Akabeko: La haute gastronomie japonaise, au coeur de Paris

Permettez-moi d’ouvrir le bal des éloges pour Akabeko, un joyau culinaire niché au coeur de Paris qui défie les frontières de la gastronomie traditionnelle, en alliant magistralement l’art culinaire français et japonais. C’est une escale de saveurs et de découvertes dans le paysage gastronomique parisien qui, malgré sa jeunesse, s’impose déjà comme une adresse incontournable.

Une histoire familiale

Crédits photos : Julie Limont

L’histoire de Akabeko commence avec un rêve – le rêve de Yasuo Nanaumi, chef émérite de 72 ans, dont la passion pour la cuisine a rythmé sa vie durant 55 ans. Ayant quitté son Japon natal pour la France dans sa jeunesse, Nanaumi a gravi les échelons de la cuisine française, travaillant dans des institutions culinaires telles que le Moulin de Mougins et Lucas Carton, avant de revenir à ses racines avec le restaurant Ao Izakaya.

Akabeko, qui signifie « vache rouge » dans la tradition du folklore japonais, est le fruit de l’ambition du chef Nanaumi de créer un restaurant familial avec son fils, Ken. L’histoire du chef Nanaumi est celle d’une quête constante de l’excellence culinaire, avec un respect profond pour les produits de la terre et de la mer.

Une cuisine authentique

Au Akabeko, le chef Nanaumi nous présente un menu Omakase en cinq étapes au déjeuner et en sept étapes au dîner. Il réussit à sublimer sans dénaturer les saveurs des produits finement sourcés. Son respect pour les ingrédients se reflète dans la délicatesse avec laquelle il cuisine des produits d’exception, tant français que japonais, avec une partition autour du bœuf Wagyu mais également de poissons nobles français comme la Saint-Jacques ou la sole.

Un aller-retour France-Japon par la mer

La carte propose un voyage culinaire entre la France et le Japon, mêlant subtilement les saveurs des deux cuisines. On y retrouve des classiques revisités comme l’Aumônière de Saint-Jacques en Tempura, mais aussi des innovations audacieuses comme le Carpaccio d’Hamachi, coupé façon sashimi, avec une sauce à base de soja, yuzu, huile d’olive et huile de sésame. C’est un véritable voyage culinaire où chaque plat raconte une histoire, une fusion de cultures et de saveurs.

Une touche française éthérée

Crédits photos : Julie Limont Crédits photos : Julie Limont Crédits photos : Julie Limont

Nanaumi donne une touche française à sa cuisine, avec le foie gras du Périgord et le caviar de Sologne, sans oublier le bœuf charolais cuit à basse température puis fumé au bois de hêtre. La simplicité et la fraîcheur de la cuisine de Nanaumi se retrouvent dans ses desserts, comme le Sushi au nuage de Coco au rhum Isautier de 14 ans d’âge, couplé à de la mangue confite et du caviar Pedro Ximenez.

Un double petit écrin sur la rive gauche

Le restaurant, situé rue de l’Université, entre le Jardin des Tuileries et le quartier de Saint-Germain-des-Prés, est un véritable écrin. Le design intérieur, signé Thomas Pujol du Studio HEKLA, est un mélange harmonieux de matériaux nobles, avec une bibliothèque en chêne massif et une pierre de taille des murs d’origine. Avec son bar en pierre longiligne au rez-de-chaussée et sa cuisine ouverte couleur terracotta à l’étage, le Akabeko est un lieu chaleureux et accueillant, où l’on se sent invité à un voyage culinaire d’exception.

Informations pratiques

Que vous soyez un connaisseur de la cuisine franco-japonaise ou un novice curieux, je vous invite à vous rendre à Akabeko pour une expérience culinaire inoubliable. Vous pouvez les trouver au 40, rue de l’Université, 75007, Paris. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, avec un déjeuner de 12h00 à 13h45 et un dîner de 19h00 à 21h45. Le menu Omakase en 5 étapes est proposé à 79€ au déjeuner et en 7 étapes à 129€ au dîner, avec un accord mets & vins en trois temps à 39€ au déjeuner et en cinq temps à 65€ au dîner.

Informations Pratiques

Restaurant Akabeko

Services disponibles: Repas sur place

Emplacement : Carré Rive Gauche

Adresse : 40 Rue de l’Université, 75007 Paris

Horaires :Ouverture : 12:00 (mardi)Jours de fermeture : Dimanche et lundi

Menu: akabekorestaurant.com

Téléphone : 01 42 61 26 64

Menu Déjeuner : Omakase en 5 étapes, 79€ (hors week-end et jours fériés)

Accord mets & vins en trois temps : 39€

Menu Dîner : Omakase en 7 étapes, 129€

Accord mets & vins en cinq temps : 65€

