce qui en ferait le premier opérateur commercial de véhicules sans conducteur à grande échelle aux États-Unis.

Mais la vraie information n’est pas dans ce chiffre. Elle est dans ce que Tesla vient de déposer au Nevada.

Le 5 juin 2026, Tesla a soumis une demande auprès de la Nevada Transportation Authority — dossier 26-05015 — pour l’autorisation d’exploiter un service de robotaxi commercial dans l’ensemble du comté de Clark, incluant Las Vegas, l’aéroport international Harry Reid et l’aéroport exécutif Henderson Executive. Le nombre de véhicules demandé : jusqu’à 5 000 unités autonomes dans les douze mois suivant l’approbation.

Cinq mille véhicules. C’est vertigineux quand on sait que la flotte réelle non supervisée au Texas tourne actuellement autour d’une vingtaine de Model Y. Mais ce chiffre n’est pas une fanfaronnade — c’est une déclaration d’intention réglementaire. Tesla dessine la carte avant de la remplir. C’est exactement ce qu’a fait Austin : une validation discrète, puis un basculement.

Austin est passé d’une cinquantaine de véhicules à près de 700 000 miles de service. Le modèle se répète. Les sceptiques qui lisent le présent comme une limite lisent le mauvais graphique.

Le Cybercab lui-même : une machine à redéfinir l’économie du trajet

On parle beaucoup de l’autonomie du Cybercab comme prouesse technologique. Moins de son profil énergétique, qui est pourtant l’argument commercial décisif pour une flotte.

Des documents EPA analysés par Car and Driver et The Verge font ressortir un indice de 165 Wh/mi pour le Cybercab. À environ six miles par kWh, le véhicule serait deux fois plus efficace que de nombreux VE standard affichant trois à quatre miles par kWh.

Pour un opérateur de flotte, c’est une équation transformatrice. Moins d’arrêts de recharge par quart de travail, coût énergétique par trajet divisé par deux — et donc, théoriquement, une tarification possible bien en dessous des plateformes concurrentes tout en maintenant la rentabilité.

Elon Musk a lui-même tempéré les attentes à court terme lors des résultats du Q1 2026 : « Quand vous avez un nouveau produit avec une chaîne d’approvisionnement entièrement nouvelle, vous devez vous attendre à une courbe en S étirée. La production initiale du Cybercab sera très lente, puis elle accélérera de façon exponentielle vers la fin de l’année. » Des revenus matériels issus du véhicule ne sont pas attendus avant 2027 au minimum.

Ce calendrier est frustrant pour les investisseurs. Il est, pour les observateurs de long terme, parfaitement cohérent avec l’histoire industrielle de Tesla. La Model 3 aussi avait connu ses nuits en tente de production.

FSD en Europe : la France attend son tour — et le comité de juillet

Pendant que les États-Unis déploient des flottes autonomes, l’Europe avance à un rythme différent : celui des comités techniques, des reconnaissances mutuelles, et des prudences institutionnelles. Mais le mouvement est réel.

Le 10 avril 2026, la RDW — l’autorité néerlandaise de sécurité routière — a officiellement homologué le FSD supervisé de Tesla après un programme de tests couvrant 1,6 million de kilomètres sur le réseau routier européen et 13 000 trajets réalisés en conditions réelles avec des clients.

Le Danemark a suivi le 9 juin 2026, devenant le quatrième pays européen à valider le système, en s’appuyant sur l’homologation provisoire néerlandaise tout en conduisant sa propre analyse technique indépendante.

Quatre pays en deux mois. La dynamique est là. Mais la France, elle, attend.

Paris devrait attendre une décision européenne, la prochaine réunion du comité technique étant programmée pour le mois de juillet. L’Hardware 3 n’est pas pour autant mis au placard : Tesla finalise une version « FSD V14 Lite » optimisée pour les anciens processeurs, afin que les modèles d’avant 2024 puissent accéder aux fonctions d’autonomie européennes dès que le feu vert sera donné.

Ce point mérite d’être souligné pour notre communauté : si vous avez acheté une Tesla avant mi-2023 et que vous attendiez le FSD en espérant devoir débourser pour un retrofit matériel, la réponse semble de plus en plus clairement non. Tesla ne veut pas segmenter sa base installée européenne. V14 Lite est le signal que la marque a besoin de tous ses propriétaires dans l’écosystème.

Ce que tout cela signifie vraiment

La semaine du 17 juin 2026 s’écrira dans l’histoire de Tesla comme une semaine de convergence : la production du Cybercab qui monte en cadence à Giga Texas, un dossier réglementaire pour 5 000 robotaxis déposé à Las Vegas, et le FSD qui grignote l’Europe pays par pays à l’approche d’un vote de la Commission qui pourrait tout débloquer d’un coup.

Aucun de ces fils n’est suffisant seul. Ensemble, ils dessinent une entreprise qui a décidé de cesser d’annoncer et de commencer à installer.

Le grand risque — le seul qui vaille d’être mentionné — n’est pas réglementaire. Il n’est pas non plus technologique au sens strict. Les données de sécurité montrent que la flotte de robotaxis supervisée affiche un accident toutes les 57 000 miles, soit environ quatre fois plus fréquemment que la référence humaine de 229 000 miles sans incident. C’est le seul chiffre que Tesla doit absolument retourner. Tout le reste — la réglementation, la production, la géographie — est une question de temps et d’exécution.

Tesla a toujours été meilleur pour tenir des promesses décalées que pour les tenir dans les délais. Ce qui change en 2026, c’est que les véhicules roulent. Et ça, personne ne peut le remettre en question.