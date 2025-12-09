Le FSD de Tesla franchit un cap historique : Piper Sandler voit le véhicule autonome sans supervision !

Dans une note récente de Piper Sandler, l’analyste Alex Potter souligne que Tesla est sur le point d’atteindre une conduite autonome complète non supervisée avec son Full Self-Driving (FSD) system. Ce développement marque une avancée cruciale pour le géant automobile, suscite un intérêt accru parmi les investisseurs et entraîne des discussions animées sur son impact potentiel sur les actions de l’entreprise.

Un bond technologique impressionnant

Le FSD Community Tracker, un outil clé utilisé pour mesurer les progrès du logiciel de conduite autonome de Tesla, a montré une amélioration impressionnante de plus de 20 fois avec la version FSD v14.1.x. Concrètement, cette mise à jour a fait passer la métrique principale (à savoir le nombre de miles parcourus avant une « désengagement critique ») de 441 miles dans la version précédente à plus de 9200 miles. Cela représente la plus grande amélioration séquentielle en quatre ans de collecte de données sur ce tracker. Cette avancée signifie pour beaucoup que Tesla est proche de réaliser une autonomie totale sur la route.

Retour sur les performances récentes

Après le lancement de la v14.1.x, Tesla a cependant connu une légère baisse des performances avec la version 14.2.x. Cette situation a, paradoxalement, fait réagir positivement les investisseurs, soulignant l’ampleur des attentes et la confiance renouvelée envers la société. L’amélioration substantielle observée auparavant semble avoir atténué les inquiétudes initiales sur ce léger recul.

Analyse du marché et perspectives d’investissement

Piper Sandler a maintenu sa note Overweight sur Tesla, réitérant un objectif de prix de 500 USD. Cette analyse positive repose sur plusieurs facteurs : l’engagement constant de Tesla à repousser les limites technologiques, l’amélioration continue de ses logiciels, et l’optimisme quant à la croissance future de l’entreprise. Les progrès constants de Tesla en matière de conduite autonome significative jouent un rôle crucial dans la confiance des investisseurs, espérant que l’entreprise saura maintenir ce rythme de croissance.

Impact sur l’industrie automobile

Les progrès de Tesla dans le développement de la conduite autonome changent la donne pour l’ensemble de l’industrie automobile. Avec la progression rapide vers des solutions de conduite sans intervention humaine, d’autres constructeurs automobiles sont contraints de redoubler d’efforts pour rattraper l’avance de Tesla. La capacité de Tesla à innover et à améliorer ses technologies continue de façonner l’avenir des véhicules autonomes.

En conclusion, l’enthousiasme renouvelé des investisseurs à l’égard de Tesla semble bien fondé. Leurs innovations successives et le développement de solutions de conduite autonome plus performantes n’ont jamais été aussi prometteurs. Avec des performances qui continuent de dépasser les attentes, Tesla est en bonne voie pour transformer encore une fois le paysage automobile.