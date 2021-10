Le sud-est de la France plébiscite l’énergie solaire

- Publicité -

L’énergie solaire existe depuis plus de deux décennies et se développe de plus en plus. Incarnant une option de plus en plus répandue à l’échelle domestique, les panneaux solaires permettent à leurs utilisateurs de générer leur propre énergie, tout en réduisant activement leur empreinte carbone.

Avec ses 11,5 millions d’habitants et sa situation géographique avantageuse en termes d’exposition solaire, la partie Sud-Est de la France (comprenant les régions Corse, PACA, et Rhône-Alpes) dispose d’un potentiel idéal pour l’installation de panneaux solaires.

Les panneaux solaires sont un équipement utilisé dans le cadre de la production d’énergie électrique ou thermique, par un processus de conversion du rayonnement du soleil. Il s’agit de transformer l’énergie des rayons du soleil en électricité. La première fonction est remplie par le panneau solaire photovoltaïque, tandis que la seconde est accomplie par le panneau solaire thermique.

Le panneau solaire, qu’il soit thermique ou photovoltaïque, est par définition un outil propre et rentable. Il ne rejette pas de CO2 et ne participe donc pas au réchauffement climatique (à la différence des énergies fossiles). En outre, les panneaux solaires photovoltaïques sont composés de matériaux recyclés. Leur impact environnemental est donc limité.

Le panneau solaire ne produit aucun déchet, son fonctionnement ne nécessite aucun apport supplémentaire en énergie, et la possibilité de raccorder l’installation à un réseau électrique peut assurer un revenu complémentaire à son propriétaire – autoconsommation et/ou revente de surplus d’électricité.

Il est toutefois important de noter que la productivité des panneaux dépend en majeure partie de l’exposition aux rayons dont ils profitent. Les régions françaises ne disposent pas toutes du même potentiel solaire. Ainsi, les performances obtenues par un même équipement peuvent varier du Nord au Sud du pays.

Avec une moyenne annuelle de 2381 heures, le Sud-Est de la France (Corse, régions PACA, et Rhône-Alpes) jouit d’un ensoleillement optimal qui favorise la pose de ce matériel.

Quelles démarches préalables ?

Avant de procéder à l’installation de panneaux solaires, il est nécessaire de s’assurer que les conditions adéquates à la production de résultats satisfaisants soient réunies. Pour ce faire, les experts du secteur estiment que les panneaux doivent être orientés vers le Sud : ainsi, on recueille davantage de rayons, selon une inclinaison de 30 à 35 degrés.

D’autre part, il est nécessaire de veiller à ce que la structure sur laquelle sont disposés les panneaux soit suffisamment bien isolée, afin d’éviter toute potentielle perte thermique qui nuirait à leurs performances. Lorsque toutes les conditions préalables sont remplies, il sera requis de se conformer aux procédures administratives d’usage, à savoir :

Cas général : obtention préliminaire de l’approbation de la copropriété en assemblée générale, puis dépôts d’une déclaration préalable de travaux

obtention préliminaire de l’approbation de la copropriété en assemblée générale, puis dépôts d’une déclaration préalable de travaux Cas particulier : lorsque le bâtiment concerné par la pose des panneaux solaires est inscrit au titre des monuments historiques, il faudra en plus des démarches précédemment évoquées contracter une demande de permis de construire.

Enfin, pour un raccord au réseau ERDF, la signature de deux contrats sera exigée :

un contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation,

ainsi qu’un contrat de rachat qui autorise la revente d’une partie ou de l’ensemble de l’énergie produite à cet organisme.

Quel prix et quelles aides ?

Investir dans une installation solaire requiert un certain budget. Bien qu’il soit difficile d’estimer précisément le montant de la somme à débourser, il est possible de se baser sur des estimations de prix. Par exemple, en prenant compte des valeurs de référence (une installation de taille et de performance classiques pour une famille de 4 personnes).

De ce fait, l’équipement de panneaux solaires photovoltaïques coûtera entre 6 000€ et 10 000€ ; celui de panneaux solaires thermiques occasionnera une dépense située entre 4 000€ et 6 000€. Bien que l’investissement initial paraisse élevé, il existe un certain nombre d’aides (locales et régionales) dans le Sud-Est de la France permettant de diminuer ce prix :

Le conseil régional de Corse dispense une aide concernant le chauffe-eau solaire individuel (CESI) à hauteur de 600€ pour une surface inférieure à 4 m2 et 1 000€ pour une surface supérieure à 4 m2. Le même organisme offre une allocation de 2€/Wc dans le cadre de la pose de panneaux solaires photovoltaïques dont la puissance est plafonnée à 3kWc.

à hauteur de 600€ pour une surface inférieure à 4 m2 et 1 000€ pour une surface supérieure à 4 m2. Le même organisme offre une allocation de 2€/Wc dans le cadre de la pose de panneaux solaires photovoltaïques dont la puissance est plafonnée à 3kWc. En région PACA, il est possible de bénéficier d’aides pour la pose de panneaux solaires thermiques par le biais des conseils généraux. Ainsi, le département des Hautes-Alpes et du Vaucluse subventionnent les CESI, à hauteur de 350€ et celui des Alpes-Maritimes pour un montant de 300€ dans le cadre d’une rénovation. Pour les systèmes solaires combinés (SSC), le conseil général des Alpes de Haute-Provence offre 1 500€, et celui des Hautes-Alpes une somme de 1 200€.

par le biais des conseils généraux. Ainsi, le département des Hautes-Alpes et du Vaucluse subventionnent les CESI, à hauteur de 350€ et celui des Alpes-Maritimes pour un montant de 300€ dans le cadre d’une rénovation. Pour les systèmes solaires combinés (SSC), le conseil général des Alpes de Haute-Provence offre 1 500€, et celui des Hautes-Alpes une somme de 1 200€. La région Rhône-Alpes accorde une subvention de 500€ pour la pose d’un CESI, et de 1 200€ pour celle d’un SSC.

L’Agence Nationale pour l’Habitat propose sous conditions de ressources des allocations dans le cadre de travaux de rénovation énergétique.

Ne pas oublier non plus que le prix total doit prendre en compte l’installation des panneaux solaires photovoltaïques, mais aussi leur entretien – même s’il est faible. Résistants aux intempéries, ce type de modules ont une durée de vie de vingt-cinq ans minimum. Grâce au développement de l’énergie solaire, les installations deviennent de plus en plus fiables et abordables.

Pour avoir une idée du coût final, n’hésitez pas à demander un devis. Les acteurs de la filière sont là pour ça : études de faisabilité, aide de financement, simulation d’économies d’énergie, et pose des installations.

Selon le mode de vie de votre foyer ainsi que vos objectifs, l’entreprise en question sera en mesure d’établir le nombre de panneaux, marque et gamme de panneaux solaires photovoltaïques la plus appropriée. Vous devez demander une étude personnalisée préalable pour diagnostiquer vos besoins énergétiques.

Quelles sont les différentes possibilités ?

Toit équipé de panneaux solaires

Aujourd’hui, l’énergie solaire est partout : elle se développe en toiture, mais aussi dans d’autres types d’installation comme des pergolas solaires par exemple. Vous pouvez choisir d’installer des pergolas solaires, des hangars solaires, des ombrières de parking, ou des bornes de recharge photovoltaïques pour véhicules électriques.

Dans ce cas, reprenons l’exemple de la pergola solaire : grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture plate, elle sera à même de capter les rayons du soleil et de les transformer en énergie dont votre foyer a besoin. C’est ce principe que l’on nomme l’auto-consommation.

En outre, les sociétés spécialisées sont normalement en capacité de vous vendre des onduleurs solaires pour panneaux photovoltaïques. C’est un élément essentiel dans un projet photovoltaïque, ils permettent de transformer le courant continu en courant alternatif.

Par ailleurs, l’énergie photovoltaïque se présente comme le meilleur carburant de nos prochains véhicules électriques. De fait, la modification de nos modes de transport est une étape cruciale dans la transition énergétique (mobilité électrique). Les entreprises dédiées peuvent proposer des bornes de recharge adaptées à vos habitudes de déplacement. Par exemple, pour des véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables (type2)

Une qualification IRVE est donc nécessaire et toutes les possibilités que nous vous avons listées sont prises en charge par Smart To, accessoires en énergie solaire à Thonon-les-Bains. Il peut se déplacer d’Annecy à Lyon et ses alentours pour satisfaire vos besoins en énergie solaire.

Enfin, la société travaille avec des marques engagées dans une énergie plus verte depuis plusieurs années : Dual Sun, Bisol, SunPower ou Eurener. N’hésitez pas à faire un tour sur leur site pour obtenir des conseils et devis personnalisés.

Cette nouvelle extension Smart-To dans le département de la Nièvre (58) de 12 panneaux SunPower France Maxeon Solar Technologies de 400Wp soit 4,8kWp avec micro-onduleur Enphase Energy France sur structure K2 Systems GmbH est une de leurs réalisations.

Quel est le futur de l’énergie solaire ?

Le futur d’une telle énergie, propre et économique, est radieux. L’entreprise Tenergie a annoncé en septembre 2020 récemment l’acquisition de sept centrales solaires dans le Sud-Est de la France.

Développant une puissance installée totale de 9 MWc, elles se situent toutes dans le Sud-Est de la France :

Rousset (Bouches-du-Rhône),

Marguerittes (Gard),

Bouillargues (Gard),

Mudaison (Hérault),

Trouillas (Pyrénées orientales),

Brignoles (Var),

Draguignan (Var)

Elles sont en service depuis 2012.

Le producteur indépendant français d’énergies renouvelables va désormais les exploiter. Il va assurer aussi le suivi de production, l’entretien et la maintenance ainsi que les optimiser. Avec cette acquisition, Tenergie détient désormais 950 centrales en France pour une puissance de 560 MW.

Créée en 2008, l’entreprise provençale (basée à Meyreuil près d’Aix-en-Provence) a réalisé un chiffre d’affaires de 202 M€ en 2019. Elle emploie aujourd’hui cent salariés.

L’énergie solaire, une énergie du futur donc.