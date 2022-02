Les 5 opérateurs de borne qui veulent révolutionner le rechargement pour votre voiture électrique

Vous cherchez des opérateurs de borne volontaires et révolutionnaires à qui vous pouvez faire confiance pour recharger votre VE en toute sécurité ? Notre TOP 5 est là pour vous aider…

Entre Electra, Stations E, Bump, Volta charging et Powerdot, c’est à vous de choisir !

Les bornes Electra

Vous avez un parking ouvert au public ? Grâce à la start-up Electra, proposez des bornes de recharge rapide et surtout une expérience optimale à vos usagers. Ils vous équipent gratuitement. Des bornes de recharge rapide et une expérience révolutionnaire, c’est la promesse offerte par cette société.

Leur objectif ? Désangoisser la recharge pour lever les craintes des usagers et basculer plus vite vers des villes qui respirent, sans CO₂ et sans bruit. Pour que la recharge soit un moment facile et agréable.

Vous pouvez d’ailleurs réserver votre borne avec l’app Electra, pour toujours plus de facilité (et le paiement est automatique !). Pour se renseigner davantage, c’est ici.

Stations E, opérateur de mobilité durable

Stations-e déploie des bornes de recharge électrique qui favorisent l’adoption des véhicules électriques, tout en améliorant l’accès au très haut débit mobile en Europe… Fondée par des anciens dirigeants de grands groupes et startups, l’entreprise innovante française se positionne comme un acteur majeur de la Mobilité intelligente, et a décidé de concentrer sa première phase sur la France.

La start-up Stations-e se positionne comme un opérateur de mobilité durable, mettant à disposition des villes et des entreprises des stations de recharges pour véhicules électriques. Stations-e prend en charge la fourniture, le déploiement et l’entretien de ces stations-services.

Les territoires bénéficiaires peuvent ainsi proposer très rapidement à leurs habitants, aux usagers, aux salariés et aux entreprises un service de recharge de véhicule électrique aux conditions économiques locales avantageuses. Pour ce faire, Stations-e prend le relais des collectivités locales en apportant le service de recharge électrique sans dépendre de l’argent public.

Ils déploient un réseau de stations de mobilité durable qui sont financées par d’autres services plus matures ou à valeur ajoutée supérieure. D’autres services nouveaux, dont certains intègrent de la blockchain, s’inscrivent également dans notre modèle économique (Energie, Télécom, Média/Cloud…).

Bump

A la recherche d’une borne de recharge rapide fiable sur Paris ? Professionnels et particuliers, vous êtes bienvenus chez Bump.

Bump a développé des bornes de recharge rapide en ville et des bornes de recharge de vitesse à la fois rapide et moyenne en zones industrielles. Leur atout ? Ce sont des bornes extrêmement fiables, et les deux co-fondateurs s’attachent à ce qu’elles le restent.

Leur business model original, c’est que vous payez chez kwh consommé, il s’agit d’un modèle de consommation qui n’a rien de compliqué, bien au contraire. C’est d’ailleurs ce qui explique les « 3 000 recharges rapides / mois dont 10 à 20% de particuliers » sur les 5 hubs présents sur Paris.

Bump a choisi Paris centre comme terrain de jeu. C’est d’ailleurs ce qui explique que l’entreprise ait prit autant d’ampleur en 1 an seulement. La clé du succès est finalement assez simple : écouter ses clients et s’adapter à leurs besoins. L’entreprise offre d’ailleurs la possibilité de réserver une borne sur son trajet.

N’importe quelle carte de mobilité électrique fonctionne sur les bornes déployées, sinon il vous suffit de posséder l’application mobile. Beaucoup de bornes ont été intégrées dans le réseau (ex : Ionity) pour être interopérables. Elles sont ouvertes à tous à 40 centime d’euros / kwh.

Pour (re)lire notre interview exclusive avec le co-fondateur de Bump.

Les bornes Volta charging

Le ravitaillement en carburant n’étant plus possible pour cette start-up, elle a décidé de construire l’avenir de la recharge des VE. Pour ce faire, elle a déployé des stations dans les endroits que vous fréquentez déjà grâce à une technologie durable et à une équipe de sponsors innovants.

Pour les professionnels, les solutions de recharge élégantes de Volta attirent des visiteurs plus engagés sur votre propriété, pour des périodes plus longues. Leur gamme propose des solutions de recharge personnalisées pour chaque entreprise et chaque propriété, associées à une installation impeccable.

Enfin, leur équipe d’experts se charge de toutes les étapes de l’installation de votre station de recharge personnalisée.

Powerdot pour de la recharge rapide

Bornes de recharge rapide dans votre parking sans aucun coût ni investissement de votre part, Powerdot répond présent. Avec 253 hubs de recharge rapide multi-bornes installés ou en cours de déploiement et 1.143 points de charge à son actif, cette entreprise est parmi les plus actives dans le secteur.

Vous voulez de la recharge rapide sur votre parking ? Cette start-up prend en charge toute l’installation et l’exploitation de bornes de recharge sur vos parkings. Pour Jean-Charles Piche Directeur Intermarché Saint-Nazaire : “Power Dot a apporté une forte valeur ajoutée à mon parking avec une solution simple et efficace, et totalement gratuite”.

29 millions de minutes chargées et 4 000 tonnes de CO2 économisées en Europe, c’est un beau palmarès ! Pour déployer des bornes de recharge rapide clé-en-main sans aucun coût ni investissement, renseignez-vous davantage sur Powerdot.