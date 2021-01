Qu’est-ce que le programme Dojo chez Tesla?

- Communauté -

Alors que le marché de la voiture autonome est en plein essor, Tesla s’active à produire un nouveau supercalculateur permettant de révolutionner la conduite et rentrer dans la course à l’exaFlop.

Puissance de calcul phénoménal

Le projet Dojo lancé durant l’été 2019 par Tesla se veut révolutionnaire. Ce nouveau supercalculateur doit servir au développement de l’intelligence artificielle liée à l’analyse de vidéos afin d’en décortiquer le contenu et ainsi analyser la conduite[1]. Mais ce qui le distingue de ces prédécesseurs c’est sa puissance : 1 exaFLOP de puissance (qui équivaut à un milliard d’opérations par seconde[2]).

La course à l’exaFLOP de tels calculateurs est sans limite, et des entreprises tel que Intel ou AMD par exemple ont déjà commencé ce marathon. Actuellement, c’est le supercalculateur Fugaku qui est le plus rapide au monde, réalisé par Fujitsu au Japon il est basé sur l’architecture ARM. Le Dojo ne sera certainement pas aussi rapide, mais il utilisera une architecture de base similaire, propulsée par les conceptions d’ARM. D’ailleurs cette entreprise de processeurs vient d’être achetée par Nvidia qui anciennement fournissait des puces Tesla pour la technologie autonome[3]… simple coïncidence ?

Par exemple voici à quoi ressemble le supercalculateur exaFLOP d’Intel Aurora:

Deep learning

Alors que l’étiquetage des données visuelles se veut complexe dans la plupart des « pilote automatique », Dojo serait capable de gérer les vidéos seul, et de réaliser son apprentissage dans des contextes variés plus complexes et plus rapidement[4]. Pour rappel, le “pilote automatique” est composé d’un réseau neuronal qui simule le comportement d’un cerveau humain du point de vu se sa logique de fonctionnement de base[5].

Ouvert à l’apprentissage

Ce nouveau cerveau “Made in Tesla” sera peut-être à la portée de tous. En effet, Elon Musk a tweeté que l’accès au supercalculateur Dojo sera donné en tant que service Web afin que les gens puissent former leurs algorithmes d’apprentissage automatique qui rendront le supercalculateur encore plus intelligent[6].

Conclusion

Même si Tesla n’a pas encore donné de date de sorti de son nouveau calculateur, si le pari est tenu, la conduite autonome risque de faire un bon vertical dans le monde des voitures autonome.

Sources

