Les 3 technologies de recharge à connaître pour votre maison

Avec la montée en puissance des véhicules électriques (VE), installer une borne de recharge à domicile n’est plus un luxe, mais une nécessité. Cependant, entre courant alternatif (AC) ou continu (DC), bornes intelligentes et connectivité via application, il est essentiel de bien comprendre les options disponibles pour faire le meilleur choix.

Dans cet article, nous détaillons les trois technologies de recharge à connaître, avec des exemples concrets de bornes et de véhicules.

La recharge en courant alternatif (AC) : la norme domestique

La recharge AC utilise l’électricité de votre domicile, généralement 230 V ou 400 V. Elle est adaptée à la majorité des véhicules électriques vendus en Europe, comme la Renault Zoe E-Tech ou la Volkswagen ID.3.

Avantages :

Installation simple et relativement peu coûteuse.

Compatible avec la plupart des VE.

Sécurisée pour un usage quotidien.

Limites :

La vitesse de recharge reste limitée, souvent entre 3,7 kW et 22 kW selon la borne et le véhicule.

Moins adaptée si vous avez besoin d’une recharge très rapide avant un long trajet.

Bornes AC populaires :

Hager Witty One (jusqu’à 22 kW, idéale pour un usage résidentiel).

(jusqu’à 22 kW, idéale pour un usage résidentiel). Legrand Green’Up Home 7,4 kW (simple, fiable et répandue).

(simple, fiable et répandue). Schneider EVlink Wallbox (robuste et sécurisée).

💡 Exemple concret : Une Renault Zoe équipée pour AC 22 kW peut être complètement rechargée en une nuit avec une borne comme le Hager Witty One.

La recharge en courant continu (DC) : la rapidité avant tout

La recharge DC permet de charger directement la batterie du VE sans passer par le convertisseur interne du véhicule, ce qui accélère considérablement le processus. Si la recharge DC est surtout utilisée sur les stations publiques, certaines maisons équipées de bornes haut de gamme peuvent désormais en profiter.

Avantages :

Recharge très rapide : certaines batteries peuvent passer de 20 % à 80 % en moins d’une heure.

Idéale pour les véhicules à grande autonomie comme la Tesla Model Y ou la Volkswagen ID.4.

Limites :

Installation coûteuse et complexe, nécessitant un raccordement électrique spécifique.

Compatible seulement avec certains modèles de VE.

Bornes DC domestiques :

Tesla Wall Connector Gen 3 : jusqu’à 22 kW, connectée et optimisée pour Tesla.

: jusqu’à 22 kW, connectée et optimisée pour Tesla. Hager XEV1R22 T2ER : borne DC Type 2, idéale pour véhicules compatibles.

: borne DC Type 2, idéale pour véhicules compatibles. Schneider EVH5A22N2S 22 kW : solution haut de gamme pour maisons avec besoin de recharge rapide.

💡 Astuce : Les propriétaires de panneaux solaires peuvent combiner recharge DC et production solaire pour réduire la facture énergétique.

Les bornes intelligentes et connectées : contrôle via app

Les bornes intelligentes permettent de piloter la recharge à distance grâce à une application mobile, et offrent un niveau de personnalisation avancé.

Fonctions clés :

Planification de la recharge selon les heures creuses.

Suivi précis de la consommation d’électricité.

Limitation automatique du courant pour protéger le réseau domestique.

Intégration aux systèmes domotiques et panneaux solaires.

Exemples de bornes connectées :

Wallbox Pulsar Plus : compact et pilotable via app.

: compact et pilotable via app. Schneider EVH4A11NC Smart : connectée à l’application Wiser pour gestion intelligente.

: connectée à l’application Wiser pour gestion intelligente. Hager Witty Solar 22 kW : optimise la recharge en fonction de la production solaire.

💡 Avantage concret : Vous pouvez programmer votre Volkswagen ID.3 pour qu’elle se recharge automatiquement pendant les heures creuses, réduisant ainsi vos coûts d’électricité.

Conclusion

Choisir la bonne borne de recharge à domicile repose sur trois axes :

Type de courant : AC pour un usage classique, DC pour la rapidité. Compatibilité véhicule : Renault, Volkswagen, Tesla et autres VE. Intelligence et connectivité : pour piloter, optimiser et sécuriser la recharge.

En combinant puissance, sécurité et contrôle via application, votre maison devient un véritable hub de mobilité électrique. Vous maximisez non seulement le confort et la rapidité de recharge, mais vous contribuez aussi à une consommation d’énergie plus responsable.