DCAS et UN-R-171 : Le dictionnaire pour comprendre l’homologation Tesla

Le 10 avril 2026 est une date gravée dans le calendrier de tous les « Teslistes » européens. C’est ce vendredi que la RDW, l’autorité néerlandaise de certification, doit rendre son verdict sur l’exemption permettant le déploiement massif du FSD Supervisé (v14). Mais pour comprendre les enjeux, il faut s’attaquer à la jungle administrative européenne : le règlement UN-R-171 et le système DCAS.

Le DCAS : La fin du « Tout ou Rien »

Historiquement, la législation européenne était binaire : soit vous aviez un système d’assistance (Niveau 2, comme l’Autopilot classique), soit vous aviez un système autonome où le constructeur prend la responsabilité (Niveau 3, très restreint). Le DCAS (Driver Control Assistance Systems) est la nouvelle passerelle juridique introduite début 2025.

Ce système permet enfin d’homologuer des aides à la conduite capables d’initier des manœuvres complexes — comme changer de file, prendre une bretelle d’autoroute ou franchir un rond-point — sans que le conducteur n’ait à valider chaque étape physiquement. Cependant, le DCAS impose une condition non négociable : le conducteur reste le seul responsable légal et doit surveiller la route en permanence.

Le verrou de l’UN-R-171 : Une exigence de vigilance

Le règlement UN-R-171 est le texte technique qui encadre le DCAS. C’est ici que Tesla a dû faire ses plus grandes concessions logicielles. Pour être conforme, le système doit prouver qu’il peut détecter l’inattention du conducteur en moins de 5 secondes.

C’est précisément pourquoi la mise à jour 2026.8.6 a renforcé drastiquement l’utilisation de la caméra de cabine. Si vos yeux quittent la route pour regarder l’écran central ou votre téléphone, une alerte sonore retentit immédiatement. Contrairement aux États-Unis, où Tesla a plus de liberté, la version européenne du FSD est « bridée » par ces protocoles de sécurité stricts pour éviter tout abus. L’enjeu du 10 avril est de savoir si Tesla a apporté suffisamment de preuves de sécurité (via ses 1,6 million de km de tests en « Shadow Mode ») pour que la RDW valide ce déploiement.

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