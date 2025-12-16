Le Tesla Cybertruck arrive en tête de ce classement et c’est une première

Dans le monde de l’automobile, la sécurité est primordiale, surtout lorsqu’il s’agit de véhicules utilitaires comme les pickups. L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a récemment publié une liste des dix pickups les plus sûrs testés à ce jour. Ces modèles se distinguent non seulement par leur robustesse mais aussi par leur capacité à protéger les passagers lors de collisions. Voici un aperçu des véhicules en question.

1. Tesla Cybertruck : Avant-gardiste et sécurisé

Le Tesla Cybertruck arrive en tête de liste. Ce véhicule futuriste attire l’attention non seulement par son design unique mais aussi par ses performances en matière de sécurité. Les tests réalisés par l’IIHS ont confirmé que le Cybertruck offre une excellente protection, notamment grâce à ses matériaux résistants et ses technologies de sécurité avancées.

🥇 Tesla Cybertruck earns the IIHS 2025 Top Safety Pick+!



It’s one of only two large trucks to receive the “Plus” designation (the highest award), alongside the Toyota Tundra.

2. Toyota Tundra Crew Cab : Un habitué de la fiabilité

Le Toyota Tundra en version Crew Cab est un autre modèle qui excelle en sécurité. Toyota a toujours mis l’accent sur la fiabilité, et le Tundra ne fait pas exception, combinant robustesse et technologie pour garantir la sécurité des passagers.

3. Rivian R1T : Innovation et sécurité écologique

Le Rivian R1T s’impose comme une alternative séduisante pour ceux qui recherchent un pickup à la fois innovant et écologique. Rivian a conçu ce modèle pour maximiser la sécurité avec des technologies de pointe, tout en portant une attention particulière à l’impact environnemental.

4. Ford F-150 Crew Cab : Une sécurité éprouvée

Le Ford F-150, particulièrement en version Crew Cab, est réputé pour sa polyvalence et sa fiabilité. Sa conception a été améliorée au fil des années pour offrir une sécurité optimale, le rendant extrêmement populaire parmi les amateurs de pickups.

5. Ram 1500 Crew Cab : Robustesse et sécurité

Avec le Ram 1500 Crew Cab, Fiat Chrysler Automobiles offre un véhicule solide qui excelle dans les tests de collision. Ses caractéristiques de sécurité incluent des airbags avancés et des systèmes d’assistance au conducteur.

6. Ford F-150 Extended Cab : Une option fiable

En alternative à la version Crew Cab, le Ford F-150 Extended Cab est également reconnu pour sa sécurité renforcée. Ford a intégré des innovations clés assurant le bien-être des passagers.

7. Toyota Tundra Extended Cab : Fiabilité en toutes circonstances

Le modèle Extended Cab du Tundra reprend les avantages sécuritaires de la version Crew, offrant ainsi une alternative tout aussi fiable pour les conducteurs exigeants.

8. GMC Sierra 1500 Crew Cab : Style et sécurité

Le GMC Sierra 1500 Crew Cab allie style et sécurité, garantissant protection et confort pour les passagers grâce à des fonctionnalités modernes et un design robuste.

9. Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab : Performance et protection

Le Chevrolet Silverado est connu pour ses performances, et sa version Crew Cab ne fait pas exception en matière de sécurité, offrant des systèmes intégrés pour maximiser la protection des occupants.

10. Ford F-150 Lightning Crew Cab : L’avenir électrique sécurisé

Enfin, le Ford F-150 Lightning en version Crew Cab clôt cette liste de façon électrique, combinant les avancées en matière de véhicules électriques avec une assurance de sécurité.

L’IIHS a effectué des tests rigoureux pour évaluer ces modèles, assurant que les fabricants continuent de faire des progrès significatifs en matière de sécurité automobile. Ces dix modèles montrent la voie pour le futur des pickups en offrant des standards élevés qui inspireront d’autres véhicules à suivre leur exemple.