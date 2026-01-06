Le Tesla Model Y défie les dunes de Dubaï : l’électrique s’invite chez les rois du Off-Road

À Dubaï, le « dune bashing » (la conduite sportive dans les dunes) est une institution. Habituellement, ce terrain est le royaume incontesté des Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol et autres Jeep Wrangler lourdement préparés. Pourtant, une vidéo virale vient bousculer les codes : on y voit un Tesla Model Y s’élancer à l’assaut des crêtes de sable, tenant tête aux mastodontes du tout-terrain, et ce, sans même être équipé de pneus spécifiques.

Une vidéo qui fait le buzz

La séquence, qui a largement circulé sur les réseaux sociaux (notamment sur X et TikTok), montre le SUV compact de Tesla grimpant une dune abrupte avec une aisance déconcertante. Alors que certains véhicules thermiques semblent peiner à trouver leur second souffle dans le sable mou, le Model Y semble « survoler » la pente, dépassant même certains 4×4 traditionnels en pleine ascension.

Le secret de cette prouesse : La gestion électronique

Comment un véhicule conçu prioritairement pour la ville et l’autoroute peut-il s’en sortir si bien dans le sable profond avec des pneus de série ? La réponse tient en trois points techniques :

Le Couple Instantané : Contrairement aux moteurs thermiques qui doivent monter dans les tours pour délivrer leur puissance, les moteurs électriques de Tesla offrent 100 % de leur couple immédiatement. Cela permet de maintenir une dynamique constante, cruciale pour ne pas s’ensabler. Le mode « Assistance Tout-Terrain » : Le Model Y est équipé d’un mode spécifique (Off-Road Assist) qui optimise le système antipatinage. Il permet un certain glissement des roues, nécessaire sur des surfaces meubles comme la neige ou le sable, tout en répartissant le couple entre les moteurs avant et arrière de manière ultra-précise. Le centre de gravité bas : Avec sa batterie massive située dans le plancher, le Model Y bénéficie d’une stabilité exceptionnelle, réduisant le risque de basculement lors des manœuvres latérales dans les dunes.

Sans pneus tout-terrain : Un pari risqué mais réussi

L’aspect le plus impressionnant de la vidéo reste l’utilisation de pneus d’origine. En temps normal, le sable exige des pneus à flancs hauts que l’on dégonfle pour augmenter la surface de contact. Ici, le Model Y semble s’appuyer uniquement sur l’intelligence de son système de traction intégrale (AWD) pour compenser le manque de grip « mécanique ».

Note importante : Bien que cette vidéo démontre les capacités brutes du véhicule, la garde au sol du Model Y reste limitée par rapport à un vrai franchisseur. Les risques de toucher le bas de caisse ou d’endommager les protections en plastique restent élevés pour un conducteur non averti.

Conclusion

Cette démonstration de force à Dubaï prouve que les véhicules électriques ne sont plus cantonnés aux centres urbains. Le Tesla Model Y, bien qu’il ne soit pas un pur franchisseur, montre une polyvalence qui continue de surprendre, même dans les environnements les plus hostiles de la planète.